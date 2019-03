Les CFF vont poser 5 kilomètres de treillis antisuicide

Elles mesurent deux mètres de haut et sont soutenues par de longs piquets de bois. L’installation n’a pas l’air très solide. Il n’empêche, les grands treillis qui viennent d’être posés sur quelque 400 mètres le long des voies CFF, sur la ligne droite en face de l’aérodrome de Prangins, interpellent. «J’ai cru que les grillages serviraient à isoler un chantier à venir», témoigne un jogger essoufflé croisé sur la route agricole coincée entre le chemin de fer et la piste herbeuse où atterrissent les avions.

Les CFF n’ont prévu aucun chantier sur ce tronçon très chargé de son réseau entre Genève et Lausanne. Les parois sont celles promises en septembre 2018 dans le cadre de leur plan répondant au nom code «Offensive Qualité Clients». Elles ont la mission d’éviter des «intrusions de tiers» dans un périmètre proche des voies. Par intrusions, le transporteur évoque autant des personnes qui marchent à proximité des rails – il y aurait deux à trois cas par semaine sur l’arc lémanique – que celles prêtes à commettre un acte désespéré. Ces «accidents de personne», terme qui remplace suicide dans le langage fédéral, sont particulièrement nombreux entre Lausanne et Genève. Une vingtaine est recensée par année sur cette seule ligne, alors qu’une étude de l’Office fédéral des transports (OFT) en a comptabilisé 140 en Suisse sur les chemins de fer classiques et à crémaillère.

Près d’hôpitaux psychiatriques

Prangins n’est pas le seul site concerné par la pose de grillages le long des voies. Un tel équipement a fait son apparition à l’ouest de Nyon. Dans les deux cas, des établissements psychiatriques se trouvent à proximité. Un troisième entre Genève et Lausanne existe mais les CFF préfèrent rester discrets sur sa localisation. «Ces trois endroits ont été identifiés comme prioritaires, souligne Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Nous avons donc agi rapidement, mais les aménagements ne sont pas définitifs. Pour cela, nous devrons passer par des mises à l’enquête.» À terme, des socles en béton seront coulés pour offrir une assise solide aux treillis.

Ce n’est qu’un début. La compagnie a localisé onze points noirs toujours sur la ligne entre Villeneuve et Genève. Tous seront sécurisés dès que les mises à l’enquête leur auront permis d’obtenir les permis de construire. Ce qui représentera une longueur totale de 5 kilomètres. «Une étude sera ensuite entreprise pour identifier si de telles mesures sont nécessaires sur d’autres lignes comme celle du pied du Jura par exemple», note Jean-Philippe Schmidt.

Si la préoccupation humaniste n’est pas à remettre en question de la part de l’ex-régie, une autre motivation entre elle aussi en compte: réduire les effets des intrusions de tiers sur son réseau. Ces événements constituent la cause de 12% des retards. Un accident de personne peut provoquer une fermeture d’une voie pendant plusieurs heures, laissant des milliers de passagers en rade sur une ligne aussi chargée que l’arc lémanique.

Ces événements auront bientôt un coût pour les compagnies. Le parlement fédéral s’est mis d’accord en automne 2018 pour rendre obligatoire l’indemnisation des usagers en cas de retard d’une certaine importance. L’OFT travaille aujourd’hui à l’élaboration d’une ordonnance qui fixera les règles de ces compensations. Une ordonnance qui est attendue pour une mise en consultation dans le courant de l’année et pour une entrée en vigueur en 2022. (Le Matin Dimanche)