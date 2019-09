Le pain suisse attend son label

Cela s’appelle convaincre par les papilles. Durant la session d’automne, les convives du restaurant du Palais fédéral ont trouvé sur les tables du pain suisse. Mais du vrai, fabriqué de A à Z dans le pays, de manière artisanale et avec des céréales helvétiques. La coalition qui a organisé l’événement - la Fédération suisse des producteurs de céréales, le Cercle des agriculteurs de Genève et environ, les Artisans boulangers-confiseurs du canton de Genève, la Fédération romande des consommateurs, La Semaine du goût, les boulangeries Sterchi à Berne et Éric Émery à Genève - n’avait qu’une idée en tête: sensibiliser les gourmets à la provenance des produits de boulangerie. Mais leur démarche a ouvert l’appétit de deux conseillers nationaux. En écho à cette action, Carlo Sommaruga (PS/GE) et Hugues Hiltpold (PLR/GE) ont déposé deux motions.

Le problème? La transparence sur l’origine du pain est déficiente. En 2007, 72 000 tonnes de pains et de produits de boulangeries étaient importées en Suisse. En 2017, ce chiffre est passé à 120 000 tonnes. Dans le même temps, la consommation par habitant restait stable. En résumé, les Suisses se tournent de plus en plus vers des pains importés, sans en avoir forcément conscience.

«On parle de produits qui viennent de pays européens en camions ou par avions, qui sont pratiquement finis et simplement réchauffés en boulangerie, explique Carlo Sommaruga. Mais à l’achat, le consommateur ignore souvent si le produit est fabriqué en Suisse avec de la farine suisse ou à l’étranger.»

Selon le droit, une déclaration orale du pays de production suffit pour les denrées alimentaires vendues en vrac, comme le sandwich acheté à la gare, ou le pain sur table d’un restaurant. Mais souvent, l’acheteur ne pose pas la question. «Il peut y avoir une impression fausse de certains consommateurs que le pain est de toute manière confectionné là où il est acheté alors que ce n’est pas le cas», illustre Hugues Hiltpold. Dans leurs motions, les élus demandent donc une solution fédérale pour améliorer la traçabilité du pain.

«De mon point de vue, il serait intéressant d’avoir un label obligatoire visible dans les boulangeries et les restaurants, ou directement apposé sur le produit», indique Carlo Sommaruga. Hugues Hiltpold ajoute: «Une déclaration plus claire de l’origine du pain doit aussi servir à protéger un savoir-faire. Environ 60 enseignes d’artisans boulangers disparaissent chaque année.»

Les élus ont trouvé du soutien au-delà de leur camp. «Avec le pain, il y a quelque chose de magique. C’est presque biblique», sourit Hugues Hiltpold. En concurrence électorale pour un siège au Conseil des États, les deux Genevois ont même fait signer leur texte à l’autre. Comme de bons apôtres.