Le Bureau des Autos à Genève est trop cher, estime Berne

Les Genevois paient des tarifs bien trop élevés pour leurs prestations relatives aux véhicules. C’est ce qui ressort d’un rapport publié cette semaine par l’Administration fédérale des finances (AFF). Le Canton du bout du lac est le champion romand des émoluments facturés par le service des automobiles. Et il arrive en deuxième position au niveau suisse, juste derrière le Tessin.

La Confédération s’est penchée sur la période allant de 2015 à 2017. Il ressort que les émoluments de l’Office cantonal des véhicules (OCV) genevois couvrent 173% des coûts de prestations. Les émoluments sont donc 1,73 fois trop élevés alors qu’ils ne devraient pas être supérieurs aux dépenses. Ces dernières prennent en compte notamment la délivrance de permis de conduire, de permis de circulation ou encore les expertises des véhicules.

Hausse de 5% en un an

Ce n’est pas la première fois que le Canton de Genève est épinglé pour les émoluments pratiqués par son service des automobiles. L’an dernier, Monsieur Prix avait déjà relevé un taux bien trop élevé sur certaines prestations. Il rappelait qu’ils n’étaient pas destinés à faire des bénéfices. L’AFF a pour sa part constaté que la situation s’était aggravée puisque Genève a enregistré une hausse de plus 5%, entre 2016 et 2017. C’est la plus forte progression derrière le Tessin à nouveau. «L’augmentation de l’indice à Genève est due à des dépenses en baisse», indique la Confédération.

Les émoluments pratiqués par les services des automobiles des autres cantons romands se situent pour leur part généralement au niveau du seuil d’équilibre entre les coûts et les recettes. Seul le Valais présente un indice de 148%. La moyenne suisse est, elle, de 122%.

Des conclusions «très discutables»

Contacté, le Département genevois des infrastructures remet en question l’étude de l’Administration fédérale des finances. «Nous estimons que les conclusions de ce rapport fédéral sont très discutables», déclare le porte-parole Roland Godel. Il précise que l’AFF s’est arrêtée à l’année 2017 alors que Genève a connu une évolution de ses tarifs depuis.

«Entre-temps, nous avons étudié attentivement les 263 émoluments de l’OCV et nous remettons périodiquement à jour leur montant dans une logique de couverture des coûts administratifs, explique Roland Godel. La dernière modification date du début de cette année, avec pour effet une diminution des recettes de 2,2 millions de francs.»

Le Département des infrastructures a par exemple diminué en 2019 le prix d’un jeu de plaques pour voiture de 135 à 110 francs et la délivrance d’un permis est passée de 100 à 90 francs.