Les voleurs adorent les vélos électriques

En Suisse, le vélo électrique est devenu un symbole de statut social. Et sa valeur a triplé en quelques petites années, passant d’une moyenne de 1280 à 3800 francs. «Pour les e-bikes rapides, qui peuvent rouler jusqu’à 45 kilomètres à l’heure, le prix moyen est même de 5000 francs, relève Martin Platter, de l’Association suisse de fournisseurs de bicyclettes. Et les modèles les plus sophistiqués peuvent grimper jusqu’à 10 000 francs.» Le professionnel de la branche ajoute que le marché global se porte à merveille chez nous. Les ventes de vélos électriques ont augmenté de 19% en 2019, à 133 033 unités. Le revers de ce succès grandissant, c’est que l’engin est devenu un produit de luxe qui attire les regards et les voyous. C’est donc inévitablement que le nombre de vols a pris l’ascenseur.

Rolin Wavre est le vice-président de Pro Velo Suisse. Le Genevois regrette vivement la situation actuelle. «C’est triste et cela démontre aussi le succès de ce nouveau mode de transport. Il faut vraiment se protéger car nous sommes passés du vol d’usage au vol commercial. Il y a un vrai marché noir pour ces engins.» Chargé de communication pour la police cantonale genevoise, Silvain Guillaume-Gentil confirme la tendance: «Si on vole ces vélos, c’est parce qu’ils sont beaux et chers. Pour les vieux machins rouillés qui traînent, nous restons dans le vol d’usage. Le plus souvent pour se déplacer du point A au point B, avant d’abandonner le véhicule.»

Pour Daniel Affolter, chargé de communication de la police jurassienne, le changement de pratique est évident: «Ces vols existent pour la revente. Nous ne sommes plus dans le banal vol d’usage. Par ailleurs, les délits ne se déroulent plus seulement dans les lieux publics mais aussi dans les caves des maisons ou dans les garages. Il y a de nouvelles précautions à prendre.» Son homologue fribourgeois, le sergent Bertrand Ruffieux, partage son avis: «Nous devons tenir compte que plus de personnes s’offrent des e-bikes. Donc c’est presque inéluctable que cela ressorte dans les statistiques, même si cela n’est pas si facile de les décortiquer. Mais c’est sûr que la valeur marchande des vélos électriques joue en leur défaveur. S’ils sont dérobés, ce n’est pas pour les mêmes intérêts qu’une banale bicyclette.»

Les assureurs aux aguets

Isabelle Schmidt-Duvoisin est membre de la direction de la Mobilière à Berne, assurance de responsabilité civile qui rembourse les vols moyennant le dépôt d’une plainte et la présentation de la facture. «Le vélo électrique est devenu un moyen de déplacement de substitution par rapport au vélo standard. Nous avons tendance à relativiser l’augmentation, car ces vols se font au détriment des bicyclettes.» Quels sont les chiffres? Tout au plus apprenons-nous qu’il n’y a aucune différence notable entre Suisse romande et alémanique. «Nous n’avons pas de données chiffrées concernant spécifiquement les vélos électriques. Nos indemnisations ont le code générique «cycle», donc nous ne faisons pas de différenciation entre les e-bikes et les vélos classiques.»

Est-ce que dans un avenir proche, les assurés doivent s’attendre à des changements des conditions de remboursement? «Non. Le client est assuré à la valeur à neuf. Nous n’envisageons pas de déroger à ce principe fondamental.» Chargé des relations publiques pour l’assureur Helvetia, Dominik Chiavi précise que les clients doivent s’informer: «Nous ne pensons pas qu’il y aura des changements. Si vous avez un vélo électrique coûteux, vous devez adapter le montant assuré et la couverture supplémentaire en conséquence.» L’assureur dont le siège se trouve à Saint-Gall prédit que le nombre de vols devrait ralentir dans les prochaines années. «Nous le supposons, car les vélos électriques sont généralement mieux sécurisés que les vélos conventionnels. Les piles ont un système de verrouillage. En cas de vol, le système de fermeture doit être endommagé et réparé pour la revente. C’est très coûteux.»

Comment mieux se protéger?

L’association Pro Velo Suisse, par la voix de Rolin Wavre, se base sur un test comparatif. «La meilleure protection, c’est le cadenas en «U» et le parcage dans un abri à vélos prévu à cet effet. Cela dit, sans vouloir déprimer les gens, avec de bons outils, on peut forcer n’importe quel cadenas.» Pour prévenir de tels vols, qui peuvent avoir lieu dans un local ou en pleine rue, quelques actions simples permettent de limiter les larcins. Régulièrement, les Cantons publient des conseils. Parmi eux: équiper son deux-roues d’un système de verrouillage de qualité, attacher le cadre et les roues à une construction fixe (clôture, poteau, etc.), stationner si possible les cycles dans un endroit verrouillé ou surveillé.