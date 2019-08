Les liens fraternels marquent à vie

Forts, symétriques et inévitables, les liens fraternels sont faits d’amour, de rivalité, voire parfois d’agressivité, et laissent une empreinte indélébile sur nos comportements d’adultes. Explications avec Lisbeth von Benedek, docteur en psychologie et psychanalyste.

Comment les liens fraternels imprègnent-ils nos relations avec les autres?

D’une manière générale, tout être humain a besoin d’un autre qui est un reflet d’une partie de lui-même pour prendre conscience de son identité. C’est à ce niveau-là que les frères et sœurs sont vraiment très importants et que les relations que nous avons vécues avec eux impriment en nous à la fois des sentiments mais aussi des schémas relationnels que nous avons tendance à répéter. Ils nous permettent de faire l’apprentissage indispensable de la relation sociale et intime. Spécialement, on apprend par eux qu’on est un parmi d’autres, pas plus, pas moins. La place que chacun occupe dans le groupe fraternel va influencer la place qu’on recherche adulte dans tout groupe. Même par rapport à son conjoint.

Les liens fraternels ont-ils un impact sur le choix de nos partenaires amoureux?

Toujours, oui. Dans sa toute petite enfance, au stade où il n’est pas encore conscient d’être lui-même, distinct de l’autre, l’enfant a comme modèle de référence son frère ou sa sœur aînée. Et il risque de rester fusionné à cette image. Par exemple, il peut arriver qu’un homme tombe amoureux d’une femme qui lui rappelle sa sœur adorée qui était vivante, originale, confiante, avec laquelle il avait développé beaucoup de complicité parce que leurs parents étaient absents physiquement et psychiquement. Il va rechercher adulte ce «couple» qu’ils avaient créé avec sa sœur.

Ils influencent le choix des amis aussi?

Oui, on était tellement proche avec ses frères et sœurs qu’on va choisir la même proximité socialement. On ne se dit pas «je vais chercher quelqu’un comme ma sœur ou mon frère», mais c’est un choix inconscient qu’on reconnaît après coup. Si on se trouve dans un groupe, on va se tourner instinctivement vers les personnes avec lesquelles on a des vibrations communes.

Le rang de naissance a-t-il un rôle sur la place qu’on choisit dans un groupe?

Chaque enfant est accueilli de manière différente. Même s’il vit dans la même famille, il n’a pas les mêmes parents. L’aîné a, selon moi, la place la plus critique, car il porte les angoisses primaires de ses parents, il doit les rassurer, correspondre à leurs désirs et ambitions conscients et inconscients. Dans un groupe, il va devenir celui qui aura toujours tendance à chercher une place à responsabilité. Perfectionniste, il aime prendre soin des autres parfois au détriment de sa propre vie. Il va avoir tendance à développer une personnalité «comme si», une façade. Le puîné, lui, doit lutter pour trouver sa place et est souvent habité par un complexe d’infériorité par rapport à l’aîné. Il peut parfois développer une énergie incroyable, mû par le désir de le dépasser.

La préférence des parents joue-t-elle un rôle?

Oui, c’est indiscutable. La différence réside dans le fait que soit les parents en sont conscients et font avec, soit ils nient leur préférence. Tout enfant est marqué par la place qu’il occupe dans le cœur de ses parents, qui a un impact sur les relations fraternelles en développant de la rivalité, cela influence donc la construction de la personnalité. L’attitude d’un enfant préféré est très facile à déceler: il a tendance à avoir une confiance inouïe en lui-même, parfois exagérément. Je me souviens lors de mes études d’un étudiant qui arrivait toujours en retard au cours et faisait des entrées flamboyantes dans l’amphithéâtre. Un autre camarade, arrivé pourtant une seule fois en retard, rasait les murs. Un enfant qui a l’impression qu’un frère ou une sœur lui a été préféré se sentira «moins aimé» et gardera pour toujours un doute sur sa propre valeur.