Le boom des prélèvements ADN par la police est sous enquête

En Suisse, 191 616 personnes ont leur profil ADN stocké dans une banque de données gérée la police fédérale (Fedpol). Cela représente la population cumulée des habitants de Carouge (GE), Lausanne et Neuchâtel. Depuis 2005, une loi entoure le prélèvement d’ADN par les polices. Elles peuvent effectuer un frottis buccal et dresser un profil lorsqu’il s’agit d’élucider un crime ou un délit. Sur son site internet, Fedpol vante l’efficacité de la méthode: «Grâce aux identifications effectuées sur la base de profils d’ADN, il est aujourd’hui possible de résoudre rapidement plusieurs cas par jour de manière fiable et objective, et ce à la charge ou à la décharge des suspects.»

De 1854 à 191 000 profils

Les statistiques en témoignent. En 2017, 5713 correspondances ont pu être établies entre des traces et des profils de personnes stockés dans la banque de données ADN fédérale nommée CODIS. Les affaires concernées vont de la rixe à l’homicide, en passant par les dommages à la propriété.

Mais l’augmentation continue du nombre de profils ADN stockés dans la banque ne fait pas que le bonheur des enquêteurs. Elle éveille aussi l’inquiétude d’élus fédéraux. En 2001, à la fin de sa première année d’existence, la banque CODIS n’abritait que 1854 profils. En 2008, selon les chiffres que nous avons obtenus de Fedpol, elle en enregistrait 104 625. Dix ans plus tard, à la fin 2017, 191 000, soit une hausse de 83%. Dans le même temps, le nombre de traces prélevées sur des scènes de crimes et conservées à la banque est passé de 21 278 à 77 847.

Le boom est tel que certaines polices cantonales sont soupçonnées d’ordonner «de façon routinière des analyses ADN qui ne respectent pas les bases légales et qui sont disproportionnées». Elles feraient des prélèvements «à l’excès», «même pour des délits mineurs».

«Atteinte aux droits fondamentaux»

Ces termes, sévères, n’émanent pas d’un communiqué d’une ONG mais du dernier rapport annuel du Contrôle parlementaire de l’administration. Cet organe a été chargé par les Commissions de gestion d’évaluer la pratique en matière de prélèvements ADN dans des affaires pénales. Son rapport est attendu au premier trimestre. À l’origine de cette action, on trouve le conseiller aux États et avocat Beat Rieder (PDC/VS): «C’est un problème tout à fait préoccupant et actuel. Lors de crime ou de délit grave, la police doit pouvoir faire des analyses ADN pour rechercher et identifier des délinquants. Mais nous voulons aussi être sûrs qu’elle ne le fait pas pour des délits mineurs. Sinon, à la fin, beaucoup de Suisses auront leur profil ADN stocké dans la banque de données fédérale.»

Ce qui a nourri ce soupçon, c’est un arrêt du Tribunal fédéral de 2014. La police cantonale bernoise s’est fait épingler par Mon-Repos pour un cas emblématique. Quatre activistes s’étaient fait arrêter après avoir forcé l’entrée d’une conférence sur l’asile et déposé du fumier sur la table. La police, autorisée par le Ministère public bernois, avait ordonné un prélèvement ADN et établi un profil contre la volonté des prévenus. Illégal! «Selon le Tribunal fédéral, une analyse ADN représente une atteinte aux droits fondamentaux et doit donc rester proportionnelle», rappelle le Contrôle parlementaire de l’administration dans son rapport.

Éviter un scandale de fiches ADN

La pratique des cantons a-t-elle changé? Quels prélèvements ADN sont faits pour quels délits? Les parlementaires veulent en avoir le cœur net. Selon les chiffres à notre disposition, l’arrêt du TF a eu un effet immédiat: la hausse annuelle moyenne des profils stockés à la banque CODIS était contenue à 4% entre 2014 et 2017 contre 8% entre 2011 et 2014.

Mais y aurait-il des moutons noirs? «Nous savons déjà que la pratique est très différente d’une police cantonale à l’autre, affirme Beat Rieder. Nous attendons désormais les résultats de l’évaluation pour avoir une vue d’ensemble.» Il ajoute. «Notre but est premièrement d’unifier la pratique dans les cantons. Le deuxième aspect est aussi important: que fait-on après avec ces analyses ADN? Nous voulons clarifier la procédure. Nous avons connu l’affaire des fiches dans les années 80-90. On doit absolument éviter des problèmes similaires avec des profils ADN!»

Christian Varone, le président de la Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse romande, de Berne et du Tessin, assure que l’arrêt du Tribunal fédéral a été pris en compte. Et le Valaisan de plaider: «L’analyse des profils ADN doit évidemment être mise en œuvre de manière proportionnelle, mais il serait dommageable de trop la restreindre.»

On se souvient de feu Olivier Guéniat, qui, en 2012, demandait d’enregistrer l’ADN de tous les requérants d’asile pour pouvoir identifier d’éventuels délinquants plus rapidement. La logique de base reste la même au sein de la police: s’il n’y a pas assez de profils dans la banque, on n’y trouvera pas de correspondance avec les traces trouvées sur les scènes de délits. L’évaluation du politique passe mal. «Vouloir resserrer le cadre est ridicule», nous souffle ainsi un agent. Il donne l’exemple d’un jeune arrêté récemment pour un délit mineur. Ses collègues ont prélevé son ADN. Résultat: il était impliqué dans un brigandage. La grande majorité des cas résolus grâce à l’ADN (3100 sur 5700 en 2017) sont d’ailleurs des vols par effraction. Un délit assez grave pour justifier un prélèvement? Le politique en décidera suite à son évaluation. Il pourrait resserrer le cadre, mais aussi le desserrer. Car tous les élus ne sont pas d’accord avec le Tribunal fédéral. «De manière générale, je trouve que prélever des données signalétiques n’est une atteinte grave ni à la vie privée, ni à l’intégrité corporelle. On ne devrait donc pas le réserver aux crimes capitaux», affirme Andrea Caroni (PLR/AR), collègue de Beat Rieder en commission de gestion. (Le Matin Dimanche)