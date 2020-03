Le retour en grâce de la graisse

On en fait tout un plat. Il faudrait s’en débarrasser à tout prix, surtout au printemps, quand on songe à s’habiller un peu moins. Mais la graisse est coriace. Elle s’installe, modifie la silhouette et se laisse difficilement déloger. Il y a une très bonne raison à cela. L’adiposité est utile, essentielle, même si le mécanisme ultraperformant qui pousse notre organisme à la stoc­ker s’est, aujourd’hui, retourné contre nous. Nos ancêtres devaient fournir d’énormes efforts pour trouver de la nourriture, une quête pas toujours récompensée.

D’où l’intérêt d’avoir toujours sur soi des réserves de graisse corporelle. C’est ainsi que l’évolution a favorisé les individus capables de brûler cette graisse avec parcimonie. Cet avantage n’en est plus un, à l’heure de la surabondance alimentaire. N’empêche, la graisse ne se résume pas à ces bourrelets encombrants et disgracieux qui nous tourmentent. Dans l’organisme, son rôle est bien plus complexe que ce que l’on imagine. Mal aimée, elle est surtout mal connue, comme le rappellent deux médecins néerlandaises, Mariëtte Boon et Liesbeth van Rossum, qui l’éclairent d’une lumière nouvelle dans leur livre «Le charme secret de notre graisse».

Qu’il paraît loin le temps du New England Fat men’s club, rendez-vous de riches hommes d’affaires et politiciens du Vermont affichant au minimum 100 kilos. C’était au début du XXe siècle, avant que la disgrâce ne s’abatte sur les ventripotents, replets et autres grassouillets. Évidemment, même si le mécanisme de stoc­kage de la graisse est essentiel à la survie de l’espèce, les réserves devraient se limiter à 20% du poids corporel d’un homme, soit environ 14 kilos pour un adulte en bonne santé de 70 kilos. Proportion fixée à 30% pour les femmes. Question d’hormones. Chez elles, à moins de 17% de graisse, d’ailleurs, les menstruations disparaissent et la possibilité de tomber enceinte avec.

Deux grandes masses

Pour faire simple, la graisse se répartit en deux grandes masses: une située autour des organes, dont fait partie la graisse abdominale, et l’autre sous la peau, la graisse dite sous-cutanée que l’on retrouve un peu partout, du visage aux bras, en passant par les fesses, les cuisses, etc. Là où elle se trouve, les cellules graisseuses, ou adipocytes, savent faire le job. Ce sont de véritables petites centrales énergétiques. Mariëtte Boon et Liesbeth van Rossum rappellent à ce propos que la combustion d’un gramme de graisse génère 9,4 kilocalories, soit plus du double de la combustion d’un gramme de glucose (le sucre), l’autre carburant qui alimente notre corps.

Ces milliards de cellules graisseuses sont comme de petits ballons extensibles prêts à se remplir de lipides. Si les adipocytes s’élargissent facilement, ils sont aussi dotés d’une sorte de mémoire et ne rétrécissent pas lorsqu’elles se vident. Après une liposuccion, par exemple, la graisse a la fâcheuse tendance à resurgir ailleurs sur le corps.

Réserve de carburant particulièrement efficace, la graisse n’est cependant pas qu’un organe de stockage purement passif. Elle remplit bien d’autres fonctions. Au point que le tissu adipeux est désormais considéré comme un organe à part entière.

«C’est assez nouveau, confirme Abdul Dulloo, professeur titulaire au département d’endocrinologie, métabolisme et système cardiovasculaire de l’Université de Fribourg. Auparavant, il avait été un peu laissé de côté. On connaissait, bien sûr, son importance en termes de survie: sans réserves de lipides dans la masse adipeuse, on meurt. Mais plusieurs choses ont changé, notamment la découverte d’une grande hétérogénéité au niveau du type de cellules adipeuses. Ce n’est pas terminé, on continue d’ailleurs à en découvrir, ainsi que de nouvelles fonctions qu’elles remplissent.»

À côté des adipocytes blancs (les fameuses stockeuses d’énergie), on parle en effet depuis quelques années de graisse «brune», capable de produire de la chaleur sous l’effet du froid et de certains types de nutriments notamment, mais aussi de graisse «beige» (produit du «brunissement» de la graisse blanche) et même de graisse «rose» (les adipocytes mammaires impliqués dans la lactation).

Sécréteuse d’hormones

L’autre grande révolution qui a changé notre vision de la graisse, c’est la découverte de sa capacité à sécréter d’importantes quantités de substances, par exemple des hormones. Première d’entre elles à avoir été identifiée: la leptine, à l’origine de la sensation de satiété. Événement marquant qui remonte à 1994 et qui, comme le souligne Abdul Dulloo, a ouvert la voie à des avancées scientifiques spectaculaires, «notamment dans la compréhension de circuits cérébraux très importants dans la prise alimentaire». Depuis, le rôle essentiel de la leptine dans un autre domaine, celui de la fertilité, a également été mis en lumière.

Aujourd’hui, des centaines de substances «lipidiques» ont été identifiées, rappellent Mariëtte Boon et Liesbeth van Rossum, produisant des effets variés, «même si la fonction exacte de la plupart d’entre elles n’est pas encore claire». Parmi ces substances, certaines ont un potentiel pro et d’autres anti-inflammatoires, par exemple. «On observe aussi des liens entre les différents dépôts adipeux qui ne semblent pas aussi isolés qu’on aurait pu le croire, mais pourraient communiquer entre eux, ajoute Abdul Dulloo. L’existence de connexions physiques entre des structures cellulaires a en tout cas été démontrée sur des souris.»

La graisse apparaît comme une sorte de «chef d’orchestre», pour reprendre l’expression des médecins néerlandaises. Elle est capable de donner des instructions par le biais d’hormones, notamment, influant ainsi sur de nombreux organes, y compris le cerveau. Mais ça ne s’arrête pas là. Le gras «est impliqué dans les voies neuronales, il transmet des messages au cerveau par ce biais-là aussi, car il existe des neurones qui partent du tissu adipeux», note Abdul Dulloo.

Rôle protecteur

Plus prosaïquement, la graisse constitue une sorte de couche de protection pour certains organes. Il y a, en effet, du tissu adipeux autour du cœur, des reins et même des vaisseaux sanguins. Le gras joue même un rôle dans le système immunitaire. La graisse viscérale, par exemple, sécrète beaucoup plus de substances pro-inflammatoires que le tissu adipeux sous-cutané. Il faut rappeler que l’inflammation est précisément un mécanisme de défense par lequel le corps lutte contre l’agression d’éléments étrangers.

«De par sa proximité avec l’intestin, la graisse viscérale participe à contenir d’éventuelles infections, complète Abdul Dulloo. Dans certaines régions, plus exposées aux pathogènes, cette graisse a peut-être même constitué un avantage évolutif. On constate, par exemple, que les populations du sous-continent indien ont une tendance à accumuler plus de graisse au niveau viscéral. Bien sûr, sous nos latitudes, les choses sont différentes.»

La graisse viscérale en excès est d’ailleurs pointée du doigt, car elle fait peser plus de risques pour la santé – cardiovasculaires notamment – que la graisse localisée sur le bas du corps. Pas sûr que cela réconforte tout le monde.