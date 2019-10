Lego propose aux enfants de s’initier à la robotique avec R2-D2

Voilà déjà deux ans que Lego a entrepris d’initier les enfants à la robotique et à la programmation. Sa collection BOOST regroupe différents capteurs, des moteurs et une application destinée aux tablettes ou aux smartphones. Un premier set proposait aux 7-12 ans de construire et de piloter une série de cinq robots maison.

Aujourd’hui, la marque danoise passe à la vitesse supérieure avec un kit, BOOST Droid Commander, pilotant le robot le plus célèbre de tous les temps: R2-D2. Une nouvelle collaboration avec Lucasfilm et «Star Wars», Lego, qui leur permet de construire aussi deux autres robots tirés de l’univers de la saga: Gonk Droid et Mouse Droid, il est vrai moins connus, mais aperçus, notamment, dans le tout premier film, «Star Wars – Un nouvel espoir». Le kit comprend 1117 pièces (pour un prix d’environ 250 fr.).

L’idée est d’assembler le robot de son choix, puis de lui donner vie à l’aide d’une interface de programmation simplifiée. À base de glisser-déposer, elle offre toutes sortes d’interactions, notamment grâce à différents censeurs détectant aussi bien les mouvements que le son, qui permettent d’effectuer une quarantaine de missions et d’aventures. Le tout est assuré par un organe central, le Move Hub, qui intègre un moteur alimenté par 6 piles AAA (non incluses dans le set) et fait la liaison avec la tablette.

Une application reine

Pour commencer, il faut donc se munir d’une tablette ou d’un smartphone, afin de télécharger l’application dédiée. Car c’est par elle que tout passe, à commencer par les instructions de montage. Pas de notice explicative physique ici, les instructions sont délivrées directement sur l’écran. Un excellent point puisque le moindre schéma explicatif est illustré en 3D et orientable à 360°. D’un doigt, les enfants peuvent en explorer chaque détail et, en cas de problème, observer comment l’assemblage est censé être effectué.

Où l’application fait très fort, c’est en plongeant, dès le départ, les jeunes utilisateurs dans un véritable scénario de jeu: le Faucon Millenium étant victime d’avaries, il doit atterrir d’urgence sur la planète Tatooine. Sans argent pour payer les réparations, les joueurs ont affaire à Watto, le fameux ferrailleur aperçu dans la 2e trilogie, qui leur propose de gagner les deniers qui leur manquent en construisant à sa place les robots en question. Aux joueurs de décider par lequel commencer…

Sans trop hésiter, nous nous sommes d’abord attaqués au plus emblématique du lot: R2-D2. La construction est assez minutieuse (comptez deux bonnes heures), entre roues dentées, engrenages et arbres de rotation, pour un rendu final soigné. Le robot est équipé de quelques diodes lumineuses, peut avancer, reculer, se redresser, tourner sur lui-même ou en arc de cercle, et sa tête tourne à 360°. Il réagit aussi aux claquements de main, s’arrête face à un obstacle et produit toute une série de sons (indirectement, puisqu’ils sont en réalité émis par la tablette ou le smartphone), que les amateurs reconnaîtront immédiatement.

À travers des didacticiels spécifiques à chaque robot, l’application propose d’effectuer une série de stages pour apprendre à gérer les différentes fonctions. Bien pensée, ludique et intuitive, elle guide les programmateurs en herbe de manière efficace, ne les laissant passer à l’étape suivante qu’une fois les différentes notions assimilées. Car, au fur et à mesure, de nouvelles fonctions sont débloquées.

Un seul moteur

Après cette prise en main, la tablette ou le smartphone peuvent être utilisés comme télécommande pour diriger les robots ou attribuer les tâches qu’on désire aux différents boutons. Puis on attaque la première mission: une reconnaissance des grottes de Tatooine, qui doit aider Luke Skywalker à les franchir avec son Speeder. Plus tard, on débloque même la construction de différents outils et accessoires permettant de venir à bout de missions spécifiques.

La boîte, hélas, ne reflète pas tout à fait son contenu, dans la mesure où elle montre chacun des robots équipés du Move Hub. Or le set ne comprend qu’un moteur, qu’il faut passer d’un robot à l’autre, selon les envies de jeu du moment. Les trois engins ne sont donc pas pilotables en même temps. Autre point faible: pour retirer le moteur sur R2-D2, il faut d’abord l’amputer d’une partie essentielle à son fonctionnement – son pied central – ce qui le rend, inutilisable même pour le manier à la manière des Lego traditionnels. Sinon, greffer le moteur d’un robot à un autre ne demande que peu de manipulations, car, encore une fois, les différentes étapes sont clairement indiquées par l’application.

Dans ce tutoriel, chaque robot a d’ailleurs son propre environnement dédié, correspondant à ses fonctions respectives. Mouse Droid, qui tient plutôt de la petite voiture à piloter, ne répond pas aux mêmes fonctions que R2-D2 ou Gonk Droid. Avec ce dernier, Lego réussit un bel exploit: proposer un robot bipède capable de marcher. Un défi complexe, rien qu’en regard de l’équilibre que l’engin doit avoir pour ne pas tomber.

Cette nouvelle collection apporte un vrai plus à la gamme Lego. Voir ses robots s’animer selon des chaînes de mouvements élaborées est assez gratifiant, d’autant que la construction tout à fait à la portée d’enfants, dès 8 ans, qui passeront des heures à tenter d’accomplir les différentes missions leur permettant de débloquer le maximum de fonctions. Précision utile: les robots étant extrêmement gourmands en batterie, l’utilisation de piles rechargeables est fortement recommandée.