Le tueur de Sorens avait déjà dilapidé l’argent

Mercredi, c’est derrière les barreaux que l’agriculteur Bastien* a fêté son 31e anniversaire. Le premier d’une très longue série. Car le Ministère public a ouvert une enquête contre lui pour assassinat – passible de la prison à vie – et non pour meurtre, suite au double homicide perpétré mardi 24 mars au soir dans l’écurie d’un chalet d’alpage de Sorens (commune de 1 100 âmes, à 5 km au nord de Bulle).

Toujours selon nos informations, c’est en raison de la crise du coronavirus que la vente des trois tracteurs que le tueur avait promis à ses victimes n’a pas pu être finalisée. L’office fribourgeois de la circulation ayant fini par s’aligner sur les décisions des autres services cantonaux romands, en suspendant les expertises techniques des véhicules qui ne font pas l’objet d’une convocation.

Ce fameux mardi soir, les deux Macédoniens, soit le fils de 23 ans, un jardinier paysagiste indépendant, accompagné de son père, employé de ferme, ont pris la route. Avant de quitter leur domicile du Gros-de-Vaud, ils ont indiqué à leurs proches qu’ils restaient intéressés par l’acquisition de ces machines agricoles d’occasion, pour les exporter dans leur pays d’origine. Mais qu’ils comptaient d’abord récupérer leurs deux acomptes remis en mains propres à Bastien depuis le début du mois, soit une somme de 34 000 fr. Eux-mêmes risquant fort d’avoir besoin de cet argent durant la crise sanitaire.

Fusil acheté au lendemain du premier acompte

Seulement voilà: le jeune Fribourgeois avait un train de vie qui dépassait largement ses moyens, si bien qu’il a dilapidé l’argent des deux Macédoniens avant la vente effective des tracteurs. «Il dit qu’il n’avait plus la somme à restituer à ses contractants», confirme le procureur qui dirige l’enquête pénale, Marc Bugnon. «Des documents existent, mais on aimerait encore investiguer plus avant pour en être sûr; d’autres personnes doivent être interrogées.» Un élément que le trentenaire s’était en tout cas bien gardé de préciser à ses futures victimes lorsque les trois hommes ont convenu de se rencontrer à 20 h au chalet d’alpage familial de l’éleveur bovin pour la restitution de l’argent.

Il est établi que les acheteurs n’étaient pas armés lors du rendez-vous. Bastien, lui, avait acheté trois semaines plus tôt un fusil de chasse gros calibre, une occasion à 2000 fr. C’était juste le lendemain de la remise en cash du premier acompte de 25 000 fr. Et c’est avec cette arme qu’il a ouvert le feu sur les deux pères de famille, d’abord au niveau de leurs jambes, puis des visages. Avant de leur infliger de violents coups à la tête avec la crosse du fusil, et de se débarrasser des corps dans la fosse à lisier remplie d’eau située sous les dalles en béton de l’écurie, dont il avait préalablement ouvert la trappe. Tout en prenant soin d’y jeter également leurs téléphones portables, puis de refermer les plaques de maçonnerie du caillebotis, dont les étroits interstices ne permettent en aucun cas de voir ce qui se cache en dessous…

Croyant à un accident de la route, l’inquiétude grandissait en cours de soirée chez les proches des défunts qui ne parvenaient plus à les joindre. Comme la famille était en possession des coordonnées du Gruérien, le frère du quadragénaire et son cadet de 16 ans ont roulé à leur tour jusqu’à Sorens, bravant la bise noire. Sauf qu’ils n’avaient que l’adresse du domicile de l’éleveur, sis dans le village, sur le domaine agricole qu’il exploite avec son père.

Il était environ 22 h lorsque le trentenaire fribourgeois leur a répondu. Il leur a expliqué que les deux hommes – qu’il venait d’assassiner à 5 km de là – n’étaient pas venus au rendez-vous fixé.

Il ne dira pas autre chose aux inspecteurs venus le trouver dans la nuit du mercredi au jeudi. Or au même moment, une patrouille venait de découvrir le véhicule utilitaire des victimes aux abords du chalet d’alpage, juste dans le secteur où le smartphone du tueur avait été géolocalisé par contrôle téléphonique rétroactif… Bastien avait pris soin de retirer les plaques d’immatriculation du véhicule, à l’issue de son carnage.

Le père l’aurait intimidé

Jusqu’ici, l’agriculteur a admis avoir échafaudé ce plan homicide dans l’éventualité où les acheteurs insisteraient pour récupérer leurs 34 000 fr., somme qu’il n’était plus en mesure de rembourser.

«Il dit avoir été mis sous pression par les Macédoniens et ressenti de la crainte dans l’optique de ce rendez-vous», lâche le procureur Bugnon. «Dans l’écurie, l’accusé ne dit pas qu’il a été menacé de mort ni même agressé physiquement, ou qu’il aurait agi en légitime défense. Il parle d’un comportement harcelant à son égard.»

Selon nos sources, le Fribourgeois dit s’être senti menacé par le quadragénaire, un homme au physique imposant qu’il rencontrait pour la première fois. Contrairement à son fils aîné avec lequel l’éleveur avait déjà fait affaire (revente de matériel agricole du domaine familial, ou déniché sur des sites internet de petites annonces) dans les mois qui ont précédé le crime, et qu’il qualifie aujourd’hui de «gentil».

«On aimerait bien savoir pourquoi il n’y avait pas moyen pour lui de trouver une autre solution que de tuer les contractants et les immerger dans une fosse: c’est le cœur de l’enquête», souligne le représentant du Ministère public. «Car normalement, ce genre d’histoire se termine par une plainte pour abus de confiance…»

Surtout de la part d’un homme qui n’a aucune inscription à son casier judiciaire pour des faits de violence. Il n’avait que des broutilles, des infractions mineures en matière de circulation routière ou contre le patrimoine. Notamment pour la détention d’un tracteur, dont le Gruérien n’avait jamais payé les acomptes.

Son avocat d’office, Me Alexandre Dafflon, se refuse à tout commentaire durant le temps de l’enquête pénale.

* Prénom d’emprunt