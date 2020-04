Les protéines végétales sont souvent trop transformées

Être végétarien en restant friand de hot-dogs ne constitue plus un paradoxe en 2020. À Lausanne, comme à Berne ou à Zurich, on trouve du «papet vaudois», des «saucisses» et des «kebabs» à base de végétaux – mais aussi des burgers et des émincés. Voire des «poke bowls» agrémentés de protéines végétariennes telles que du seitan ou des carrés de tofu, qui remplacent le saumon cru.

Les adresses se multiplient, les menus se diversifient et les amateurs ont l’embarras du choix. Le goût est plutôt ressemblant, mais c’est surtout la texture qui laisse sans voix. Ne trouve-t-on vraiment aucune trace de produit carné, là-dedans? Les chefs nous répondent fièrement: «Aucune». Légumes, tofu, seitan ou Quorn sont à la base de ces succédanés.

En proposant de telles recettes, les restaurateurs surfent sur une tendance marquée: d’après un rapport publié en 2019 par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la population helvétique consomme de moins en moins de viande, tandis que le nombre de végétariens augmente sensiblement (5% de la population romande en 2017, selon un sondage de Demoscope).

De même, ainsi que le remarque la diététicienne HES Céline Broillet, le nombre de flexitariens est en hausse dans le pays (environ 16%): «Cette catégorie comprend les personnes qui ne sont pas complètement réfractaires aux protéines animales, mais qui visent une alimentation plus équilibrée, plus variée et plus écologique, explique-t-elle. De manière générale, elles réduisent leur consommation de viande à quatre fois par semaine au maximum et sont nombreuses à manger aussi des protéines végétales, telles que le tofu ou le seitan.»

Mais qu’est-ce que c’est?

Pour répondre à cette demande, l’offre des substituts à la viande croît également dans nos supermarchés, où l’intitulé de certains produits peut soulever des questions. En effet, si tout le monde connaît plus ou moins le tofu, préparé de la même façon que le fromage frais en remplaçant le lait par du jus de soja, ses petits collègues restent plutôt mystérieux.

«Le seitan est un aliment composé de protéines de blé (donc de gluten) et préparé à partir d’une pâte de farine de blé, explique Céline Broillet. Le terme Quorn, quant à lui, renvoie à une marque spécialisée dans les aliments à base de mycoprotéines, donc issues d’un champignon.» Tous deux présentent une texture légèrement caoutchouteuse, semblable à celle du poulet ou de la viande de porc, ce qui explique leur présence dans les imitations de cordons-bleus ou d’émincés.

On citera également le Chlorella, une algue verte d’eau douce réputée pour sa teneur en protéines, que l’on retrouve notamment dans certaines barres, sauces ou boissons. Le but de ces aliments est évidemment d’apporter des protéines aux repas végétariens, tout en proposant des produits aussi proches que possible de la viande.

Néanmoins, pour le Pr Claude Pichard, responsable de l’Unité de nutrition des HUG, le terme «substitution» est de l’ordre de la tricherie: «La puissance d’évocation est telle que les gens assimilent mentalement ces produits à de la viande, alors qu’ils en sont loin, estime-t-il. Il en va de même pour la margarine, par exemple, un produit artificiel que nous considérons à tort comme un substitut au beurre alors qu’il n’a rien à voir avec le vrai beurre. Ces termes sont très fermement installés dans notre imaginaire et c’est normal: ils nous évoquent souvent les aliments que nos parents nous préparaient pour nous rendre grands et forts.»

Voilà un point qui n’a certainement pas échappé aux entreprises agroalimentaires: «Pour répondre aux attentes du consommateur, tout en le rassurant, les industries essaient donc de reproduire la forme, le goût et l’odeur caractéristiques des produits carnés», poursuit le Pr Pichard.

Les failles de l’imitation

Or, c’est là que réside le principal problème. Car à l’état brut, le tofu, le seitan et le Quorn ne possèdent pas une apparence très appétissante, ni semblable à celle des produits carnés. «Ils se présentent souvent sous la forme d’une pâte molle, sans couleur et sans beaucoup de saveur, souligne notre expert. Ces caractéristiques doivent donc leur être apportées chimiquement. Et pour que ces ingrédients de base ressemblent à de la viande, il faut leur ajouter un agent texturant, un ou plusieurs colorants, des stabilisateurs, des liants, des conservateurs… Voilà qui fait au moins cinq ingrédients ajoutés. On assemble des choses qui ne sont pas habituellement associées.»

Il s’agit donc du même phénomène de «cocktail chimique» dont on parle souvent lorsqu’il s’agit des cosmétiques, par exemple: «Séparément, chacun des éléments que contient un tel produit alimentaire est anodin, poursuit le Pr Pichard. Leur innocuité est individuellement testée, mais le problème réside dans leur association. On ne connaît pas leur influence sur nos cellules lorsqu’ils sont combinés et les risques qu’implique cette accumulation restent donc flous. Il est impossible de tester tous ces assemblages sur des groupes suffisamment divers de la population, afin de vérifier leurs effets: cela coûterait bien trop cher!»

D’autant plus que l’individu mangera sans doute d’autres types de molécules durant la journée, en buvant du Coca ou en ingérant une minime quantité de pesticides via ses légumes, par exemple. «C’est là que tout se complique, car il est impossible de prévoir les effets de ce cocktail.»

Comment faire le bon choix?

En revanche, l’apport protéique de ces produits végétariens ou vegans est plutôt satisfaisant, ainsi que le note Céline Broillet: «Lorsqu’on compare ces aliments avec une viande animale grasse, tels qu’une saucisse, on constate que leur qualité nutritionnelle est moins mauvaise. Ils contiennent souvent moins de graisses et leur préparation permet l’utilisation d’une graisse végétale, telle que l’huile de tournesol. Dans le tofu brut, par exemple, on note environ 18 g de protéines pour 100 g de produit. Comparé au poulet, qui présente 26 g de protéines pour 100 g de produit, ce n’est pas si mal!»

Mais encore faut-il sélectionner les meilleures options, en préconisant les ingrédients vivants, reconnaissables à l’œil nu: «Si l’on consomme une galette de haricots, de maïs ou de pois chiches, il s’agit d’une préparation végétale davantage qu’un substitut à la viande», note le Pr Pichard. Ainsi, certains emballages précisent que leur contenu a été créé «à base d’ingrédients que vous connaissez», afin de rassurer le consommateur. «Il convient évidemment d’être attentif aux types de produits que l’on choisit et au nombre d’ingrédients qu’ils contiennent, conseille Céline Broillet. On veillera notamment à vérifier la quantité d’acides gras saturés et de sel, ainsi que la présence d’allergènes et de conservateurs. Il ne doit pas y avoir plus de deux numéros commençant par un E dans la liste.»

Par ailleurs, pour Nicoletta Bianchi, diététicienne cheffe adjointe au CHUV, il est essentiel de distinguer les ingrédients à l’état brut de leurs versions transformées: «La création du tofu et du seitan bruts ne nécessite pas de transformation technologique, explique-t-elle. Par contre, de nombreux substituts tels que les saucisses végétariennes, par exemple, contiennent des protéines de soja texturées. Cela signifie que l’aliment brut se trouve à la base du produit, mais qu’il a subi une transformation chimique ou mécanique. Cette manipulation complexe et brutale altère la qualité nutritionnelle.»

Ainsi, l’experte conseille de s’assurer en premier lieu de la présence de cet ingrédient brut. Celui-ci n’étant pas toujours facile à repérer, elle nous donne un exemple courant: «Lorsqu’on parcourt la composition d’un aliment, la mention des graines de soja est typiquement préférable à celle des protéines de soja, qui ont subi une extraction et ont été réhydratées.»

Cela nous ramène malheureusement au problème initial du manque de goût et de texture de ces aliments, lorsqu’ils sont dans leur état brut: «Nous n’avons pas encore l’habitude de cuisiner nous-mêmes le tofu et le seitan, pour leur donner le goût appréciable que nous recherchons, constate Céline Broillet. En Asie, on remarque un véritable savoir-faire, puisque la population cuisine le tofu depuis très longtemps.» Il ne nous reste donc plus qu’à acquérir la technique et la créativité nécessaires à les modeler nous-mêmes, à la maison.