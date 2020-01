Les bains thermaux sont en crise et les mégaprojets se multiplient

À l’ère du réchauffement climatique, on se disait que les premières ruines touristiques dans les régions de montagne allaient être les vestiges de pylônes de téléski. Pourtant, en contrebas de la route qui mène à Champéry, ce sont des bains thermaux qui affichent fermés depuis l’automne dernier. Son propriétaire, Richard Cohen, reproche à la Commune et au Canton de n’avoir jamais été soutenu. Président de la Commune de Val-d’Illiez, Ismaël Perrin regrette, lui, un manque de vision autour de ce projet. «Il n’y avait pas de concept global. On s’attendait à ce que les gens viennent après le ski sans se poser la question des autres mois de l’année.»

Non loin de là, les Bains d’Ovronnaz, fleuron du Valais central il y a encore dix ans, traversent depuis plusieurs années des temps difficiles. Propriété du commerçant de meubles Jean-Daniel Descartes, le site a longtemps pu compter sur les rentrées des affaires immobilières. Mais le marché s’est ralenti et, aux dernières nouvelles, le manque de liquidités s’était aggravé. Mais la directrice adjointe, Rachel Bichet, tente de rassurer. «Il y a une nette amélioration. On ne roule pas sur l’or mais on se bat, comme tout le monde dans le milieu.»

Symbole des temps mouvementés, même Loèche-les-Bains ne navigue pas en eau calme. En fin d’année dernière, l’Alpentherme, l’un des trois bains publics de la station thermale haut-valaisanne renommée claquait la porte de l’abonnement regroupant les offres locales, faute de rentabilité suffisante. Plus inquiétant, Loèche-les-Bains (–33%) et Ovronnaz (–19%) sont les deux destinations valaisannes à avoir enregistré les plus fortes chutes des nuitées hôtelières par rapport à la moyenne des quinze dernières années.

Saillon et Lavey tiennent la barre

L’abandon des longs séjours de cure au profit d’une offre wellness de courte durée ferait figure d’explication. Mais pas seulement. «Les autres bains ont massivement investi pour développer une offre moderne et ludique avec des rivières thermales et autres formes d’attractions et de grands groupes spécialisés en assurent la gestion. D’autres ont eu du mal à rester à jour. Le client, lui, a le choix, et il opte pour la qualité», résume Manu Broccard, professeur en tourisme à la HES-SO Valais-Wallis. L’incarnation de son propos se ressent notamment à Saillon et Lavey, sur territoire vaudois. Ces deux pôles de plaine attirent chacun près de 500 000 visiteurs par année.

Depuis que le groupe BOAS – qui détient aussi les Bains d’Yverdon – a mis la main sur le site de Saillon en 2008 le nombre de visiteurs par an a grimpé de 170 000 unités. À Lavey, associé au groupe français Eurothermes, on prévoit d’investir 15 millions de francs. Le permis est en attente auprès de l’État de Vaud. Administrateur délégué du site, Jean-Claude Roch évoque une recette simple comme de l’eau de source. «Nous avons un positionnement clair, avec une eau et une offre de qualité.» L’homme administre également les Bains de Brigerbad, qui ont fait l’objet d’une complète refonte il y a six ans, passant d’une offre purement estivale à un centre thermal ouvert toute l’année en consentant 30 millions d’investissements. Un challenge loin d’être évident. «Nous avons enregistré 210 000 visiteurs l’an passé avec neuf semaines de fermeture à cause de travaux, nous sommes presque dans les chiffres noirs et sommes confiants pour cette année», confie Olivier Foro, directeur opérationnel du site.

Des projets très coûteux

Alors que l’offre y est déjà importante, pas moins de cinq gros projets vont venir s’ajouter dans les deux ou trois prochaines années, surtout en station. Si tous ces projets se réalisent, le Valais romand comptera neuf bains, dix en comptant Lavey. En comparaison, le Val d’Aoste, en Italie voisine, en compte deux. Et les montants sont colossaux: de 25 à 110 millions selon les projets.

À Crans-Montana, ce sont même deux centres, distants de 150 mètres l’un de l’autre, qui pourraient se côtoyer, alors que l’idée est dans un tiroir depuis cinquante ans. «Si les deux projets se font, il faudra peut-être procéder à des ajustements, même si l’un vise une clientèle de thermalisme tandis que l’autre est davantage un centre aquatique de loisirs», concède Nicolas Féraud, président de Crans-Montana. Une mise à l’enquête serait proche. Le déblocage du dossier est directement lié au financement. Ayant trouvé un constructeur et un exploitant, la Commune n’y mettra pas d’argent, à l’exception d’un parking souterrain jugé indispensable pour la station. Il faut dire que la rentabilité de telles structures à l’année dans des stations est difficile.

La preuve à Anzère, où la Commune a aussi voulu miser sur un espace détente avec piscine pour compléter son offre. Dès le début, elle savait que la rentabilité serait difficile à atteindre. Dix millions ont été investis il y a dix ans et la Commune verse aujourd’hui 500 000 francs par an entre l’amortissement et les subventions. Sans regret. «C’est un plus pour nos clients et nous le considérons un peu comme une infrastructure publique. Cela a augmenté l’attractivité de la station», assure Marco Aymon, président de la Municipalité. Mais n’est-ce pas aussi le signe d’une offre déjà trop abondante?

Nécessité d’une stratégie globale

À la tête d’un vaste projet hôtelier et immobilier à 110 millions, avec des bains de 3000 m2, qui devrait ouvrir ses portes en 2021 du côté des Collons, Jean-Daniel Masserey veut y croire. «Nous avons des lits chauds qui assurent une viabilité au projet, une future résidence de tourisme viendra compléter l’offre et nous collaborerons pour le centre thermal avec le groupe français ValVital, au large carnet d’adresses de curistes. Autant de raisons d’être serein», ajoute celui qui est aussi à l’origine de l’Hôtel Nendaz 4 Vallées, à Nendaz, et de son spa de 2000 m2 exploité par le groupe BOAS. Reste qu’en 2019 le principal investisseur, la société Investis, s’est désengagé du projet. Un signe inquiétant? Le promoteur dément et invoque une décision stratégique.

Observant ces multiples projets, le professeur en tourisme de l’Université de Lausanne et conseiller national Vert Christophe Clivaz appelle à une réflexion plus globale. «Il faut surtout veiller à la localisation de ces objets dans les stations et à les intégrer dans une stratégie touristique sur l’année. Si on fait des bains juste pour faire des bains et un complexe immobilier, ce sera plus dangereux.» Et beaucoup risquent de prendre l’eau, ou de boire la tasse.