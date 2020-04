«Manger trop de soja a des effets négatifs sur la santé»

On mange et on boit vraiment de plus en plus de soja?

Julie Lotz: Oui, le soja arrive, désormais, en 5e place du classement des cultures les plus importantes du monde, derrière le blé, le riz, le maïs et les céréales. C’est l’une des cultures les plus dynamiques de ces dernières années: la production mondiale est passée de 108 à plus de 340 millions de tonnes entre 1990 et 2019.

Qu’est-ce qui explique ce boom?

Ce n’est pas uniquement lié à notre consommation de tofu, de jus de soja et de steaks végétaux, qui ne représentent qu’une infime partie de la production. Il y a aussi les biocarburants et, surtout, l’accroissement de l’élevage intensif. Les trois quarts des graines de soja produites dans le monde sont utilisées pour alimenter les vaches, les porcs ou encore la volaille. Et, à la différence des produits à base de soja destinés à l’alimentation humaine, qui proviennent pour la plupart de graines sans OGM, les tourteaux destinés aux animaux sont en grande partie des sojas OGM qui ont été conçus pour résister à des herbicides de type glyphosate, dont ils sont arrosés.

C’est ce qui vous fait dire que le soja est un scandale alimentaire en devenir?

Je n’aime pas les expressions alarmistes, mais, quand on s’intéresse au soja, on découvre de nombreux problèmes sur lesquels il faudrait réfléchir et apporter des changements. Outre les questions écologiques, je pense aux effets sur la santé humaine.

Une des infos de votre livre c’est que, même si on n’est pas végétarien, on mange plus de soja qu’on l’imagine.

Oui, il y a beaucoup de soja caché, par exemple, dans de nombreux aliments surprenants comme le chocolat, des nouilles, des biscuits et même des chewing-gums. Dans ces produits, il est présent en quantités infimes, sous forme de lécithine, un simple additif alimentaire baptisé E 322. Il y en a beaucoup plus dans les steaks pour hamburgers à base de bœuf, où l’on trouve jusqu’à 30% de soja, et il y en a aussi dans les boulettes de viande, qui sont souvent mélangées avec des protéines végétales de soja. Les producteurs ne s’en cachent pas: ils disent que c’est pour donner une meilleure texture aux burgers, mais ça permet surtout des économies, parce que le soja est moins cher que la viande.

C’est vrai qu’on trouve du soja à tous les rayons d’un supermarché?

Oui. Je l’ai réalisé suite à une rencontre avec une famille végane qui remplace tous les produits du quotidien par des dérivés de cette légumineuse. Dans leur frigo, il y avait le «steak», la «bolognaise» au soja, du «beurre» et de la «crème» pour la cuisine à base de soja, une alternative au lait de vache sous forme de jus de soja et les desserts préparés avec cette pâte végétale. Aujourd’hui, on trouve une quantité incroyable de produits à base de soja, jusqu’aux apéritifs, avec des crackers et des graines toastées. Sans oublier les variantes asiatiques que sont le tempeh ou le miso, des préparations à base de soja fermenté.

Et le succès est là, puisque végétariens et véganes, qui ont été pionniers sur cet aliment, ne représentent plus que 2% des consommateurs…

C’est ça. Une récente enquête a montré que sept Français sur dix disent avoir déjà consommé du soja, et la plupart d’entre eux ne sont pas végétariens, mais souhaitent réduire leur consommation de viande. Pour cela, ils se tournent vers cette légumineuse, qui a souvent été présentée comme une plante miraculeuse, parce qu’elle est riche en protéines et en fibres, et pauvre en graisses saturées. Tout cela est exact.

Alors, de quoi faut-il se méfier?

Le problème, c’est que les graines de soja contiennent naturellement des perturbateurs endocriniens, qui peuvent chahuter notre système hormonal, surtout quand on en mange des quantités importantes. Il y a d’ailleurs des producteurs qui avertissent les clients des risques encourus. J’ai trouvé chez Monoprix un emballage de jus de soja, qu’on appelle à tort «lait», où il est écrit: «Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans et aux femmes enceintes».

Quand on parle de perturbateurs endocriniens, on pense plutôt à des molécules chimiques qui changent le sexe des grenouilles.

Exactement. C’est assez fou de voir à quel point l’image de plante excellente pour la santé prévaut partout, à tel point que personne n’est jamais allé voir les risques que pouvait présenter le soja. Quand on le fait, on se rend compte qu’il faut vraiment faire attention.

Justement, quels sont ces risques?

Je cite dans le livre des études qui montrent un impact de ces perturbateurs endocriniens chez les femmes qui ont eu un cancer hormonodépendant, comme le cancer du sein, parce qu’on s’est aperçu que cela pouvait faire revenir les tumeurs. Il y a aussi un impact au niveau de la fertilité des femmes, notamment chez les véganes et les végétariennes, et aussi sur la production de spermatozoïdes. Mais chez les hommes, la question n’est pas aussi tranchée. Pour les enfants, c’est encore différent. Le soja est déconseillé aux moins de 3 ans, et des agences sanitaires française (ANSES) et américaine (CDC) déconseillent le jus de soja infantile pour les nourrissons. Si on veut en donner à son enfant, je pense qu’il faut en parler à son médecin et, surtout, varier les boissons qu’on leur propose.

La conclusion, c’est qu’il faut manger du soja, mais avec modération?

Oui, c’est ça. C’est du bon sens, mais, quand on dit qu’un produit est bon, on provoque une ruée et les gens en mangent des quantités excessives. Surtout quand ils croient, à tort, qu’il n’y a aucun risque.

Manger trop de soja, c’est combien?

C’est compliqué car les taux en phytoestrogènes ne sont jamais indiqués sur les emballages et qu’ils sont très variables, même entre deux steaks. Idéalement, il faudrait que les industriels – en plus de faire mention des risques – indiquent ces taux sur leurs emballages, afin que le consommateur puisse surveiller sa consommation. Ce qui est sûr, c’est qu’on arrive très vite à la limite quotidienne conseillée. Pour une femme, c’est un steak et un verre de jus, et pour un enfant la limite peut être atteinte avec un demi-steak.

En revanche, on peut manger des pousses de soja sans arrière-pensée?

Oui, parce que ces pousses fraîches et blanches qu’on met souvent dans les salades, ce n’est pas du soja, mais des germes de haricots mungo qu’on peut consommer crues. Le soja, ce sont des graines jaunes qu’on doit cuire avant de les manger.

