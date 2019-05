Le service citoyen tient une chance historique de s’imposer

La bataille du service citoyen obligatoire est relancée. C’est Viola Amherd qui a remis le dossier sur le devant de la scène. Dans une interview publiée dimanche passé dans nos pages, la ministre de la Défense envisageait cette option qui veut que chaque jeune donne de son temps pour la patrie. Quand bien même l’idée avait été enterrée en 2016. «Qui vous dit que les mentalités n’ont pas changé? lâchait la PDC. Je ne veux pas m’empêcher de réfléchir à des réformes parce que le parlement les a refusées il y a cinq ou dix ans.»

Des propos inespérés pour l’association ServiceCitoyen.ch. Ils interviennent en effet alors qu’une initiative populaire est en préparation pour instaurer un service universel à la place d’une obligation de servir masculine. «En tant que membres d’une collectivité, nous avons tous des droits et des devoirs, détaille Noémie Roten, coprésidente de l’association. Un tel service aurait le mérite de redonner un souffle à l’esprit de milice en perte de vitesse. Nous devons impérativement prendre contact avec la conseillère fédérale Amherd.»

Révélée par la RTS, l’initiative comprendrait trois points. D’abord, chaque citoyenne ou citoyen devrait s’engager au service de la collectivité et de l’environnement. Ensuite, cet engagement pourrait prendre la forme d’un service militaire ou d’un autre service d’intérêt public (service civil, protection civile, pompiers volontaires, voire mandats politiques communaux). «Mais en précisant que les effectifs de l’armée doivent être garantis», glisse Noémie Roten. Enfin, l’idée est de ne pas fermer ce service aux étrangers, mais l’accès à l’armée leur serait interdit.

Le vent a tourné

Les initiants auraient souhaité que ce projet reste sous les radars durant quelques mois encore. Pourquoi? Pour ne pas interférer avec la probable votation sur le service civil, dont le référendum est programmé (lire encadré). L’idée était aussi d’avoir le temps de fédérer un maximum de soutien. Car le service citoyen séduit à gauche et à droite. Avant qu’il ne devienne maire de Berne, l’écologiste Alec von Graffenried l’avait proposé au National. Beat Flach (PVL/AG) a fait de même. En Suisse romande, on se souvient du projet développé par le conseiller d’État Pierre Maudet et Hugues Hiltpold (PLR/GE). Dernier à avoir essayé, Mathias Reynard (PS/VS) en 2014. Autant de tentatives qui n’ont débouché sur rien.

Mais le vent a tourné. «La configuration politique est désormais favorable avec une cheffe de département ouverte et une pression qui vient de la société civile, réagit Mathias Reynard. Ce ne sont plus trois élus qui prêchent dans le désert.» Des sections Jeunes des partis bourgeois ont déjà donné des a priori favorables. Noémie Roten croit même que le projet a suscité l’intérêt de Guy Parmelin. Hugues Hiltpold est prêt à reprendre le combat: «La réduction des effectifs de l’armée fait que de nombreux jeunes qui ont envie de s’engager pour le pays n’en ont plus l’occasion.» S’il émet toutefois des doutes sur le fait d’obliger les femmes – préférant en faire un choix facultatif – il soutient l’idée d’intégrer les étrangers – «ce serait un excellent moyen d’intégration».

Charles Juillard, vice-président du PDC et ministre jurassien, est prêt aussi à porter ce projet. Il confie même avoir plaidé en sa faveur auprès de Viola Amherd. «Aujourd’hui, l’armée ne fédère plus. Pour retrouver ce brassage des cultures et des langues qui enrichissent le vivre-ensemble, le service citoyen devrait s’effectuer dans une autre région linguistique.»

Accueil glacial

Ces enthousiasmes suffiront-ils? Pas sûr. La gauche reste frileuse et, du côté des milieux proches de l’armée, l’accueil est carrément glacial (lire ci-dessous). Ces derniers se réfugient derrière les conclusions d’un rapport publié en 2016, qui avait enterré ce projet. «Cette idée est-elle compatible avec les dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé? La réponse est très controversée», écrivaient les experts. Ils émettaient aussi des réserves pratiques. «Il ne serait guère possible de trouver des occupations pour 1 à 3,75 millions de personnes astreintes sans que cela n’ait des incidences sur le marché du travail ou ne fausse la concurrence.» Conclusion: «Il n’y a pas de nécessité à agir à cet égard du point de vue de la politique de sécurité et, économiquement parlant, ce modèle est inefficace.»

Des arguments balayés par Mathias Reynard: «Si on prend la durée des services militaire ou civil comme norme, évidemment qu’il y aura trop de monde. Mais on peut imaginer des engagements plus courts qui permettent à plus de monde de faire quelque chose. Les besoins ne manquent pas. Entre le soutien dans les écoles, les aides dans la santé ou le social ou l’entretien du paysage, il y a multitude de domaines dans lesquels ces jeunes pourraient agir sans concurrencer les personnes formées.» Le risque d’instaurer un travail forcé fait même bondir Charles Juillard: «C’est l’argument que servent ceux qui ne veulent pas changer. Demander à chaque jeune de donner du temps pour un pays qui fait beaucoup pour eux, c’est un juste retour des choses. L’essentiel est que cette idée progresse. Il est question de la cohésion nationale, et c’est un colonel à la retraite qui vous le dit.» (Le Matin Dimanche)