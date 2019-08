Le PDC genevois en fâcheuse posture

C’est une campagne des plus délicates que s’apprête à mener le PDC à Genève. En mars, le parti a voulu quitter l’Entente avec le PLR à l’occasion des élections fédérales et cela pourrait bien se retourner contre lui le 20 octobre. Cet envol voulu par la présidence avait été tué dans l’œuf en Assemblée des délégués, mais les libéraux-radicaux en gardent effectivement un souvenir amer.

«Le PDC manque de cohérence. Nos membres risquent de réfléchir à deux fois avant de mettre un de ses candidats sur leur bulletin», avance ainsi un cadre du PLR.

Les démocrates-chrétiens avaient voulu s’allier aux petits partis du centre afin de créer une grande coalition. Il était question d’apparentement avec les Vert’libéraux, le Parti évangélique et le PBD. L’alliance du centre a bien lieu pour cet automne mais sans les derniers cités, qui ont cédé aux sirènes du retour d’Éric Stauffer, et donc le PDC.

Ce nouveau centre a toutefois été rejoint par Planète bleue de Guy Mettan, ex-PDC, et Fédéraction de Laurent Seydoux, ex-Vert’libéral. «Nous pouvons obtenir un siège au National. Nous croyons en nos chances. Nous allons passer le message que nous constituons un vote utile grâce au jeu des coalitions», explique Jérôme Fontana, vice-président des Vert’libéraux et candidat au Conseil national.

Au final, le PDC, en entreprenant le rapprochement, a créé sa propre concurrence. «Le nombre de partis positionnés au centre va provoquer un éparpillement des suffrages. Ils ne vont peut-être pas avoir de siège mais ils vont grappiller des voix au PLR mais surtout au PDC», estime le socialiste Thomas Wenger, candidat au National. Guy Mettan, deuxième PDC il y a quatre ans mais écarté au profit de jeunes pousses, abonde en ce sens.

«Les anciens, comme Jacques Blondin également, ont été laissés sur le carreau et cela a été mal fait, regrette l’unique membre de la liste Planète bleue. Cette stratégie contribue à s’affaiblir, c’est maladroit.»

Le PDC avait connu une bonne progression en 2015, en gagnant deux points (10,8%), grâce à un Guillaume Barazzone brillamment réélu. Mais leur locomotive est désormais absente. Également conseiller administratif en ville de Genève, le trentenaire a été contraint d’arrêter sa carrière politique après avoir été au cœur de la tourmente pour ses notes de frais.

«Avec Guillaume Barazzone, le PDC avait quelqu’un à même de nous piquer des voix. Je peine à imaginer qu’ils vont faire un excellent score», analyse un candidat PLR.

Le président du PDC Vincent Maitre, à l’origine de l’envol manqué de son parti, veut croire que les alliés libéraux-radicaux ont tourné la page. «Cela a été fait en toute transparence avec la présidence du PLR. Ils ont totalement compris ce que nous voulions faire. Ils ne sont pas fâchés», assure le député, fer de lance de la liste au National.

Pour lui, s’il devait y avoir un sujet de discorde entre les partenaires de l’Entente, il se trouve dans le programme du PDC. Ce dernier propose de créer une microtaxe sur toutes les transactions financières. «Il est possible que les milieux bancaires y soient réticents. Le but est de lancer le débat et d’étudier à fond, en consultation avec eux, sa faisabilité», songe Vincent Maitre.

En revanche, l’élu ne croit pas aux chances de l’alliance du centre qu’il avait imaginé rejoindre. «Ils avaient une belle carte à jouer en restant liés, mais le PBD a fait une erreur stratégique en partant pour s’allier avec Éric Stauffer, juge Vincent Maitre. C’est une occasion manquée pour eux.»