Le maître en équilibre instable

Pour la deuxième fois de l’année, Roger Federer va quitter Londres sans trophée après avoir atteint le firmament de son tennis. Résumer sa saison 2019 à ce seul paradoxe serait injuste. Mais il y avait quelque chose proche de la fatalité, hier, à voir «le Maître» se recroqueviller face aux coups de butoir de Stefanos Tsitsipas à chaque fois qu’il semblait pouvoir s’en libérer. Où était passé le compétiteur léger et créatif qui avait estourbi Novak Djokovic jeudi dans un tourbillon de coups gagnants?

Même s’il était impossible de dupliquer pareille démonstration, le décalage d’intensité et de plaisir entre les deux performances interpelle. Au point de convoquer ce constat: cette saison, Roger Federer a triomphé avec de la marge ou échoué avec des regrets.

Sur le plan du jeu, c’est une bonne nouvelle. Cela signifie que le Bâlois n’a jamais été moyen. Globalement, il a même mieux joué au tennis cette année que durant la précédente. Seulement cette réussite n’a été validée par aucun gros titre – Grand Chelem ou Masters – soit ces territoires où l’on trouve toujours un adversaire capable de réduire le sort d’un match à quelques coups de raquette.

«C’est une saison qui mêle satisfactions et regrets, reconnaissait-il à la sortie du court. Si on m’avait dit que je remporterais quatre titres, en passant la barre des 100 et avec un dixième trophée à Bâle, j’aurais signé tout de suite. J’ai aussi adoré mon retour à Roland-Garros. Et puis il y a ce Wimbledon qui mélange frustration et plaisir car j’y ai battu Rafa puis joué un super tennis durant cinq heures en finale. En fait, mon année est faite de beaux moments et d’autres plus difficiles.»

Puisque le résumé est fidèle, les questions ne viennent que lorsqu’on l’affine. Sur la route de ses quatre titres – Dubaï, Miami, Halle, Bâle – Roger Federer n’a égaré que cinq sets et jamais en demi-finale ou en finale. Autrement dit, il ne s’est pas retrouvé à la lutte contre les meilleurs.

À l’inverse, «le Maître» s’est incliné malgré douze balles de break à Melbourne (Tsitsipas), au bout du troisième set en finale d’Indian Wells (Thiem) et avec des balles de match à Madrid (Thiem) puis à Wimbledon (Djokovic). Plus qu’un hasard, il s’agit d’une tendance: «RF» ne domine pas ses alter ego «Top 10» quand le match avance sur un fil (il n’en a battu aucun au set décisif en 2019). Soit il les étouffe de son talent, soit il s’incline.

«J’ai trouvé Novak (Djokovic) plus calme, comme si ça signifiait bien plus pour Roger de gagner ce match, écrivait Mats Wilander dans L’Équipe au lendemain de la finale de Wimbledon. Roger, lui, sentait peut-être que c’était sa dernière chance.»

L’affirmation est un peu cavalière au sujet d’une partie qui se joue sur un point. Mais elle aborde une thématique en rien fantasmée: l’âge n’est pas toujours un allié en termes de gestion des émotions.

«Avec le temps, tu te tends sur des choses qui ne te crispaient pas plus jeune, insistait Stan Wawrinka à Bâle. L’expérience apporte beaucoup mais elle suscite aussi plus de questionnements. On connaît mieux l’impact de certains points à certains moments d’un match.»

Comment expliquer autrement les onze balles de break galvaudées par «RF» hier (1-12)? Et comment interpréter le regard vers son clan après le premier de ces actes manqués? «Servir un kick au corps et attendre la faute de l’adversaire, je ne sais pas si de la force mentale», a-t-il répondu à un confrère qui louait les «sauvetages» de Tsitsipas.

En creux, le message ne pouvait être plus limpide: ne vous trompez pas, c’est moi qui ai tremblé au moment de saisir ma chance. «Cela fait trois fois que je perds ici en demi-finale, poursuivait le Bâlois. Est-ce qu’il y a des points communs entre ces défaites? Je ne me rappelle plus trop du match contre Goffin (2017). Mais les trois fois, je suis favori et je perds. Je dois trouver un moyen de faire mieux si l’occasion se représente.»

L’occasion se représentera-t-elle? Roger Federer a envie de s’en donner les moyens: «en 2020, je veux composer une programmation qui me fait jouer des matches dans le bon timing». Et il n’y a aucune raison de douter qu’il y parvienne.

À 38 ans et demi, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem boucle en effet sa saison moins entamé physiquement que lors des deux précédentes. Il vient de battre Novak Djokovic, ce qu’il n’avait pas fait depuis 2015. Et il y a quatre mois, il est passé à un point de réussir un exploit réussi par le seul Stan Wawrinka: battre Nadal et Djokovic sur la route d’un titre majeur. Sauf blessure, on est donc prêt à parier que Roger Federer se créera encore des occasions. Mais saura-t-il saisir les plus belles, par exemple celles qui tombent durant son pic de forme espéré entre juin et septembre (Wimbledon – JO – US Open)? Toute la question est là.

S’il veut y répondre par l’affirmative, le Bâlois devra méditer les leçons de ce Masters. «Je dois traverser la balle, créer du jeu», a-t-il plusieurs fois répété comme pour se faire violence. Quand y est-il parvenu? Contre l’ogre Djokovic, là où il n’avait rien à perdre.

Alors qu’hier et lundi face à Thiem, «RF» s’est recroquevillé sur ses acquis; comme rongé par un statut à défendre. Pour l’année de ses 39 ans, Roger Federer va donc devoir s’y résoudre: il avance désormais en équilibre instable. À son âge, son niveau est un miracle qui n’exige rien. Quant aux émotions qui le traversent, il n’a qu’une seule chance de s’en servir comme moteur: redevenir un chasseur. Et peu importe si le proie se nomme Djokovic, Tsitsipas, Nadal ou Sinner. Même sur un fil, 2020 doit absolument redevenir un territoire à conquérir.