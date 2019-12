Le coût des vacances de neige en Suisse grimpera en 2020

En comparant les prix de quatorze domaines skiables pour la semaine du 22 au 29 février, soit huit jours et sept nuits, réservations faites à la mi-décembre, la Banque Cler et l’institut BAK Economics arrivent à la conclusion que les vacances à la neige coûteront «en moyenne 6% de plus en 2020» qu’en 2019.

Le calcul a été fait pour trois types de vacanciers, avec chacun leurs besoins, leurs budgets et leurs spécificités, soit un couple aisé logeant dans un hôtel 4 étoiles, trois étudiants en colocation, et une famille avec deux enfants en appartement. Nous avons choisi de représenter la répartition des coûts pour ce dernier groupe, le plus représentatif pour cette période de relâches.

La fenêtre choisie est peut-être étroite, elle n’en demeure pas moins significative. Ainsi, malgré la multiplication des forfaits annuels avantageux (du type Magic Pass) et l’introduction de la tarification dynamique pour les courts séjours, la Suisse demeure parfois moins attractive que l’Autriche pour des vacances de neige, et même que Dubaï pour une détente au soleil, voire New York pour une pause plus culturelle, conclut en substance le rapport.

Tout est fonction bien entendu des besoins personnels de chaque individu, mais il reste, explique Natalie Waltmann, responsable de la communication de la Banque Cler, «que la Suisse est mise sous pression par des offres concurrentes venant de l’étranger. Et parallèlement, malgré les prix dynamiques, le niveau de prix des forfaits de ski a augmenté de 5% de 2019 à 2020».

Remontées comparables aux pays voisins

«En ce qui concerne le prix des forfaits, on peut tout de même affirmer que les domaines suisses sélectionnés sont tout à fait comparables avec leurs équivalents en Autriche, en France et en Italie, estime Roland Schegg, professeur à la Haute École de gestion et tourisme de la HES-SO Valais. Je pense donc que la cherté des vacances de ski est surtout liée au prix plus élevé d’autres prestations».

Et en effet, selon l’étude, les deux principales causes du renchérissement sont à chercher du côté de l’hébergement et des écoles de ski. Sur ce dernier point, l’étude montre une hausse globale de 14,3%, avec de fortes variations suivant les stations. À Verbier, les tarifs ont grimpé de 2,11% sur certains produits.

Cliquez pour agrandir

«Vu que les dernières augmentations ont été appliquées il y a trois saisons, nous avons voulu aligner nos tarifs avec la réalité du reste du marché sur Verbier», explique-t-on du côté de l’École suisse de ski. «La même offre coûte dans toutes les régions davantage que début 2019», ajoute Natalie Waltmann. Dans les domaines skiables étudiés, les nuitées en appartement ou à l’hôtel ont pris l’ascenseur (+6,8%), dans le prolongement de 2017 (+3%) et 2018 (+4%).

«Mais les prestataires comme Airbnb peuvent fausser les prix, que ce soit à la hausse ou à la baisse», précise Natalie Waltmann. À noter que les locations d’appartement se font autant via Airbnb que par le biais d’agences du type Interhome.

Prix des nuitées en baisse sur 10 ans

Pour Suisse Tourisme, cette étude convient d’être pondérée. «Tout dépend de savoir qui va où, un couple fortuné ne choisira pas la même destination que les familles», nuance la porte-parole Véronique Kanel. Plus il y aura de demande pour des hôtels de qualité supérieure, à Verbier Gstaad ou Zermatt, plus les prix auront tendance à s’apprécier.

«De manière générale, lissé sur l’ensemble de l’année, l’Office fédéral de la statistique a démontré en février dernier que les prix de l’hébergement étaient en 2018 environ 5% en dessous du niveau de 2010», souligne-t-elle. Suisse Tourisme signale par ailleurs qu’il existe quantité d’offres très intéressantes pour les familles (Voir encadré).