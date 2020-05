Les apiculteurs préparent une récolte très précoce

«Cela fait maintenant trente-cinq ans que j’élève des abeilles. Extraire dès la fin du mois d’avril n’est pas exceptionnel, mais c’est vrai que cela ne m’est pas arrivé plus de cinq fois par le passé.»

Président de la société d’apiculture de Nyon (VD), François Schilliger vient d’extraire le miel stocké par ses abeilles dans cinq hausses de ses ruches. Alors que la première récolte de l’année, celle des arbres fruitiers et du colza, se déroule traditionnellement durant la première quinzaine du mois de mai sur La Côte, tous les indicateurs sont en avance ce printemps.

L’apiculteur d’Eysins laissera toutefois passer la semaine actuelle plus maussade pour sortir l’entier de sa production des alvéoles de ses cadres. En effet, la maxime veut que l’extraction se déroule une semaine après que le colza a fané. Ce qui est le cas ces jours. François Schilliger profitera aussi de cette pause pour répartir les cadres de ses ruches différemment, de façon à équilibrer les colonies entre les plus fortes et les moins efficaces. Dans la Broye aussi, la récolte s’annonce précoce.

«Par chez nous, toute la récolte sera extraite le 15 mai, alors que nous terminons traditionnellement autour du 25», reprend Henri Geissbühler, inspecteur des ruchers dans la Broye vaudoise à Constantine, au sujet de la précocité de l’année. Il faut dire qu’avec ce printemps beau et chaud la nature a débourré plus rapidement que d’habitude. Autant de conditions appréciées par les abeilles, si bien que des apiculteurs auront bientôt terminé leur collecte.

Et après deux années compliquées en termes de quantités, les quelque 1100 apiculteurs du canton de Vaud prévoient un quota de miel nettement plus volumineux. Par contre, il s’agira de bien surveiller la progression du varroa en fin d’année. Ce petit parasite joue en effet un rôle prédominant dans les importantes disparitions d’abeilles constatées depuis quelques années.

«Plus longtemps la reine arrête de pondre en hiver, plus les traitements contre les parasites sont efficaces. Mais comme l’arrêt de ponte a été plutôt court en raison de cet hiver très clément, je crains que les varroas ne puissent plus facilement se multiplier», explique Alain Schmid, inspecteur des ruchers à La Chaux.