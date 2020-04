Mais qui va cueillir les fruits et légumes de nos champs?

On risque de manquer de bras dans les champs. Avec la fermeture des frontières et les craintes sanitaires liées au coronavirus, l’ouvrier agricole se fait rare en Suisse. «Il pourrait nous manquer plusieurs milliers de personnes aux mois d’avril et de mai», confirme Sandra Helfenstein, porte-parole de l’Union suisse des paysans. Asperges, fraises et courgettes sont-elles condamnées à pourrir sur pied cette année?

Le monde agricole semble réellement préoccupé. «Notre filiale Terremploi reçoit beaucoup de téléphones d’agriculteurs inquiets de la situation pour les semaines à venir», note Luc Thomas, directeur de Prométerre, organisme de promotion des métiers de la terre dans le canton de Vaud. En Suisse, une trentaine de milliers d’ouvriers agricoles étrangers travaillent dans les serres et les champs. Souvent originaires de Pologne, de Bulgarie ou du Portugal, ils disposent en bonne partie de contrats de travail de moins de trois mois.

La France est aussi concernée

Ce problème ne touche pas uniquement la Suisse. La France est également confrontée à une pénurie de bras, notamment dans ses cultures de fraises. La faute à l’état d’urgence sanitaire qui limite les déplacements en Europe.

En Suisse, le besoin en personnel va monter en puissance dans le maraîchage, l’arboriculture et la viticulture. L’équation à résoudre n’est pas simple. «J’ai des inquiétudes pour le mois de mai lorsque les récoltes vont commencer, explique Vincent Keuffer, coexploitant de Keuffer production maraîchère à Bremblens (VD). Il faudra trouver une vingtaine de personnes d’ici là en complément de la cinquantaine d’ouvriers agricoles qui travaillent déjà sur mon exploitation.»

Portugal, Pologne et Bulgarie

Habituellement, la main-d’œuvre portugaise, polonaise ou bulgaro-macédonienne défile au début du printemps pour venir proposer ses services. «Cette année personne n’est venu frapper à notre porte», relève le maraîcher. La crise du coronavirus a verrouillé les frontières européennes.

Certains craignent de venir de peur d’attraper le virus. «Il existe aussi des difficultés objectives pour atteindre la frontière suisse, relève Luc Thomas. Il est compliqué pour les Portugais, par exemple, de passer sur sol espagnol.» Car la plupart des ouvriers agricoles se déplacent en car pour venir travailler en Suisse, et ce moyen de transport a disparu. Par ailleurs, se déplacer en avion n’est plus forcément possible et plus coûteux. L’urgence est réelle. La saison des asperges commence bientôt, puis ce seront les petits fruits, fraises et framboises notamment.

«Les travaux de fin de printemps demandent aussi des bras», souligne Luc Thomas. Ébourgeonnage et effeuillage pour la vigne, entretien et cueillette pour les fruits et légumes. En fait, il y aura besoin de monde jusqu’à l’automne, pour la récolte des pommes, des légumes et la viticulture notamment.

Des solutions existent pour le monde agricole. «Une porte de sortie possible serait que les gens d’ici, forcés à l’inactivité en raison du coronavirus, et qui veulent travailler quelque temps dans l’agriculture, nous rejoignent», confie-t-il. Ce serait une solution temporaire bienvenue pour effectuer certaines tâches basiques: cueillette, récolte, effeuillage ou encore désherbage. «Le tout moyennant une brève formation.» Les gens au chômage partiel viendraient ainsi boucher les trous. «En parallèle, Berne devrait songer à offrir des incitations financières s’ils acceptent de travailler provisoirement dans l’agriculture», conseille Luc Thomas.

Vincent Keuffer n’est pas franchement emballé: «Les expériences passées ont démontré que les locaux jettent rapidement l’éponge.» Il est vrai que les semaines sont longues dans les champs: on travaille 6 jours sur 7, pour un total de 49,5 heures par semaine et un salaire d’un peu moins de 3500 francs.

Le maraîcher n’a pas pour autant renoncé à engager du personnel suisse. «Pour la préparation des commandes, je viens de prendre un indépendant qui officiait jusqu’à récemment comme coach sportif dans la région de Morges, mais qui ne peut plus travailler en raison du coronavirus.» Le patron a aussi embauché une secrétaire à mi-temps. «Une étudiante qui faisait des heures dans un tea-room, avant que ce dernier ne ferme en raison de la crise sanitaire.»

La solution? «J’imagine un mix de gens d’ici triés sur le volet et de saisonniers déjà venus chez nous ces dernières années», détaille-t-il. En espérant que les frontières soient rouvertes rapidement pour pouvoir aussi engager les itinérants se présentant spontanément chez lui. On croise les doigts.