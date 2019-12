Les mendiants vaudois ont écopé de 14'000 francs d’amendes

Comme à Genève depuis une dizaine d’années, la mendicité est interdite dans le canton de Vaud depuis un peu plus d’un an. Mais concrètement, est-ce que cela fonctionne? Le Canton, la Ville de Lausanne et les polices tirent un bilan «positif» en disant voir diminuer la mendicité, avec des amendes allant de 50 à 100 francs.

Néanmoins un élément surprend: la proportion des amendes payées. Le Département cantonal de la sécurité indique que plus de 200 ordonnances pénales ont été rendues depuis le 1er novembre 2018 et que 13'707 francs d’amende ont été infligés à des mendiants. Mais seuls 1367 francs ont effectivement été payés. À titre de comparaison, la police genevoise compte 2500 infractions pour l’année 2019.

Ce résultat de 90% d’amendes impayées dans le canton de Vaud ne surprend pas la conseillère d’État Verte Béatrice Métraux: «Il a toujours été dit, et il en avait été largement question lors du débat au Grand Conseil, que l’encaissement des contraventions serait difficile, voire impossible. Ces personnes vivent souvent dans la précarité et ne peuvent pas payer. Dans d’autres cas, elles sont difficilement joignables par les voies administratives ordinaires, pour cause de domiciles inconnus ou inexistants, voire de disparition.»

Les services de la ministre assurent que l’État ne laisse pas tomber les amendes impayées. La procédure serait la même que pour toute autre amende: sommation, puis mise aux poursuites, puis conversion en peine de prison. Mais aucun mendiant vaudois n’a encore fini derrière les barreaux.

Une moitié d’autochtones

La majorité des mendiants amendés l’ont été à Lausanne. Selon le Canton, la moitié est autochtone, souvent prise en charge par l’Office des tutelles et connue pour toxicomanie. L’autre moitié, ce sont des personnes étrangères, la plupart roumaines. «L’interdiction a eu un effet immédiat et très efficace», commente le municipal lausannois de la Sécurité, le libéral-radical Pierre-Antoine Hildbrand. «Les trottoirs ne sont plus occupés. Subsiste une mendicité résiduelle, moindre et moins visible, pratiquée en marchant.»

L’interdiction découle d’une initiative de l’UDC, déposée avec plus de 13 000 signatures. Pour son président Kevin Grangier, la baisse de la mendicité sonne comme un «désaveu» de la Municipalité de Lausanne: «Cela montre que ce problème était dû à une politique passéiste et naïve.» Ailleurs qu’à Lausanne, la Ville d’Yverdon a enregistré une cinquantaine de cas de mendiants amendés. «La mendicité a baissé de moitié et plus aucun cas n’a été dénoncé depuis le mois d’août», ajoute le major Pascal Pittet, commandant de la police communale.

Le bilan positif des autorités et des policiers est paradoxal, alors que la même interdiction n’a eu quasi aucun effet à Genève. Mais les polices appellent à ne pas tirer de bilan définitif, soulignant que l’interdiction n’a qu’une année et que la mendicité est saisonnière. «La mendicité dans le canton de Vaud était plus confinée qu’à Genève», ajoute Dominique Froidevaux, le directeur de Caritas à Genève. «En outre, à Genève, la configuration est telle que la police ne peut pas être sur tous les lieux.»

Argent parfois pris aux mendiants

Pour Véra Tchérémissinoff, la présidente de l’association Opre Rrom, beaucoup de Roms sont partis en Roumanie, en France et en Allemagne. Ceux qui sont restés ont trouvé du boulot, surtout dans l’agriculture, et leurs enfants sont scolarisés. «Les policiers pratiquent le contrôle au faciès pour savoir si une personne a déjà été amendée et cherchent à récolter ainsi l’argent des amendes, ajoute-t-elle. L’interdiction a repoussé ces personnes vers les limites extrêmes de la précarité.»

La possibilité laissée aux policiers de prendre des avances avait été évoquée au Grand Conseil. «Nous ne possédons pas de statistiques à Lausanne, explique Pierre-Antoine Hildbrand. Il est très rare qu’un montant soit retenu par la police en prévision de l’amende.» À Yverdon, le major Pascal Pittet est clair: «Aucun argent n’a été pris à un mendiant au titre d’avance sur amende.»