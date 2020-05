Les séances de commission coûteront 61'000 francs par jour

Le nouveau Palais fédéral se nomme Bernexpo. Ces halles d’exposition permettront dès demain aux 246 élus fédéraux de mener une session consacrée à la crise, tout en respectant les mesures de distanciation sociale et d’hygiène. Ils siégeront au même endroit en juin, pour un total de 7 millions de francs.

Mais entre les deux, il faudra bien que les commissions du parlement se réunissent pour préparer les débats. Deux salles sont assez spacieuses pour les accueillir au Palais fédéral. Pour compléter, quatre halles ont été réservées à Bernexpo. On apprenait cette semaine que leur location coûte 7500 francs par jour. Mais ce n’est en fait que la pointe de l’iceberg. La facture totale s’élève à 61 000 francs par jour, renseignent les Services du parlement sur demande.

«Cela comprend la location des halles, l’équipement de conférence, les frais de personnel (entretien, nettoyage, sécurité, technique, etc.) et les frais accessoires», indique Mark Stucki, préposé à l’information de l’Assemblée fédérale.

Une commission du Conseil des États, c’est une vingtaine de personnes en comptant large; une trentaine pour le National. Des groupes restreints en somme. N’aurait-il pas été possible de trouver d’autres solutions dans des bâtiments publics? «Il n’est pas possible d’augmenter le nombre de sites à plus de deux pour des raisons logistiques», précise Mark Stucki. Et l’infrastructure complète est déjà mise en place à Bernexpo. «Une nouvelle relocalisation entraînerait des travaux et des coûts supplémentaires», souligne-t-il.

Une somme de 61 000 francs par jour pour des séances de commission. Exagéré ou justifié? Six élus fédéraux font partie de la Délégation administrative qui supervise les travaux. Plusieurs confient que, dans l’urgence, ils ne se sont pas vraiment préoccupés des montants.

Leur délégué auprès des Services du parlement, Thomas Hefti (PLR/GL), confirme: «Je ne suis pas dans la branche immobilière. Je n’ai pas posé de questions sur des chiffres ou fait de comparaisons. Notre volonté était d’avoir rapidement des possibilités pour les commissions qui souhaitent siéger.»

Également membre de la Délégation administrative, Irène Kälin (Verts/AG) dit: «Pour la sécurité et le personnel de l’administration, il est préférable que toutes les commissions siègent régulièrement à un seul endroit à partir de mai. Cela dit, je trouve à titre personnel que cela coûte cher. Mais la priorité va à la santé et à la reprise du travail parlementaire.»

Trop dépensiers, les Services du parlement? Ils sont au contraire qualifiés de fourmis dans les comptes 2019. Ce que corrobore Christian Lüscher (PLR/GE), député de longue date et président de commission. «Par expérience, je peux dire qu’ils travaillent très consciencieusement et ne s’amusent pas à jeter l’argent par les fenêtres.» À titre d’exemple, ils ont décidé de retrancher 30 francs dans les indemnités de repas des élus la semaine prochaine, une collation étant prévue. Par ailleurs, les commissions pourraient recourir à la vidéo­conférence. Cette possibilité leur est offerte par les Services du parlement.

Reste l’aspect symbolique. Pour préparer la session qui doit répondre à la crise, des élus ont siégé jusqu’ici au Bellevue, un cinq-étoiles de Berne (3600 francs par jour pour louer une salle).

Ne risquent-ils pas de paraître encore plus hors sol sachant que chaque jour de commission à Bernexpo coûtera un bras? «J’ai moi aussi été surpris par les coûts, admet Hans Stöckli (PS/BE), président du Conseil des États. Mais le bon fonctionnement des autorités démocratiques est aussi un symbole important pour notre pays: le parlement doit siéger.»