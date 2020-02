Le Suisse qui sublime l’infiniment petit

Il est rare d’entendre quelqu’un parler des acariens avec autant de passion. «La plupart des gens pensent à eux comme à des parasites, mais seul 2 à 3% en sont réellement, pas plus que dans d’autres espèces. Moi, je veux montrer à quel point leur beauté et leur diversité sont époustouflantes.»

Intarissable sur ces animaux microscopiques, Martin Oeggerli l’est tout autant quand il évoque la gamme infinie de nuances de couleurs et de textures d’une feuille de basilic, «un paysage qui pourrait appartenir à une autre planète». Il faut dire qu’il en donne un visage spectaculaire et inattendu. Photographe de l’infiniment petit, le Bâlois révèle ce «monde invisible» aux yeux à travers des clichés qui zooment tantôt sur l’armature délicate de grains de pollen, tantôt sur des globules rouges occupés à cicatriser une blessure.

Ses images vous happent, elles vous donnent l’impression d’avoir soudainement rétréci au cœur de ce microcosmos qui nous entoure et nous échappe en même temps. Pas étonnant que Martin Oeggerli se soit taillé une réputation dans le monde de l’édition scientifique. Il est régulièrement sollicité par des revues spécialisées et grand public, comme «National Geographic», pour lequel il a récemment illustré un dossier sur le microbiote intestinal.

