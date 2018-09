Les opérateurs Internet fâchent en imposant des abonnements plus chers

Le courrier adressé à la mi-août par Swisscom aux détenteurs d’un abonnement Internet InOne home S reste en travers de la gorge de beaucoup d’entre eux. L’introduction est pourtant prometteuse: le géant bleu propose, dès le 1er octobre, une connexion plus rapide. Mais il faut lire le second paragraphe pour comprendre que cette modification de contrat coûte 5 fr. de plus par mois. Vous ne voulez pas de ce forfait? Vous devez vous rendre sur le site de Swisscom pour le signaler, peut-on lire en fin de lettre. La Fédération romande des consommateurs (FRC) croule sous les plaintes.

«Je n’ai strictement rien demandé et c’est à moi de passer du temps pour annuler quelque chose que je ne souhaite pas à la base»

Une cliente de Swisscom

La réaction de Julie*, cliente de l’opérateur, résume bien l’agacement. «Je n’ai strictement rien demandé et c’est à moi de passer du temps pour annuler quelque chose que je ne souhaite pas à la base», écrit-elle à la FRC. À ses yeux, il s’agit d’une «prise en otage du consommateur».

La FRC a interpellé Swisscom, lui demandant de mettre fin à cette pratique. Mais elle ne se fait pas d’illusion. Si elle est jugée «peu respectueuse», la méthode reste légale: les modifications d’abonnements en cours de route sont autorisées lorsque les conditions générales le prévoient – à condition que le consommateur puisse résilier le contrat. Cette manière de faire est appréciée des opérateurs téléphoniques, un secteur où les produits changent souvent. «C’est désagréable lorsqu’on sait que les utilisateurs, eux, ne peuvent pas modifier un contrat de la sorte», commente Valérie Muster, juriste à la FRC.

La pratique n’est pas nouvelle, mais elle semble gagner en fréquence. Ces derniers mois, deux autres opérateurs ont signifié un changement plus ou moins identique à celui de Swisscom. Ce printemps, Sunrise communiquait une augmentation de débit suivie d’une augmentation de prix de 5 francs. Le mois dernier, UPC faisait de même. Au client, chaque fois, de se manifester s’il souhaite conserver son ancien forfait.

Selon la FRC, la lettre de Swisscom suscite pourtant davantage de réactions. L’explication? L’opérateur historique – détenu par la Confédération – compte beaucoup de clients fidèles d’un certain âge, surpris par des pratiques commerciales plus agressives que de coutume.

De l’importance de lire son courrier

Pour ne pas se retrouver avec un abonnement plus cher et non désiré, la FRC conseille de parcourir attentivement son courrier. «C’est un des problèmes. Beaucoup ne le font pas. Et lorsque c’est le cas, encore faut-il lire jusqu’au bout», remarque Valérie Muster.

Pour la juriste, les modifications «imposées» par Swisscom et ses concurrents sont d’autant plus critiquables qu’elles visent des «petits clients» peu intéressés par la performance de la connexion. «Certains ne l’utilisent même pas et n’ont pas d’ordinateur. C’est typiquement le cas des personnes âgées qui ont dû prendre un abonnement Internet avec le passage au numérique pour la télévision.» Parmi ces clients seniors, un certain nombre se trouvent empruntés, voire découragés lorsqu’on leur demande de se manifester sur le Web, un espace qui leur est étranger (lire ci-contre). Ou quand la fracture numérique peut se répercuter sur la facture Internet. Dans sa lettre, Swisscom signale l’existence d’une assistance téléphonique. Ce n’est pas le cas de Sunrise, même s’il est possible de dire par téléphone qu’on ne veut pas changer d’abonnement. UPC, de son côté, ne mentionne qu’un numéro.

Preuve que cela ne suffit pas, de nombreuses plaintes reçues par la FRC ont été rédigées par des personnes non concernées au nom de leurs parents âgés. Leur désarroi sonne comme une évidence pour Julie, notre cliente Swisscom. «Je pense à ma grand-mère qui a Internet pour la télévision mais n’a aucun accès via ordinateur. Le risque est que son contrat soit changé sans qu’elle n’ait rien demandé et cela pour un service qui ne lui sert à rien», écrit-elle à la FRC.

Les entreprises se défendent

Face aux critiques, les opérateurs se défendent. Swisscom explique le changement de contrat par le fait que les abonnements doivent être les mêmes pour tous les clients, les anciens comme les nouveaux. L’entreprise rappelle de plus qu’elle fait une fleur aux utilisateurs en leur permettant de revenir à l’ancien abonnement: elle n’y est légalement pas obligée. Sunrise, de son côté, dit vouloir permettre d’expérimenter un débit plus élevé. Comme pour les autres opérateurs, les deux premiers mois sont facturés selon l’ancien forfait. «Si passé ce délai d’essai, un client est satisfait, il n’a plus rien besoin de faire», détaille un porte-parole. Pas sûr que, dans le cas contraire, son comportement soit différent.

*Prénom d’emprunt (nxp)