Le plastique a envahi notre planète

Aujourd’hui, il est difficile de trouver un endroit sur terre sans plastique. «Nous sommes en train de plastifier notre planète», s’alarmait, il y a plus d’un an sur Arte, Heather Leslie, toxicologue à l’Université libre d’Amsterdam.

Au cours des dernières années, l’alerte est venue des océans. Flottant au gré des courants, les plastiques y finissent piégés dans des tourbillons géants baptisés «gyres». Leur taille est telle que les chercheurs parlent de «continents de plastique» à l’instar du plus grand vortex au monde, situé dans le Pacifique Nord.

Les abysses ne sont pas épargnés



L’ampleur de cette pollution a toutefois augmenté d’un cran au cours des dernières semaines depuis que l’on sait que ces gyres masquent en réalité une situation encore plus sombre et dramatique, rendant la déclaration de la toxicologue hollandaise plus actuelle que jamais.

Publiée récemment dans la revue «Royal Society Open Science», une étude menée au cours de la dernière décennie a révélé l’existence de microparticules de plastique dans l’estomac d’amphipodes (sorte de mini-crevettes) prélevés dans la fosse des Mariannes, soit à 11 000 mètres de profondeur. «Une partie de moi s’attendait à trouver quelque chose mais pas au point que 100% des individus prélevés dans le lieu le plus profond du monde contiennent des fibres dans leurs entrailles. C’est énorme!» réagissait pour l’AFP Alan Jamieson, chercheur en écologie marine à l’Université britannique de Newcastle. À noter que cette contamination ne se limite pas à la fosse la plus profonde connue à ce jour, mais atteint aussi cinq autres fosses surveillées par les scientifiques. Et parmi les deux sortes de polluants retrouvés, 95% correspondaient au polyéthylène des sacs en plastique ainsi qu’au polystyrène des pots de yaourts et autres emballages propres au secteur du fast-food.

Plus aucune limite géographique

Si les profondeurs abyssales de notre planète ne sont plus à l’abri de cette source de pollution, il en est malheureusement de même pour nos montagnes et cela même dans des zones isolées et protégées de toute présence humaine. En France, une alliance de chercheurs a dévoilé, début avril, avoir découvert de tels résidus dans les Pyrénées. Des fragments ont par ailleurs également été identifiés dans les Alpes italiennes, plus précisément sur le glacier Forni. Après la banquise de l’Arctique, c’était la première fois que des traces de plastique étaient localisées sur un glacier de montagne.

Transportés par les vents, les pluies ou encore les chutes de neige, ces microplastiques n’ont plus aucune limite géographique. «Notre principale découverte est qu’ils sont transportés dans l’atmosphère et déposés dans une région de haute montagne isolée, loin de toute ville importante ou de source de pollution locale. Cela fait des microplastiques un polluant atmosphérique», s’alarmait Deonie Allen, coauteur d’une étude française parue mi-avril dans «Nature Geoscience».

Tour du monde des dégâts causés par le plastique

États-Unis: Chaque jour, un demi-milliard de pailles

Confrontées à une consommation démesurée de pailles au quotidien, certaines villes américaines (Seattle ou Malibu) ont fini par l’interdire. Cette piste, la Grande-Bretagne compte également la suivre afin de ne plus être le plus gros consommateur d’Europe avec 8,5 milliards de pailles utilisées chaque année. La situation évolue même en Suisse, puisque la ville de Genève ne voudra plus en voir la couleur dès l’année prochaine.

Suisse: 600 tonnes de déchets plastiques au fond du Léman

Le premier signal d’alarme remonte à 2013. Cette année-là, après avoir recueilli des déchets sur les plages et disséqué oiseaux aquatiques et poissons, une équipe de l’EPFL détectait des concentrations inquiétantes de microplastique dans les eaux du Léman. Quelques années plus tard, d’autres recherches ont confirmé les premières craintes: la plus grande étendue d’eau potable d’Europe est victime de la même source de pollution que les océans.

Parue fin décembre 2018, sur impulsion de l’Association de sauvegarde du Léman (ASL) et toujours avec l’aide de l’EPFL, une étude a tenté d’estimer les quantités de déchets dormant dans le Léman. Selon cette dernière, chaque année, quelque 50 tonnes supplémentaires de plastique finiraient dans le lac. Et seulement «10% seraient finalement évacuées par le Rhône». Au total, dans les profondeurs du Léman, environ 600 tonnes seraient actuellement en train de se décomposer.

Costa Rica: La paille comme symbole de lutte

La vidéo dure plus de 8 minutes. Il aura fallu ce laps de temps aux océanographes pour réussir à ôter une paille de dix centimètres coincée dans le nez d’une tortue de mer découverte au large du Costa Rica. Depuis la diffusion de ces images en 2015, la paille représente l’objet à abattre, le symbole par excellence de la lutte contre le plastique.

Aussi légère et petite soit-elle, cette dernière est en réalité un fléau pour l’environnement. Elle fait notamment partie des détritus les plus ramassés sur les plages.

Mali: Des terres encore plus polluées que les mers

Durant l’été 2017, une étude américaine provoquait des sueurs froides. Sur les milliards de tonnes de plastique produites, seules 12% ont été incinérées et 9% recyclées. Si une partie finit sa vie en mer, une grande quantité reste sur terre, abandonnée dans la nature ou dans des décharges gigantesques, la plupart situées en Asie ou en Afrique (ici au Mali). La situation pourrait même être pire sur terre qu’en mer. Des chercheurs allemands estimaient, en 2018, que la pollution terrestre en microplastique pourrait être de 4 à 23 fois plus élevée que celle menaçant les océans.

Chine: L’Empire du Milieu crée un cataclysme en Occident

Durant des décennies, l’Occident a expédié ses ordures vers la Chine ne sachant qu’en faire. Des quantités telles que l’Empire du Milieu était devenu la plus grande décharge du monde. Aux yeux de Pékin, cette situation n’est plus tolérable. Au cours des deux dernières années, le pays a progressivement fermé les vannes. La première salve de restrictions remonte à 2018. Elle concernait 24 catégories de déchets, dont le plastique. À la fin de l’année, la Chine a encore serré la vis. D’ici à 2020, 32 autres types d’ordures s’ajouteront à la liste des produits bannis par Pékin.

Pour l’industrie occidentale de gestion des déchets et du recyclage, ces nouvelles restrictions sont un désastre. Faute d’avoir les infrastructures nécessaires, la plupart des pays occidentaux sont pris à la gorge, noyés sous leurs propres déchets. L’Empire du Milieu absorbait à lui seul 56% des déchets plastiques du monde. Depuis la fermeture de ses frontières, selon des chiffres fournis par Greenpeace et l’ONG GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), les importations chinoises de plastique seraient passées de 600 000 tonnes par mois en 2016 à 30 000 tonnes deux ans plus tard.

Malaisie: L’Occident se trouve de nouvelles décharges en Asie

À la suite de la fermeture des frontières chinoises, incapables de gérer leurs propres déchets, les pays occidentaux ont trouvé d’autres solutions, le plus souvent géographiques. À côté de la Thaïlande et du Vietnam, la Malaisie a été dans leur ligne de mire. «Une fuite en avant» inadmissible aux yeux des défenseurs de l’environnement, dont le spécialiste «plastique» du WWF, Pascal Blarer.

Il y a quelques jours, un reportage photo diffusé par l’AFP illustrait le désastre écologique en cours pour ce petit pays d’Asie du Sud-Est. Décharges à ciel ouvert, usines de retraitement illégales et surtout ultrapolluantes… la situation est telle que la Malaisie a vite rétropédalé. Comme la Thaïlande et le Vietnam, elle a décidé de limiter drastiquement l’arrivée de déchets plastiques. À en croire Greenpeace, le cercle vicieux se poursuit: les flux des poubelles occidentales auraient été redirigés vers d’autres pays, comme l’Indonésie et la Turquie.

