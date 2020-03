Le confinement, un défi psychologique pour tous

0 à 5 ans

Les risques

Les tout-petits n’ont pas conscience de la crise, et c’est là leur grande chance. Mais ils ne sont pas à l’abri des effets néfastes du confinement. «Les enfants sont très sensibles au changement de routine, note le psychothérapeute Philip Jaffé. À cet âge, ils dépendent fortement de la capacité des parents de résister au confinement. Il faut rester zen, d’humeur égale, et c’est une gageure. Les enfants sont des éponges. Gardons à l’esprit que nous sommes des modèles pour eux et ils nous regardent avec beaucoup d’attention.» C’est sûr, à la fin de cette crise, on verra quels parents sont des héros.

Les conseils

«Cela me pèse, de devoir tout lâcher pour m’occuper à plein temps de mon fils, témoigne ce jeune père. Au-delà de m’ennuyer moi-même, je ne trouve pas cela très stimulant aussi pour le petit. On va du lac au salon, en passant par la place de jeux. Cela va encore pour le moment, mais la perspective que cela dure me crispe…»

Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la «Revue médicale suisse», a un premier conseil pour les parents: «Je ne crois pas que l’on soit obligé de rester à 100% avec son enfant, à jouer à ses jeux. Il faut miser sur un temps de qualité: mieux vaut passer deux fois moins de temps avec lui mais en étant disponible, que d’être présent physiquement, mais en gardant un œil sur son smartphone.» Le spécialiste rappelle que l’enfant, même tout petit, est capable de s’occuper tout seul.

«Le fait qu’il apprenne à s’ennuyer et à construire son monde est même un apprentissage nécessaire.» Bertrand Kiefer, médecin et rédacteur en chef de la «Revue médicale suisse»

Il est aussi nécessaire pour les parents d’avoir des plages à eux, rappelle le médecin. «Quitte à ce que l’enfant pleure un peu suivant son âge, il faut pouvoir lui dire: maintenant, je vais dans ma chambre. Comme l’a dit le psychologue Winnicott, une bonne mère est celle qui donne la chance à ses enfants de ne pas être parfaite. Et de le montrer.» Pour Philip Jaffé, il est essentiel de «garder l’accordage affectif, rester zen mais ne pas se cacher si on ressent des tensions. Se blottir un peu plus, sans en faire tout un plat, ça ne sert à rien d’agripper son bébé et de faire les cent pas dans le salon en gémissant. Il faut juste donner aux tout-petits de l’affection physique, serrez-vous un peu plus fort!»

À ne pas faire

Les planter toute la journée devant un écran, même lorsqu’on est débordé par le travail ou que l’on souhaite avoir la paix. Les écrans ont un effet d’excitation, ce qui est l’inverse du résultat escompté, d’autant plus que le temps d’attention des petits devant la télé est limité. En dessous de 3 ans, ils n’ont pas les capacités intellectuelles de distinguer le réel du virtuel. Certaines images, même de dessins animés, peuvent causer un stress important. De manière générale, une trop grande exposition aux écrans provoque de multiples retards de développements, tels qu’une moins bonne motricité, des capacités cognitives diminuées, un mauvais contrôle des émotions, des troubles du sommeil. Comme l’enfant bouge moins, les risques de surpoids guettent également. L’heure n’est pas non plus à l’interdiction totale. Mais essayez de ne pas dépasser une heure quotidienne de «Peppa Pig» ou de «Tchoupy». Il en va aussi de votre santé mentale. Attention, toutefois, à ne jamais laisser votre petit seul devant un écran. Il faut pouvoir répondre à ses questions et, si besoin, le rassurer.

5 à 12 ans

Les risques

Avec la fermeture des écoles, c’est tout le petit monde des enfants qui se retrouve chamboulé. Parents stressés, copains absents, cours à la maison… «Nos enseignants nous relaient beaucoup d’appels de parents désemparés, raconte Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands. Ils doivent gérer leur télétravail et les activités scolaires, certains n’ont pas d’ordinateur ou d’imprimante. Beaucoup s’inquiètent de l’absence d’examens et pour la suite.» «À cela s’ajoute, à cet âge, la peur de la mort d’un parent ou d’un grand-parent, renchérit Philip Jaffé. On peut vivre des situations stressantes. Les enfants se posent beaucoup de questions et sont anxieux.»

Les conseils

Expliquer et rassurer. «Garder la main en termes d’information. Oui, le grand-père est à l’hôpital, mais les médecins sont là, on croise les doigts et on garde espoir. Les enfants sont rassurés si les parents gardent le contrôle. Au quotidien, il faut conserver la routine, sourit le psychothérapeute, père de deux enfants, qui admet ne pas être un créatif avec les siens. J’en ai parfois marre de faire le énième tour à vélo…»

Pour l’école, chers parents, rappelez-vous d’une chose essentielle: vous n’êtes pas des enseignants! Ensuite, tout est question d’organisation: un espace de travail calme pour l’enfant, idéalement sa chambre, la table familiale s’il n’y a pas de distraction, pas de télé en fond sonore. Éteindre son téléphone, vérifier que l’ordinateur a assez de batterie pour ne pas être interrompu, etc.

Il faut mettre en place un horaire journalier. «Je commence à 8 h, je finis à 11 h, je reprends à 13 h 30, etc. Maintenir des périodes de 45 minutes par matière, avec des pauses pour préparer les questions pour l’enseignant. Il ne faut pas faire tout le premier jour, mais étaler dans la semaine. L’élève doit développer son autonomie. Enfin, avoir des activités extrascolaires, un film, un livre, du bricolage, seul ou en famille.»

Les enfants ne doivent pas s’en faire si on n’y arrive pas, on peut toujours contacter le prof. Le plus important, c’est de se mettre en condition, rappelle l’enseignant. Même si on est à la table du salon, on est à l’école, on ne fait pas autre chose. Et quid des groupes WhatsApp? «Oui et non, les cours par vidéo sont en place, mais la question d’un camarade sur le groupe peut davantage déranger les autres qui travaillent.»

À ne pas faire

Regarder le téléjournal avec eux, comme si on était en temps de guerre. «Il faut filtrer l’accès aux médias adultes, qui annoncent des choses tragiques de manière très solennelle.» La grand-messe du soir, devant le petit écran, très peu pour eux. «Il faut aussi faire preuve de légèreté, conseille Philip Jaffé. Pour les plus jeunes, on peut même créer une fiction, «la vie est belle». Mais pour les plus âgés il faut anticiper les questions.»

Niveau scolaire, même si nous pensons que notre progéniture est sous-occupée, chassons l’excès de zèle. «Les écoles font actuellement un travail de révision et de consolidation, il ne faut pas vouloir en faire plus», rassure Samuel Rohrbach. Rappelons-le, on est loin du nombre d’heures à l’école. On demande une heure de travail par jour au premier cycle, deux heures au 2e, trois heures au 3e. Et, surtout, même si ça nous démange, ne pas vouloir à tout prix aider son enfant, l’enseignant est là pour ça. Et il le fait avec plus de calme et de pédagogie que nous et notre: «Mais enfin!, t’as toujours pas compris, tu le fais exprès?!»

12 à 15 ans

Les risques

Râââh, les ados… Ils nous rendent fous en temps normal, autant dire que le confinement n’arrange rien. Ils font fi des règles d’hygiène, se réunissent en groupes, ne se sentent pas concernés. «On a annoncé très tôt dans cette crise que les enfants étaient moins à risque, rappelle Philip Jaffé. C’était rassurant pour les parents. Mais ça a créé aussi une sorte de mou en termes d’adhésion aux règles mises en place dans l’urgence. Les parents doivent maintenant rattraper. Cela étant, les ados sont des Formules 1 pour profiter de toute variation du cadre qui les contient. Dès qu’ils sentent un peu de flou, ils en profitent, même pas de manière malveillante, c’est leur nature.»

«Il est probable que dans certains cas, le confinement va accentuer ou même faire émerger des tensions dans la famille» Silvia Maccalli, médiatrice familiale dans «Le Monde»

Pour les adolescents ou les préadolescents qui sont le plus à l’écart, repliés, il peut accentuer leur isolement, distendre encore le lien social. Enfin, ceux pour qui les relations avec les pairs sont essentielles, être confiné avec ses parents peut être difficile à vivre.»

Les conseils

Écouter ses ados! «Nous sommes tous des animaux sociaux, les ados le sont encore plus, remarque Bertrand Kiefer. Il faut écouter leurs révoltes aussi, et en valider quelques-unes. Il a toujours été difficile d’être un ado et de se construire à cet âge-là, mais dans cette époque d’incertitudes la tâche est plus difficile que jamais. Donc donnez-leur la parole. Ils sont tout à fait capables d’apporter leur propre réflexion. Expliquez l’école, la société, le travail et livrez le fond de votre pensée à leur propos. La peur de la pandémie casse les codes et permet une vraie discussion.»

Et puis, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Pour Philip Jaffé, Il faut accepter que nos enfants passent plus de temps sur les chats et les réseaux sociaux. «C’est un cauchemar parental, mais c’est la contrepartie de ne pas se réunir physiquement. Les jeunes, retrouvez-vous sur Instagram, WhatsApp, partagez toutes les vidéos Tik Tok que vous voulez. C’est difficile pour certains parents, mais là, je crois qu’il faut ouvrir les vannes.»

À ne pas faire

L’ado dans sa chambre, 24/24, bien ou pas bien? Dans «Le Monde», le psychiatre Xavier Pommereau explique que «la règle numéro un, la plus importante, c’est que les parents comprennent qu’il faut laisser les ados tranquilles dans leur chambre, sans venir voir ce qu’ils font. Il faut qu’ils aient un îlot à eux dans la maison, sinon c’est le pétage de plombs assuré.» Directeur de l’hôpital de jour pour les 16-25 ans de la Clinique Béthanie, en Gironde, il insiste: «Le marqueur de l’entrée dans l’adolescence, c’est le besoin absolu de prendre ses distances par rapport à ceux dont on est issus. Eux, ce n’est pas le confinement qui les embête, c’est le confinement à proximité des parents!»

Philip Jaffé est plus nuancé: «Les ados sont autrement sensibles aux angoisses, certains sont remués par des discours morbides et se sentent plus vulnérables dans un espace confiné. Les parents doivent communiquer avec eux et ne pas les laisser seuls. Ils ont besoin de ce contact, même s’ils le rejettent.»

16 à 25 ans

Les risques

À l’âge où l’on rentre dans la vie active et sociale, le confinement, c’est tout à coup la fin d’une vie trépidante, celle du premier travail, des vacances lointaines, du campus, des soirées entre copains, des bars et de la fête jusqu’au petit matin.

C’est aussi l’angoisse de ne pas savoir si l’on va passer son bac ou sa matu, si l’employeur qui vient de nous engager comme apprenti existera encore demain. «J’ai été interpellé récemment par un jeune qui va quitter l’école obligatoire pour commencer son apprentissage, et qui avait peur d’avoir des lacunes, raconte Samuel Rohrbach. Je l’ai rassuré, je lui ai dit: ce que tu n’apprendrais pas dans cette période, tu l’apprendras plus tard.»

Les conseils

Pour l’école, ne pas baliser. Une situation exceptionnelle comme celle-là n’arrive pas tous les ans. «Pour les examens, nous serons très souples. Nous tiendrons compte du travail qui a été fait avant le 13 mars, il ne faut surtout pas perdre une année. Pour la maturité cantonale, on ciblera, pour les examens écrits et oraux, ce qui a été appris en classe avant Noël. On ne peut pas reporter la matu et ne pas laisser les élèves aller à l’uni.»

Le président du Syndicat des enseignants romands insiste, on ne va pas gripper le système. «À l’uni, par exemple, les 300 étudiants en dernière année d’une faculté qui ont travaillé à distance doivent avoir leurs crédits, sinon il y aura un manque de personnes formées. L’élève doit pouvoir passer du primaire au secondaire, en apprentissage, au gymnase, à l’école de commerce et ainsi de suite. Tout le monde va jouer le jeu, on trouvera des solutions.» Alors, rassurés?

Samuel Rohrbach s’adresse aussi aux jeunes. «Pour ceux qui angoissent pour leur avenir, je le dis: ayez confiance. Les élèves vont développer, durant cette période, l’autonomie, la responsabilisation, la communication. Ces savoirs être sont aussi utiles dans la vie du jeune que le savoir.»

À ne pas faire

Se réunir, on ne le dira jamais assez. La fête est mise entre parenthèses pour l’instant. D’autant que les apéros virtuels foisonnent sur les réseaux sociaux. Et arrêter de croire que l’on n’est pas concerné, comme le prouvent malheureusement les derniers cas de mortalité chez des personnes jeunes en France et en Italie.

Mais Philip Jaffé se veut malgré tout optimiste. «Les ados et les jeunes adultes ont aussi un sens des responsabilités et sont souvent très altruistes. Ils comprennent leur rôle de protection par rapport à des proches, aux voisins dans l’immeuble, à la vieille dame du 3e, pour qui on va faire les courses. On voit fleurir de très belles initiatives çà et là.»

Toutes les unis et EPF ont organisé les cours en lignes. Beaucoup de bibliothèques facilitent les prêts et les inscriptions à distance sur leurs plateformes. La médiathèque du Valais envoie gratuitement les documents.

25 à 65 ans

Le confinement met la santé mentale des adultes, même les plus équilibrés, à rude épreuve. Avec l’âge, la complexité des situations augmente. Tour d’horizon non exhaustif des angoisses.

L’ENNUI

Les parents n’ont pas le temps de s’ennuyer. Les célibataires, en revanche, privés de leur vie sociale, font face à un vide vertigineux. «Je suis à l’assurance suite à un accident, célibataire, avec des parents à risque, souligne ce jeune quarantenaire. On se retrouve rapidement très isolé, puisqu’on ne peut voir personne. Alors, on peut vite être amené à se demander si on est utile à quelqu’un!»

Sarah, contemporaine genevoise, a l’impression que le monde se scinde désormais en deux, entre ceux qui luttent et ceux qui s’ennuient avec des inquiétudes «futiles». «Face aux injonctions positives comme: «Faites du tri, lisez les classiques, c’est le bon moment pour plonger dans Proust» et j’en passe, je ressens une recherche de facilité, notamment en lisant des livres médiocres ou en jouant à des jeux débiles sur le téléphone. Je ressens un ennui coupable face à ceux qui se démènent dans les hôpitaux.»

Les conseils

Le sentiment d’inutilité peut devenir positif si on arrive à le transformer en aide concrète, estime Bertrand Kiefer: «On possède tous au fond de nous une forme de générosité, qui ressort en particulier dans des moments de crise grave.» Par exemple? «Nos répertoires téléphoniques sont remplis de contacts. N’hésitons pas à leur écrire, à leur téléphoner, à proposer notre aide.»

À ne pas faire

«La culpabilité, il faut la rejeter, souligne Bertrand Kiefer. Le médecin recommande d’occuper son esprit de manière intelligente. «Nous sommes tous accros à la navigation sur internet, aux réseaux sociaux, mais tout cela est très passif. Regarder toute la journée Netflix sur son canapé donne le sentiment d’être une larve. Or, on trouve des choses très intelligentes sur internet: des conférences, des livres, des comédiens qui organisent des lectures… Il faut se fixer un projet d’enrichissement personnel, qui nous permette d’être actifs, ne serait-ce que pendant un quart d’heure. On peut aussi écouter de la musique, à condition de ne pas faire autre chose. On se concentre sur le morceau, on le réécoute plusieurs fois, et avec le téléphone en mode avion. Même chose avec la lecture d’un texte. L’idée est d’entrer dans une forme de méditation.»

LA PRÉCARITÉ

Il y a ceux qui sont touchés par la crise de plein fouet. Guillaume est musicien et enregistre déjà une perte de revenu de 4000 francs. Cette travailleuse indépendante vaudoise, mère célibataire, peine fortement à joindre les deux bouts. «Cette situation crée des tensions entre le père de mes enfants et moi, témoigne cette mère de trois enfants. C’était vraiment chaud la semaine dernière. Mon aînée pète les plombs chaque fois qu’il faut faire l’école à la maison. Je me demande dans quel état psy on va tous sortir de ça, sachant, encore une fois, que je porte toute la charge mentale et même physique de cette situation. Je perds trop vite patience et cela me rend triste.»

Caritas considère que les personnes dans de telles situations courent un grand danger. «De même que les petites entreprises rencontrent des problèmes de liquidités, de nombreuses familles menacées par la pauvreté n’ont pas l’argent nécessaire pour payer leurs factures à la fin du mois, constate Hugo Fasel, directeur de Caritas Suisse. Il n’y a pas, pour elles, de crédit garanti par le Département fédéral des finances. Les familles et les personnes seules ayant de petits revenus et des revenus complémentaires sont en crise en très peu de temps. Les plus pauvres sont durement touchés.»

Caritas, extrêmement sollicitée, en appelle d’ailleurs aux dons de la population pour venir en aide à ces familles.

Les conseils

Selon Philippe Gnaegi, directeur de Pro Familia, il faut distinguer deux sortes de situations. Premièrement, celle où l’état de crise ne s’est pas encore déclaré dans le noyau familial.

«Pour prévenir les tensions et les problèmes, l’essentiel est de communiquer »

«Je conseille de se réunir autour d’une table et de discuter, faire le point, plusieurs fois par jour, s’il le faut. Et de tirer un bilan, en fin de journée, sur les choses que l’on peut améliorer.»

En revanche, si c’est déjà la crise, Philippe Gnaegi recommande de se tourner vers une aide extérieure. «Le site de Pro Familia regroupe toutes les associations d’entraide. Elles sont mobilisées pour vous répondre.»

En ce qui concerne la précarité financière, Caritas Suisse a lancé, il y a quelques jours une action d’aide pour les personnes qui vivaient déjà avec un budget très limité avant la crise du coronavirus, et qui se retrouvent dans une situation de détresse accrue en raison de la crise.

«Dans l’immédiat, nous distribuons aux ayants droit des bons d’achat de 10 francs dans les Épiceries Caritas de Suisse romande et de l’ensemble du pays, précise son porte-parole, Fabrice Boulé. Les personnes qui peuvent justifier qu’elles touchent une aide sociale, des subsides pour l’assurance maladie ou sont détentrices, par exemple, de la CarteCulture, peuvent y faire leurs achats.»

Les personnes qui en ressentent le besoin peuvent également s’adresser aux services de consultation sociale des Caritas régionales. «L’aide financière que Caritas peut apporter s’adresse aux personnes qui sont le plus dans la détresse matérielle suite à la crise du coronavirus, et de façon subsidiaire par rapport à des prestations sociales étatiques», rappelle toutefois Fabrice Boulé.

À ne pas faire

Ne pas se renfermer et essayer de tout gérer seul. Il faut absolument demander de l’aide. «Il faut veiller également à ne pas se prendre de plein fouet tous les problèmes en même temps, souligne Philippe Gnaegi. Prenez les choses petit à petit, au fur et à mesure.»

LA PEUR DE LA MORT

«L’une de mes plus grandes angoisses est de mourir et de laisser seul mon fils.» Si les parents ont peur que le virus ne les sépare de leurs enfants, d’autres craignent aussi de contaminer des personnes à risque. «Je m’impose un isolement très strict, qui me rend fou, car je suis seul, raconte ce trentenaire. J’ai eu des symptômes importants et je n’ai vraiment pas envie de contaminer quelqu’un. Je ne pourrais jamais le savoir, mais l’idée que je pourrais «tuer» quelqu’un parce que je ne me discipline pas m’angoisse.»

Les conseils

«En temps de pandémie, il est normal de penser à la mort, souligne Bertrand Kiefer. Et cette pensée suscite de l’angoisse, dont une partie n’est pas pathologique. La mort est une réalité qu’il faut apprendre à affronter, ou plutôt à questionner, sans être dans la fuite. Il y a dans ce questionnement un chemin de liberté.»

Quant à la peur de contaminer quelqu’un, Bertrand Kiefer rappelle qu’il ne faut pas qu’elle devienne une obsession. «On fait ce qu’on peut. On peut se dire qu’on aurait peut-être dû mieux respecter les consignes. Mais après, l’important, c’est le futur. Se dire: je fais mieux dès à présent.»

À ne pas faire

«Ne pas tourner en boucle, rappelle Bertrand Kiefer. Il faut casser la spirale des pensées négatives obsessionnelles en s’occupant intellectuellement.» Le spécialiste rappelle également que des numéros d’aide et des consultations psy téléphoniques sont disponibles pour les personnes qui en ont besoin.

VIOLENCES DOMESTIQUES

Toutes les associations et organismes de protection sont sur le qui-vive: qui dit confinement, dit risque maximal pour les victimes de violences domestiques. La Confédération en est bien consciente et a mis sur pied une task force pour assurer la protection des victimes pendant la pandémie. Le but est de renforcer au maximum les dispositifs d’aide dans les cantons.

La faîtière des organisations suisses d’hommes et de pères, Männer.ch, a également pris le taureau par les cornes en réalisant un «kit de survie pour homme sous pression», afin d’éviter au maximum les passages à l’acte. «Ne pas pouvoir se déplacer librement. Être restreint dans ses mouvements. Avoir le sentiment d’être pris au piège. C’est un sacré défi! C’est donc tout à fait normal et juste, si tu te sens faible ou peu sûr de toi et que tu as l’impression de moins contrôler les choses», peut-on lire dans le kit.

Les conseils

Le kit donne de nombreux conseils aux «hommes sous pression». Il y a évidemment, comme pour les autres, les injonctions à essayer de s’occuper. Mais aussi la nécessité de s’éloigner du climat anxiogène, notamment en utilisant «les nouvelles et les médias de manière consciente et limitée – au maximum deux fois par jour».

L’association recommande également d’être très attentif aux «signaux d’alarme»: jurons, insultes, secousses, sueur, cris, crise de panique ou d’angoisse, etc. «Prends-les au sérieux. Maintenant, tu dois agir. Informe ta partenaire ou ton entourage que tu as besoin d’un moment pour toi tout de suite. Permets-toi de demander de l’aide.»

Du côté des victimes, le Bureau de l’égalité et de prévention des violences (BPEV) de Genève rappelle que le réseau de prise en charge continue de fonctionner. Il appelle également à la solidarité. «Dans ce contexte, le rôle des témoins est essentiel, notamment celui du voisinage, souligne le BPEV. En cas de soupçon de violences, les témoins sont invités à contacter la police ou, pour tout renseignement, la ligne d’écoute cantonale en matière de violences domestiques.»

À ne pas faire

Männer.ch appelle les auteurs de violences à éviter au maximum les facteurs d’angoisse. «Le stress diminue ta capacité à analyser la situation. Il t’incite à trouver des coupables. Mais ce n’est ni une raison ni une excuse pour faire payer à d’autres ta détresse, rappelle fermement Männer.ch. C’est à toi qu’il incombe de gérer les tensions excessives, ton insécurité ou ta colère. La violence n’est pas une solution.»

LA PRISE DE POIDS

Guillaume, notre musicien désœuvré, déclame avec humour: «J’ai surtout peur de finir obèse, au chômage et pauvre.» Sarah quant à elle confesse que face à l’ennui, elle cède à des attaques de frigo «peu profitables». Médecin vedette de télévision, Michel Cymes a dispensé ses conseils sur la radio RTL.

«Ce qui nous fait manger dans ces conditions, c’est le stress. Le confinement, c’est du stress, et de l’ennui aussi, pour tout le monde. Vous avez l’impression d’être privé de liberté, souligne le médecin. Vous n’avez aucune certitude sur la date d’échéance du confinement. Vous allumez la télévision, on vous parle de virus, de détresse respiratoire et le président de la République vous dit qu’on est en guerre. Vous avez donc besoin de réconfort.»

Les conseils

Considérations mises à part sur le fait de vouloir – ou non – rentrer dans son maillot de bain cet été, cumuler les graisses n’est pas bon pour la santé. Pas question non plus de se mettre à la diète, les frustrations durant cette période de confinement étant assez nombreuses. Michel Cymes recommande de créer des «moments alimentaires» et d’en faire des «moments de partage.» C’est-à-dire cuisiner, prendre le temps de mitonner de bons petits plats en famille. «Dans l’assiette, il faut mettre des produits frais autant que possible. Les scènes d’hystérie auxquelles on a assisté dans certains supermarchés sont consternantes, estime-t-il. Tout ça pour faire des provisions de produits longue conservation souvent têtes de gondole de la malbouffe. Franchement, si vous avez peur de manquer, achetez plutôt des légumes surgelés.»

À ne pas faire

En dehors des moments de cuisine et des repas, on évite au maximum la cuisine. Cela permet de résister au grignotage, l’ami des bourrelets, cauchemar des diététiciens. Attention également aux goûters des enfants, qui mettent souvent sous le nez des adultes des cochonneries qui font envie. Si possible, évitez de côtoyer votre progéniture aux alentours de 16 h.

L’«APRÈS»

«Ce qui m’angoisse, c’est l’après-virus, déclare Julien, Romand établi à Berne. Comment nous comporterons-nous une fois que tout sera fini? Est-ce que l’on osera à nouveau se prendre dans les bras, s’embrasser, faire la fête ou bien une sorte de méfiance se sera-t-elle installée? Les rapports amicaux seront-ils les mêmes? Serons-nous tous obligés de porter un masque au moindre rhume, comme en Asie?» À ces questions s’ajoute la peur plus globale de Mélanie, mère de trois enfants. «Je crains qu’une fois cette pandémie terminée, tout redevienne comme avant, sans aucune prise de conscience sur le fonctionnement de notre société.»

Les conseils

Bertrand Kiefer estime lui aussi que l’heure est à l’introspection. «Nous sortirons changés de cette crise. Mais il vaut la peine d’utiliser cette période si spéciale pour réaliser un réel travail sur soi-même et la société. Sur la suite, notamment. Cette pandémie nous montre à quel point notre mode de vie n’est pas durable. Il ne s’agit pas de faire la morale: c’est un fait scientifique qu’il faut changer notre mode de consommation et nos comportements. Cette pandémie est un avant-goût, un avertissement de la crise climatique qui arrive.»

Quant aux contacts humains, le spécialiste se veut rassurant: «Ce que nous vivons est extrêmement dur car nous sommes des animaux sociaux. Nous avons besoin de nous toucher, de nous tripoter, de nous embrasser. C’est vital! Cela va prendre du temps, mais nous retrouverons ces contacts.»

Le médecin estime qu’une période de prudence devrait durer jusqu’à la fin de l’année, même s’il n’est pas dit que les extrêmes que nous vivons actuellement dureront aussi longtemps. «On ne disposera pas d’un vaccin avant la fin de l’année. Mais peut-être d’un médicament efficace. D’ici là, il faudra continuer à faire attention.

À ne pas faire

L’historien humaniste Yuval Noah Harari a publié une vaste analyse de la crise du coronavirus dans le «Financial Times», analysant les conséquences de la crise sur les libertés individuelles. À la fin, l’humanité devra faire un choix, estime-t-il. «Prendrons nous la route de la désunion, ou adopterons-nous la voie de la solidarité globale?, s’interroge-t-il. Si nous choisissons la désunion, non seulement cela prolongera la crise, mais cela annoncera probablement des catastrophes bien pires à l’avenir. Si nous choisissons la solidarité globale, cela représentera non seulement une victoire contre le coronavirus, mais également contre les prochaines pandémies et crises qui pourraient assaillir l’humanité pendant le XXIe siècle.»

Plus de 65 ans

Les risques

«Ce qui m’angoisse, c’est le sentiment, à même pas 70 ans, de vivre soudain comme un vieux de 85 ans, sans voir personne, avec une petite promenade quotidienne et l’unique satisfaction de faire un bon repas quotidien, témoigne ce retraité de 68 ans. C’est un brutal rétrécissement de mon univers qui résonne comme un avant-goût de la grande vieillesse.»

«La solitude, beaucoup de nos aînés la connaissent déjà, rappelle Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse. Mais pour ceux qui sont restés très actifs, en gardant leurs petits-enfants, par exemple, c’est tout nouveau. Et même si beaucoup d’entre eux se sont mis à internet, toutes les personnes âgées ne sont pas habituées à utiliser Skype, WhatsApp ou d’autres services vidéo. De plus, c’est en général accompagné de leurs enfants ou petits-enfants qu’elles utilisent internet. L’autre risque, si on ne sort plus, c’est que la forme physique baisse.»

Les conseils

Conservez un rythme, trouvez des alternatives aux rituels du café lundi chez Thérèse, la partie de Scrabble, mardi, chez Alain, le groupe de Nordic walking tous les vendredis, etc.

Pour votre bien-être physique comme psychique, rester en mouvement est primordial.

«Il s’agit, dans cette période quelque peu compliquée, de rester ou de devenir créatif. Découvrez votre appartement sous une nouvelle perspective et organisez un coin libre de toute embûche. Utilisez les murs pour y faire des appuis faciaux, votre coussin comme plateforme d’équilibre, etc. Dans tous les cas, commencer par votre poids de corps. L’important étant de se permettre une évasion par le mouvement, voire un partage. Si les idées vous manquent, vous pouvez participer à nos entraînements en direct et en ligne, avec les coachs diplômés d’Unisanté.

Autre conseil, bien s’alimenter. Bref, et cela vaut pour tous, ne pas se laisser aller. Rester également en contact avec sa famille, ses amis, ses voisins à la fenêtre. Pour ceux qui n’ont personne, Pro Senectute a mis en place le système de chaînes téléphoniques. «Récemment nous avons mis en contact deux personnes, une à Bienne et l’autre à Zurich. Cela donne une perspective pour la journée.»

À ne pas faire

Sortir. «Les personnes âgées ont souvent une approche plus sereine de la vie et de leur propre santé, souligne Alain Huber, mais certaines oublient, qu’en tombant malades, elles surchargent le système. Avec tous les services mis en place, on déconseille vraiment d’aller faire ses courses.» Mais il faut aussi accepter qu’on a besoin d’aide, et ce n’est pas toujours facile. Et faites des pauses coronavirus, en évitant les nouvelles anxiogènes à la télévision!

