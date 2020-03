Le coronavirus a chamboulé toute leur vie professionnelle

Ils sont urgentistes, pharmaciennes, ostéopathes, éducatrices ou entrepreneurs. Ces dernières semaines, le covid-19 s’est immiscé dans leur vie, dans leur travail, dans leur famille et leur relation aux autres. Adaptation au quotidien pour certains, bouleversement radical pour d’autres. Dans cette crise, ces hommes et ces femmes sont au front, dans les hôpitaux, les EMS et les crèches, mais aussi dans les entreprises et les professions libérales. Et ils témoignent d’un avant et d’un après coronavirus.

«Il a fallu tout mettre sous clé!»

Guilhem Anker, infirmier-urgentiste au CHUV. Photo: François Wavre | Lundi13

«Un type est arrivé aux Urgences l’autre jour, il s’est emparé des deux boîtes de masques disposées à l’entrée pour les patients et est reparti en courant.» Cela fait cinq ans que Guilhem Anker travaille au CHUV et il n’a jamais vu ça. «Les gens volent tout. Masques, gants, produits désinfectants… Nous avons dû tout mettre sous clé.»

Le virus qui fait si peur, l’infirmier urgentiste l’a sans doute déjà croisé depuis les premiers jours de l’épidémie car il est affecté régulièrement à la zone de tri. «On voit si la personne entre dans les premiers critères d’isolement. Ensuite, on l’amène dans une autre pièce, on fait l’anamnèse, on l’interroge sur ses derniers voyages et contacts et on procède au frottis. Puis on appelle le médecin ou l’infectiologue.»

Pour lui, c’est une garde comme une autre, les patients toussent ou ont de la fièvre mais sont stables. «J’ai trié une quinzaine de personnes. C’est plutôt une charge de travail en plus car on doit nettoyer et amener le frottis en mains propres au laboratoire. Toute la démarche logistique prend du temps.» L’hôpital s’est adapté à cette nouvelle situation et a affecté des infirmiers supplémentaires au tri.

Le jeune homme de 30 ans n’est pas inquiet d’attraper la maladie. «Nous sommes bien équipés, il y a tout un protocole qui est mis en place, nous ne risquons rien.» La charge supplémentaire est plutôt psychologique, il faut rassurer les patients, gérer la prévention car ils sont renvoyés à la maison après le frottis, dans l’attente des résultats, ce qui peut prendre quelques heures.

Il a aussi dû faire face à quelques scènes de panique et gérer des personnes qui exigeaient des frottis à tout va. «Beaucoup d’entreprises demandent à leurs employés de rester chez eux s’ils reviennent d’une zone à risque comme la Chine. Alors ils viennent aux Urgences et demandent un certificat de bonne santé pour retourner travailler. Mais nos directives sont claires, on ne fait pas un frottis pour délivrer ce papier. Parfois certains ne comprennent pas.»

Est-il inquiet pour sa santé? «Je rentre la tête libre et je n’ai pas du tout peur d’attraper le coronavirus. En revanche, je me fais à l’idée que nous devrons faire face à l’épidémie encore quelque temps. Mais nous sommes prêts.»

«Quinze ans de travail peut-être fichus à cause de ça»

Richard Chassot, organisateur d'événements. Photo: François Wavre | Lundi13

«Je peux être en faillite dans un mois…» La vie de Richard Chassot a été bouleversée par le coronavirus. Le fondateur de Chassot Concept a dû résilier les contrats de sa vingtaine d’employés au 1er mai. «Je ne voulais pas leur faire prendre le risque de pénalités ou de non-paiement de salaire. Ça n’a pas vraiment été compris sur le moment, mais pour nous, c’est la meilleure des solutions.»

Dans l’événementiel, on investit un an pour récolter les fruits. «Nous sommes comme les vignerons, compare-t-il, sauf que là, on est en période de vendange et on nous a réquisitionné le raisin.» Au quotidien, le patron doit gérer une double angoisse de ses salariés: sanitaire et économique. «Certains sont là depuis quinze ans, on est une famille. Tous ne l’acceptent pas de la même façon.»

Et puis il faut répondre aux sponsors et aux investisseurs déstabilisés. Calmer le sentiment hystérique de tout le monde. Tout en continuant de préparer les événements, au cas où l’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes serait levée. «Je dois motiver mes employés, qui font en même temps des démarches pour le chômage.»

Alors forcément, le Fribourgeois dort moins bien. «J’ai la boule au ventre d’imaginer que quinze ans de travail peuvent être fichus à la poubelle en un mois de coronavirus. Du jour au lendemain, on peut perdre tous ses acquis. C’est quand même sévère comme coup du destin, parce que, dans le fond, on n’a rien fait de faux.»

En veut-il au Conseil fédéral d’avoir pris cette décision. «Je n’aimerais pas être à la place de M. Berset. Mais c’est difficile d’entendre en pleine crise qu’on doit se débrouiller financièrement. Je conçois qu’il a autre chose dans sa tête, mais c’est clair, j’espère qu’on aura un soutien, surtout pour des événements patrimoines, comme le Tour de Romandie.»

Selon Richard Chassot, il y aura clairement un avant et un après coronavirus. «Jamais on ne parlait avec un sponsor du risque de pandémie. C’est un préjudice terrible à long terme. On sait aujourd’hui qu’un événement peut être annulé du jour au lendemain par le Conseil fédéral à cause d’une grippe. Cela va changer toute notre manière de travailler. J’ai des stagiaires qui ne savent pas où ils vont. Avant, l’événementiel était un métier ludique. Aujourd’hui, je ne sais plus…»

À 50 ans, l’entrepreneur veut rester optimiste. «Beaucoup de gens nous écrivent des messages de soutien, ça nous fait plaisir. Et même dans le pire des cas, mes collaborateurs rebondiront, ce sont des battants.»

«J’essaie surtout de leur transmettre mon calme»

Judit Fosses, pharmacienne. François Wavre | Lundi13

«Lorsque j’ai vu arriver ce monsieur qui toussait, transpirait à grosses gouttes et qui m’annonçait, complètement hors de lui, qu’on lui avait fait un test aux Urgences, j’ai eu un petit mouvement de recul. Et puis je me suis ressaisie. Je lui ai proposé un masque, comme on le fait dans ces cas-là. Et je l’ai surtout calmé et rassuré. À son départ, j’ai bien désinfecté le comptoir. Quelques jours plus tard, il m’a appelée pour me dire qu’il était négatif.»

Faire face à la panique, c’est devenu le quotidien de Judit Fosses, pharmacienne responsable de la Pharmacie de la Croisée, à Cossonay (VD). Vendredi passé, après les annonces du Conseil fédéral d’annulation des grandes manifestations, les gens sont arrivés de partout pour se ruer sur les masques. «Je n’avais jamais vu ça. Certains étaient vraiment angoissés, nous demandaient s’ils devaient rester chez eux. Nous nous sommes tous sentis un peu débordés, mais heureusement notre équipe est restée très soudée derrière un message rassurant. À la fin de la journée, j’étais plutôt fière de nous.»

La jeune femme d’origine catalane, qui travaille depuis dix ans en Suisse, s’est spécialisée dans les médecines naturelles et l’aromathérapie. «Je crois surtout à la médecine préventive», explique-t-elle. Des mesures préventives qu’elle applique au quotidien depuis le début de l’épidémie. Et les mélanges de plantes sont les bienvenus pour soulager les crises d’angoisse de certains de ses clients. «J’essaie surtout de leur transmettre mon calme. Et de faire au mieux pour qu’ils repartent avec un sourire.» Face aux ruptures de stock, un système D s’est installé, comme dans beaucoup d’autres pharmacies. «Nous allons fabriquer nous-mêmes notre gel de désinfection. Nous avons tous les ingrédients sur place.»

À lire: Comment fabriquer son gel désinfectant

Mais le virus a aussi rapproché les personnes dans cette officine, très fréquentée en temps normal par les habitants des villages aux alentours de Cossonay. «J’ai l’impression que les gens passent moins en coup de vent, entre deux courses, comme c’était le cas jusqu’alors. De notre côté, nous prenons plus de temps pour chaque client, ils nous posent beaucoup de questions, certains nous confient parfois des choses très personnelles. Ça crée des liens.»

«Les gens viennent pour se rassurer»

Sabine Marmier, ostéopathe. François Wavre | Lundi13

«Je suis assez fataliste. Si je dois tomber malade, c’est que ça devait arriver.» Le coronavirus n’a certainement pas bouleversé la vie de Sabine Marmier. Cette ostéopathe de Belmont-sur-Lausanne n’en a vraiment pris conscience que récemment, en recevant une lettre de son association faîtière. «Je n’ai rien changé à ma pratique, si ce n’est que je suis un peu plus maniaque du spray désinfectant. J’en passe plus souvent sur la table, les chaises et la porte. Et je viens de m’acheter une poubelle fermée, ajoute-t-elle en riant.

«Je n’ai aucune crainte pour moi, alors que je suis largement dans le périmètre de contamination en manipulant mes patients. Si j’apprenais que l’un d’eux était malade, je remonterais bien sûr la chaîne de contamination et préviendrais tout le monde.» Le virus s’est aussi immiscé dans le quotidien familial de cette maman de deux enfants qui consulte chez elle. «C’était l’occasion de reparler de l’utilité de se laver les mains… ce qui reste un geste qui n’est pas si simple que ça.»

Le cabinet, qui ne désemplissait pas déjà avant la crise, reste plein. «Je crois que d’une certaine façon, les gens viennent pour se rassurer qu’ils sont en bonne santé. Que finalement rien ne change.»

À lire aussi: L’épidémie se développe vite. Voici comment s’en prémunir

Cette indépendante a dû se poser la question d’une indemnité financière s’il fallait fermer le cabinet quelque temps. «Ce serait tout sauf agréable, mais je le ferais. J’ai déjà anticipé au niveau des assurances car après tout, je peux aussi me casser une jambe.»

«J’ai conscience qu’ils sont très vulnérables»

Sara Prata, infirmière. Photo: François Wavre | Lundi13

«Cette crise me rappelle tous les jours à quel point nos résidents sont fragiles et vulnérables.» C’est d’ailleurs au bras de l’une d’entre eux que Sara Prata nous accueille dans le réfectoire de l’EMS Mont-Calme, à Lausanne. «Elle a insisté pour être sur la photo», sourit la jeune femme en entourant avec bienveillance sa patiente qui se réjouit de cette visite inopinée des médias.

L’infirmière de 29 ans a quitté le Portugal il y a six ans et travaille depuis dans cette grande maison. Près de 120 résidents, 180 collaborateurs. Un endroit propice à la propagation du coronavirus si on ne s’impose pas des mesures d’hygiène très strictes. Et de ce côté-là, l’infirmière n’est pas inquiète: «Nous appliquons les règles de protection standard avec beaucoup de rigueur, comme nous le faisions déjà avant, avec les grippes saisonnières ou les gastroentérites. Tout le personnel est bien informé. Et notre rapport aux résidents n’a pas changé.»

Si ces derniers ne semblent pas trop inquiets, leurs familles, elles, se posent beaucoup de questions. Ce qui implique du travail supplémentaire pour l’infirmière, qui suit chaque jour l’actualité et les derniers développements de l’épidémie. «Cela me prend beaucoup de temps, mais je veux répondre au mieux aux familles et pouvoir ainsi les rassurer.»

À lire aussi: Priorité aux seniors dans la lutte contre le coronavirus

Difficile aussi dans ce microcosme de ne pas se poser la question d’une éventuelle transmission du virus par une personne extérieure. «Il m’arrive de m’inquiéter d’être moi-même un vecteur du virus, peut-être aussi parce que mon mari a des soucis de santé et fait partie des personnes à risques. Alors oui, j’y pense.» Elle raconte aussi que, pas plus tard qu’hier, une collègue française a été retardée par des contrôles de température à la douane de Saint-Gingolph.

«Ma seule crainte à l’heure actuelle serait une épidémie et la mise en quarantaine de nos résidents. Les placer quinze jours à l’isolement dans leurs chambres, ce serait vraiment compliqué…»

«J’ai appris énormément de choses!»

Rudy Demandier, infirmier engagé à la centrale d’appel du canton de Vaud. Photo: François Wavre | Lundi13

«Pour moi, c’est une aubaine», plaisante Rudy Demandier, jeune infirmier entre deux emplois. Il fait partie des huit intérimaires engagés depuis fin février à la centrale d’appel du canton de Vaud qui répondent tous les jours, de 8 h à 20 h, aux questions de la population (au 0800 316 800).

À lire aussi: Le Canton de Vaud ouvre plusieurs hotlines

Entre 500 et 600 appels par jour, autant dire que l’équipe ne chôme pas. Dans le bureau du Centre de compétence de la protection de la population (CCPP), à Gollion, les téléphones sonnent sans interruption. «Ça n’a pas changé ma vie à proprement parler, mais j’ai appris énormément de choses par rapport au coronavirus. On est briefé au fur et à mesure, on est en contact avec des patients, mais aussi avec des médecins ou des infirmières, qui nous font aussi part de leurs doutes. Certaines questions suscitent des réponses plus complexes et elles nous permettent d’avancer en même temps que le virus et d’adapter nos réponses.» Le jeune homme de 26 ans travaille dans la psychiatrie et pour le centre médical social. «Ce job regroupe un peu des deux, si ce n’est que je réponds aux gens par téléphone. C’est passionnant d’être à leur écoute, de les rassurer aussi, de les diriger parfois vers les médecins.»

La grande peur de ses interlocuteurs? «Contaminer une autre personne. Je trouve ça très citoyen.» Et des questions bizarres, qui l’ont laissé perplexe? «Un mécanicien qui devait récupérer une voiture dans le nord de l’Italie dont le conducteur avait le coronavirus m’a demandé s’il pouvait s’y rendre. J’avoue que ça m’a d’abord fait sourire, mais je comprends l’inquiétude si on ne sait pas que le virus meurt après quelques heures sur des matériaux inertes.» Ou alors des questions relatives aux animaux domestiques. «Est-ce que mon chien peut attraper le coronavirus? On a un peu séché sur celle-là, avoue l’infirmier, mais la réponse est non. On nous demande aussi notre avis sur les rassemblements de moins de 1000 personnes, mais on ne peut pas répondre «oui, vous pouvez» ou «non, ne le faites pas», on leur explique qu’il faut qu’ils prennent leurs responsabilités.» Et puis il y a ceux qui appellent juste pour parler de leur vie.

Engagé jusqu’à la fin du mois, le jeune homme est prêt à rempiler si on le lui demande. Ce travail a changé son regard sur le virus. «Avant je n’étais pas vraiment inquiet, mais j’avais quand même mon lot de questions. Maintenant, à force de rassurer les autres, je suis moi-même très serein. J’évite les gens qui toussent. Il faut arrêter de faire une fixation sur ce virus. Les gens doivent vivre et ne pas s’enfermer chez eux.»

«On ne peut pas dire aux enfants de jouer tout seuls»

Tania Moreira, éducatrice de l’enfance. Photo: François Wavre | Lundi13

«On baigne dans les bactéries et les virus!» Ce constat, l’éducatrice le fait en riant, dédramatisant d’entrée de jeu la situation. La crèche Les Ateliers, à Vevey, accueille une septantaine d’enfants par jour. Les plus petits ont 3 mois, les plus grands dans la structure du parascolaire ont 5-6 ans. «On ne peut pas être toujours derrière eux lorsqu’ils mettent un jouet dans la bouche», explique Tania Moreira, qui travaille depuis trois ans dans cette crèche. Ici aussi, des règles d’hygiène s’imposent et s’appliquaient bien avant le coronavirus. «C’est devenu un réflexe, de toute façon nous nous désinfectons les mains. Il y a tellement de maladies qu’on ne soupçonne même pas dans ce milieu…»

Les directives sont devenues plus strictes lorsqu’un enfant tousse et a de la température. «En général, un enfant qui a de la fièvre ne doit pas être chez nous, nous l’expliquons bien aux parents lors de l’inscription. Mais avant, nous étions plus flexibles, nous jugions au cas par cas. Maintenant, avec les nouvelles directives, nous appelons les parents pour qu’ils viennent les chercher tout de suite.» D’ailleurs, elle constate que face au nouveau virus, les parents n’ont pas l’air très inquiets pour l’instant. Peut-être aussi parce qu’ils n’ont pas forcément d’alternative à la crèche.

À lire aussi: Des enfants renvoyés de la crèche et priés de passer un test de dépistage

D’un optimisme contagieux, la jeune femme le dit franchement: «On en fait trop, clairement. J’ai l’impression que les gens paniquent alors que pour moi cela s’apparente à une grippe. Je m’inquiéterai peut-être le jour où je verrai un enfant malade.» L’éducatrice ne cache pas, en revanche, son énervement face aux pénuries de moyens de protection. «Notre pharmacie qui nous fournit les gants et les produits désinfectants est en rupture de stock parce que les gens se sont rués dessus. Pour l’instant, nous en avons encore, mais à l’avenir nous ne pouvons pas nous permettre de travailler sans. Mis à part le coronavirus, nous devons faire face aux grippes, rhumes et gastros. Les enfants risquent de tomber malades d’autres maladies. Finalement, nous sommes les victimes collatérales de toute cette hystérie autour de ce nouveau virus.»

Redoute-t-elle l’épidémie? «Je la vois comme une épidémie de gastro. Et si le temps d’incubation est de deux semaines comme on le dit, si nous avions un cas, tous les autres l’auraient aussi et il serait impossible de remonter la chaîne de contamination. C’est un lieu collectif. On ne peut pas dire aux enfants de jouer seuls dans leur coin.»