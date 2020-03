Le docteur, c’est vous

«Mis bout à bout, l’ensemble de nos vaisseaux sanguins peut faire plus de deux fois le tour de la Terre; nos os sont plus résistants que l’acier et cent millions de cellules sont créées chaque minute. Notre corps a une puissance étonnante», lance d’emblée Jeremy Howick, épidémiologiste, philosophe des sciences, professeur à l’Université d’Oxford et auteur d’un livre dont le titre résume bien le programme: «Docteur vous».

Convaincu et exalté, l’épidémiologiste s’est penché sur des centaines d’études scientifiques pour enclencher ce qu’il qualifie de véritable révolution:

«Notre corps est beaucoup plus puissant que ce qu’on pense, c’est un autoguérisseur magnifique. Quand on a une écorchure, même profonde, la peau enclenche un processus de guérison. Nous avons tous des bactéries, des cellules cancéreuses et des virus dans le corps, mais notre système immunitaire se bat contre. Mon but est de révolutionner notre manière de penser mais aussi de montrer quelles ressources peuvent accroître ce pouvoir, continue-t-il. Je ne suis pas antimédicaments, mais pour la majorité des choses, on n’en a pas besoin. Et même quand on en prend, on peut augmenter le bénéfice de ces derniers en activant sa pharmacie intérieure.»

Démonstration et contre-indications en 4 points.

1. Se relaxer

La relaxation, c’est le pilier numéro un de l’autoguérison. «Prendre chaque jour du temps pour se relaxer, via de la méditation ou du yoga par exemple, c’est l’antidote au stress chronique, celui qui favorise les maladies cardiovasculaires ou la dépression notamment, explique Jeremy Howick. Imaginez que vous êtes attaqué par un loup, tout ce qui n’est pas utile à votre survie sera débranché: système digestif et immunitaire. En cas de stress chronique, cet état se prolonge, et pour y remédier, la relaxation est essentielle. Se sentir bien dans une posture de yoga stimule notre pharmacie intérieure, et c’est une vague de ces drogues endogènes, comme les endorphines, qui nous inonde.»

Une vertu thérapeutique dont la Dre Laurence Canova, spécialiste en médecine interne générale à Lausanne, est convaincue: «Qui n’a jamais eu un refroidissement en plein mois de juillet parce qu’il était stressé et épuisé? Alors que quand vous êtes en forme, bien dans votre tête et détendu, en général vous ne tombez pas malade.»

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Dre Canova encourage, elle aussi, ses patients à pratiquer le yoga ou la relaxation: «Je pense qu’au quotidien, c’est une façon de remettre le corps et l’esprit ensemble. Ça fait sécréter des endorphines, ça redonne confiance, on n’est en compétition avec personne, on contemple juste ce que notre corps est capable de faire. Mais évidemment, ce n’est pas le jour où vous avez 39 de fièvre que vous allez commencer la méditation.»

Une pratique qui n’est pas forcément accessible à tous, comme le souligne la Pre Chantal Berna Renella, responsable du centre de médecine intégrative et complémentaire du CHUV: «C’est une pratique d’hygiène de vie mentale. Mais la capacité de se relaxer par soi-même dépend d’une certaine santé de base physique et psychique. Les bienfaits de la relaxation ont aussi leurs limites. Si on a une maladie sévère ou un cancer, on ne va pas s’en guérir par la méditation, on pourra peut-être juste mieux vivre avec ça.»

2. Pratiquer l’auto-empathie

«Nous avons plus d’empathie pour nos chiens que pour nous-mêmes, souligne Jeremy Howick. S’ils font une bêtise, on oublie vite. Tandis que si c’est nous, on s’en rappelle le lendemain, voire les cinq à dix ans qui suivent. On s’auto-punit. Avoir des pensées négatives, ça a un effet sur la santé puisque ça bloque notre capacité à laisser notre corps sur position neutre pour s’auto-guérir.»

Une empathie pour soi-même dont l’effet positif joue un rôle également dans la récupération, comme l’explique la Pre Chantal Berna Renella: «Imaginons une personne qui a une fracture de la jambe. Elle peut accepter d’être en arrêt et de prendre du temps pour soi. La douleur peut être interprétée comme une phase de guérison. Mais d’autres seront trop exigeants, se pousseront à faire plus que ce que le corps ne peut gérer, et interpréteront toute douleur comme un signe de complication ou de mauvaise réparation. Ce type de comportement sans auto-empathie aura un moins bon pronostic.»

Une démarche bienveillante qui active notre «psy intérieur» en plus d’agir sur notre pharmacie innée antistress. «Mais quelqu’un qui a toujours fonctionné avec son corps comme une machine sans tellement s’interroger ou s’écouter ne va pas se dire tout à coup «je vais me mettre à l’écoute». Il faut un petit peu se connaître», ajoute la Dre Canova.

Photo: Ballyscanlon/Plainpicture

3. Croire en son propre effet placebo

Si Jeremy Howick explique et démontre amplement l’effet placebo – qui n’est pas lié au principe actif d’un médicament mais à l’effet attendu qui peut être aussi fort que ledit médicament – dans son livre, il va encore plus loin en parlant d’auto-placebo. Une sorte de pensée positive, de croyance, qui joue les placebos mais sans aucune petite pilule. C’est ce qu’on pourrait appeler l’effet du bisou magique de papa sur le genou écorché quand on avait 3 ans, ou le petit mot doux rassurant de maman qui dit que «ça va passer» avant qu’on aille se mettre au lit en boule avec un peu de fièvre. Une manière de suggérer un effet thérapeutique qui va être ressenti et dépasse la prise de médicaments, un peu comme on peut le faire lorsqu’on entre en transe hypnotique.

«En cas de grippe, le corps est construit pour lutter contre le virus grâce à son système immunitaire. C’est un petit miracle qui s’opère.

Si on a intégré positivement le message que se coucher tôt pour aller mieux était le remède, peut-être que cela aide à la récupération» Pre Berna Renella, responsable du centre de médecine intégrative et complémentaire du CHUV

Avec ou sans médicament. Un phénomène qui s’observe aussi dans les cas d’autres infections virales, comme le confirme la Dre Olivia Braillard, médecin interniste généraliste dans le service de médecine de premier recours des HUG: «En tant que médecin, on n’a aucun médicament à proposer en cas d’infections virales. On traite les symptômes avec des médicaments, mais au fond, le plus important, c’est de se reposer, de manger et de boire des aliments avec des vitamines, pour stimuler son système immunitaire et donner les moyens au corps de se soigner tout seul. Avec nos médicaments, on répond aux demandes des patients de ne jamais se sentir mal. Ce n’est qu’une béquille.»

4. Favoriser le lien

«D’un côté, je dis qu’on peut s’auto-guérir, mais on a aussi besoin des médecins, s’amuse Jeremy Howick, D’autant plus s’ils sont empathiques. Leur attitude est décisive dans l’effet thérapeutique: l’efficacité des médicaments est augmentée, celle de la morphine aussi, et les temps d’hospitalisation sont plus courts.»

Des études montrent que les symptômes du rhume disparaissent plus rapidement après une visite chez un médecin empathique, dont la communication est elle-même une intervention qui stimule l’auto-guérison du patient.

«Montrer qu’on écoute, ne pas avoir d’ordinateur entre soi et le patient – les docteurs ont oublié leur rôle de guérisseur, de soigneur. Il y a 150 ans, il n’y avait pas tellement de médicaments: ils savaient que tout ce qu’ils pouvaient faire, c’est offrir de l’empathie, tenir la main du patient. Maintenant, nous avons des médicaments magnifiques, et il faut bien sûr les garder; ce n’est pas l’un ou l’autre. Mais les médecins ont oublié leur puissance de guérir avec leur communication», conclut Jeremy Howick.

Un constat important dans le processus thérapeutique, partagé par la Dre Laurence Canova: «Quand je leur consacre un moment, un grand nombre de patients disent que ça leur fait du bien, alors que je n’ai rien fait. On est un petit peu les confidents, les prêtres, les grands-mères du début du XXe siècle chez qui les gens pouvaient se confier.» Et ressortir de la consultation l’esprit et le corps moins lourds.