Le régime BLM sous la loupe

Tu veux perdre du poids? Ben… BLM!» Lancé comme une boutade dès les années 70, cet acronyme signifiant «Bouffe La Moitié» a fait son chemin. Au point qu’il constitue aujourd’hui l’un des moyens de maigrir les plus répandus et suivis dans le monde. Aux États-Unis, il est même devenu une méthode dûment labellisée qui se vend (cher!) sous le nom de «Just Eat Half Diet». Mais pour simple qu’elle paraisse, cette «recette» anti-embonpoint est-elle facile à suivre, efficace sur le long terme, inoffensive pour la santé tant physique que psychique, bref, recommandable? Le point avec des spécialistes…

Le principe de base

Comme son nom l’indique, BLM consiste en gros à manger ou à boire ce qu’on veut mais en demi-portion, pour diminuer de moitié le nombre de calories consommées lors de chaque prise alimentaire. Simple et logique, assurent ses innombrables adeptes. Dont Caroline, qui explique qu’il lui suffit «bêtement» de tout diviser par deux: «Du petit-déj’ aux repas, en passant par l’apéro ou les grignotages… je ne fais l’impasse sur rien mais je mange juste moitié moins qu’avant. Ça m’a permis de perdre 3 kilos en un mois!» Tout aussi convaincue, Thérèse explique: «De manière générale, on «bouffe» vraiment trop. Du coup, cela me permet d’épurer un peu… Au fond, je le prends comme le Marie Kondo de l’alimentation!»

Dans la pratique, on fait comment?

L’application pratique du BLM varie d’une personne à l’autre. Pour certains, il suffit de préparer de plus petites portions ou de prendre deux fois moins que d’habitude. «Le principe est simple: une cuillère de riz, de légumes ou de n’importe quoi au lieu de deux, une seule tranche de pain, un verre de vin, une demi-tranche de gâteau…» relève Fred.

Pour d’autres, comme Thérèse, la division se fait une fois le repas servi: «Comme on a un rapport émotionnel avec la nourriture, il est important de se voir faire la chose, en toute conscience. Concrètement, je cuisine selon mes envies: un jour, des pâtes à la mozzarella di buffala, un jour des crudités avec un morceau de viande… Je remplis mon assiette normalement puis je divise tout scrupuleusement, et je me retrouve donc avec deux portions égales. J’en mange une et l’autre sera pour un repas suivant. Et quand je vais au resto, ce n’est pas un problème: soit je demande une petite portion, soit je mange la moitié et je demande un doggy bag!»

Manger de tout, vraiment?

A priori, BLM n’interdit rien – c’est notamment ce qui séduit dans cette méthode. Mais laisse sceptique Maaike Kruseman. Docteure en diététique, professeure à la Haute École de santé de Genève et spécialiste du maintien de la perte de poids, elle relève: «Pour quelqu’un qui se nourrit de manière variée et équilibrée mais mange simplement trop, cela peut jouer, mais quid de tous ces gens qui n’ont pas une alimentation correcte? Le poids, c’est une chose, mais il y a aussi des questions de santé! Quand on veut perdre des kilos, on essaie tout de même de garder les nutriments de bonne qualité en suffisance. Donc diminuer de moitié des aliments qui seraient pertinents pour le bon fonctionnement de notre corps pourrait, à long terme, entrer en contradiction avec la nécessité d’en avoir des apports suffisants. Si on décide d’appliquer ce précepte BLM, il faut le faire avec des nuances et cibler surtout certaines catégories d’aliments: légumes, je garde, chocolat, je divise, par exemple. Cela dit, le B de Bouffer devrait également signifier «Boire» – et je parle là de boissons sucrées ou alcoolisées qui sont aussi surconsommées.»

Ça s’adresse à qui?

Si Fred, Philippe ou Caroline assurent que n’importe qui peut suivre un régime BLM, les spécialistes ne sont pas d’accord: «On doit être très prudent», résume Maaike Kruseman. Parfois, c’est en effet juste une affaire de quantité – ce qui peut être lié aux habitudes de «finir son assiette» inculquées dès l’enfance ou au fait de souvent manger au restaurant. «Dans cette configuration-là, réduire un peu les quantités paraît une idée raisonnable», note Gérard Apfeldorfer, psychiatre, psychothérapeute spécialisé en nutrition et auteur de «Maigrir, c’est simple et dans la tête» (Éd. Odile Jacob).

Parfois, le problème se situe ailleurs et les raisons d’un surpoids ne sont pas si simples à régler: «Il y a une telle constellation de comportements et de difficultés alimentaires, relève la diététicienne genevoise, qu’il est impossible de donner une formule miracle applicable à tous: il ne faut pas appliquer ce régime aveuglément ni penser que parce qu’il s’énonce simplement il est simple à suivre. S’entendre dire «T’as qu’à manger moins» peut être très culpabilisant.» Thérèse abonde: «Il est vrai que j’ai fait tout un travail parallèle dans ma tête. Là, j’ai appris à comprendre pourquoi et à quel moment précis je mange, à différencier les grignotages de stress ou de compensation de la vraie faim et à ne plus culpabiliser si je triche un peu…»

Combien de temps faut-il le faire?

Là encore, les avis divergent. Selon le «théoricien» américain de la méthode, Phillip Simon, il suffit de l’appliquer «jusqu’à avoir obtenu le poids idéal». Puis… de se surveiller et recommencer le cas échéant. Thérèse, elle, pense le suivre à court terme: «Pour moi, ce qui est important, c’est surtout d’avoir pu débloquer quelques trucs dans la tête!» Caroline reste vague: «Je suis déjà beaucoup moins stricte qu’au départ, il y a un mois, mais j’ai moins faim qu’avant et quand je sors de table, je suis rassasiée mais pas «pleine». Je vais rester sur cette lancée…»

Quels sont ses avantages?

«Dans la plupart des régimes, il faut compter les calories, additionner des points, peser les portions ou les mesurer en fonction de la taille de la main, par exemple. Tout cela est vite prise de tête, relève Caroline. Avec BLM, rien de tout ça!» Thérèse y voit aussi une manière sympa de reprendre contact avec elle-même et avec la nourriture: «J’écoute mieux mon corps, mes envies, mes sensations de faim puis de satiété… Maintenant, je me concentre essentiellement sur les goûts. L’autre jour, par exemple, j’ai mangé une fondue: au lieu de me jeter dessus et d’y aller à gogo et sans y penser, comme je le faisais avant, je n’ai pris que deux ou trois pommes de terre – mais je les ai vraiment savourées!»

Est-il efficace à long terme?

«Tout dépend, note Maaike Kruseman. Si le BLM est suivi par un hyperphage qui se met à moins manger à table ou en dehors des repas et que cela fait partie d’un changement parallèle et global de son hygiène de vie, ce n’est plus un régime mais une nouvelle manière de fonctionner. Mais si quelqu’un l’applique de manière drastique et peu adaptée à elle, sans se poser de questions, jusqu’à la perte de kilos mais recommence à manger comme avant sans écouter les signaux que lui envoie son corps, il y aura immanquablement un effet rebond!»

Beaucoup plus catégorique, le Dr Jean-Philippe Zermati, médecin nutritionniste et psychothérapeute à Paris et auteur de «Maigrir sans régime» (Odile Jacob), estime que ce régime, comme tous les autres, est voué à l’échec: «En ne mangeant que la moitié de ce qu’on mange habituellement, les apports caloriques diminuent, donc le poids aussi. Très bien. Mais comme tous les autres régimes, ce n’est pas jouable sur le long terme. On ne peut pas tout diminuer et espérer qu’on va s’y habituer. D’autant moins qu’il s’agit d’une réduction arbitraire: on décide que c’est la moitié comme on aurait pu dire que c’est 10%, 20%, etc. sans tenir compte des besoins de son corps. Si on lui en donne plus, alors on peut effectivement réduire le surplus… pour autant qu’on s’ajuste sur lui et sur ce qu’il nous transmet par les sensations de faim: manger en deçà de ce qu’il réclame, ce n’est pas tenable sur la durée. Pour escompter perdre des kilos et maintenir son poids, il faut d’abord avoir une bonne perception de ses besoins, ce qui passe par la mécanique faim-rassasiement. Le comportement alimentaire est contrôlé par deux systèmes: les besoins et les envies. En théorie, les secondes sont l’expression des premiers. Or, quand on prend du poids, c’est qu’on a plus d’envies que de besoins. C’est donc d’abord là-dessus qu’il convient de travailler.»

Les risques potentiels du BLM

Tant pour Jean-Philippe Zermati que pour Gérard Apfeldorfer, l’un des problèmes majeurs du BLM tient au contrôle permanent: «On appelle ça restriction cognitive. Cela consiste à vouloir contrôler son comportement alimentaire en vue de gérer son poids. Or cela ne fait qu’aggraver le problème car plus on essaie de maîtriser son alimentation sur un mode volontariste, plus on a des émotions pénibles de culpabilité, de peur de grossir ou d’avoir faim, des sentiments d’échec, une dégradation de l’image de soi…»

Selon les médecins, cette supervision perpétuelle conduit, d’un côté, à la frustration: on meurt d’envie de tel aliment «trop riche», au risque que cela tourne à l’obsession, «Et, d’un autre côté, à négliger les sensations alimentaires et les messages envoyés par le corps! Et c’est grave», soupire le psychiatre. Il précise: «Ce n’est pas si difficile de se lancer dans un programme minceur, la plupart des gens arrivent à le faire pendant quelques semaines, parfois quelques mois.» Mais le temps est un ennemi, car un cercle vicieux s’installe sournoisement: «Au début, nous sommes a priori assez bien nourris, nous ne manquons de rien, d’aucun nutriment particulier et nous supportons plutôt bien une privation ou la suppression d’une série d’aliments.»

Pourtant, au fil des jours, les choses qu’on a écartées viennent à nous manquer, pour des raisons physiologiques (carences en certains nutriments) et/ou émotionnelles puisqu’on a souvent tendance à supprimer les «confort food», ces produits généralement gras et/ou sucrés considérés comme les plus rassurants. À terme, on développe une appétence particulière pour ces denrées mises au ban: «Plus on lutte contre ses désirs alimentaires, plus ils s’exacerbent à mesure que le temps passe, jusqu’à ce qu’on craque. Et on repart du début et ainsi de suite!» regrette le Dr Apfeldorfer.

Le bilan des spécialistes

Même s’ils estiment que «beaucoup de gens mangent trop et qu’il n’est pas insensé de réduire un peu ses apports alimentaires», Maaike Kruseman, Jean-Philippe Zermati et Gérard Apfeldorfer sont loin d’être convaincus par la méthode. Choqué par le terme «bouffe» qui implique «qu’on ingurgite un peu n’importe quel aliment à la va-vite», le Dr Apfeldorfer insiste: «Tout dépend dans quel état d’esprit on mange: si vous voyez ce BLM comme une privation, cela va automatiquement être frustrant et, comme un régime, dur à suivre, avec à la clé les immanquables effets yoyo. En revanche, si vous dégustez, mangez en toute conscience et que vous constatez qu’arrivé au tiers, à la moitié ou aux trois quarts du plat, vous êtes rassasié, eh bien, pas de problème: vous avez mangé selon vos besoins du moment. Le lendemain, vous aurez peut-être plus faim, ou moins. L’appétit est fluctuant, il est plus facile de lui obéir qu’à des injonctions!»