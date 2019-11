Manque de crèches: la solution clés en main et radicale

Le manque de places en crèche est un classique que vit une majorité de jeunes parents. Et c’est pour avoir été confrontée à ce problème à titre personnel que Barbara Lax, alors ingénieur civil chez Caterpillar, crée à Gland (VD) voici sept ans la première crèche de ce qui est devenu un mini-réseau baptisé Little Green House. Ce groupe de crèches privées pour les petits de 6 mois à 6 ans comporte des sites à Gland, à Versoix (GE), à Morges (VD) et à Zurich, soit 340 places pour 700 enfants.

Car le concept, basé sur la nature, l’écologie, l’emploi des neurosciences dans l’approche du développement et de l’apprentissage, en trois langues (français, anglais et allemand), plaît. Il plaît même tellement que «la liste d’attente des clients intéressés s’allonge», se réjouit Barbara Lax. Une cinquième crèche est prévue à Perly (GE) en 2020, ce qui portera à 400 le nombre de places pour quelque 800 enfants, mais il s’agit désormais de passer à la vitesse supérieure. Le partenariat qui vient d’être conclu avec Après-demain Holding tombe on ne peut mieux.

Le groupe, qui chapeaute notamment Debiopharm, est déjà présent dans le domaine de l’éducation avec des investissements dans l’École bilingue Haut-Lac à Saint-Légier (VD) ou la Corp Academy de l’EPFL (formation en ligne). Il a trouvé avec Little Green House un prolongement naturel de ses activités. «Nous avons la conviction que beaucoup reste à développer en Suisse pour accompagner et aider les jeunes familles, explique Thierry Mauvernay, président d’Après-demain Holding. Les familles sont devenues plus exigeantes sur l’attention portée à leurs enfants, accordent un intérêt particulier à l’environnement et souhaitent ouvrir leurs enfants au multilinguisme, et le concept de Little Green House satisfait à toutes ces exigences.»

Offre du service et du lieu

Le montant de l’investissement n’est pas dévoilé, mais Barbara Lax, au-delà du soutien financier, voit aussi dans l’implication du groupe «un regain d’énergie et d’esprit positif pour aller de l’avant». Cela permet surtout de concrétiser un autre partenariat, conclu avec Erne Holzbau, entreprise basée dans le canton d’Argovie et spécialisée dans la conception de constructions en bois (lire encadré).

«Le but est de proposer des crèches préfabriquées aux communes et aux entreprises, explique-t-elle. Nous offrirons à la fois le service et le lieu, ce qui représente un gain de temps et d’argent, car trouver les espaces nécessaires est bien souvent un coûteux casse-tête.» La formule offre en outre la possibilité de signer des contrats de durée déterminée: «Au bout de cinq ans, dix ans, il est très facile de récupérer la structure et de la réutiliser ailleurs.»

Travailler avec Erne Holzbau présente enfin l’avantage de monter sur mesure un bâtiment qui corresponde à la fois aux besoins du client et aux principes du réseau de crèches. «Nous tenons au bois, garant du meilleur environnement possible. Dans les crèches déjà en place, nous travaillons avec nos propres architectes d’intérieur, mais le partenariat avec Erne Holzbau favorisera l’intégration systématique de notre philosophie dès la construction.»

Little Green House cherche des communes ou entreprises intéressées ailleurs en Suisse romande, notamment dans les cantons de Neuchâtel, Fribourg et du Valais. L’extension en Suisse alémanique figure aussi à l’agenda, et cette prospection au niveau national met au jour de singulières disparités dans les politiques d’accueil de la petite enfance.

«Dans les cantons de Berne et Zurich, les parents bénéficient de subventions lorsqu’ils placent leur enfant dans une crèche, qu’elle soit publique ou privée, ce qui n’est pas le cas dans les cantons de Vaud et Genève, où l’aide financière n’est possible que si l’enfant est placé dans une structure publique ou fait partie du réseau. Cela dissuade certaines familles de s’adresser à nous.»

Le tarif annuel entre une place dans une crèche publique ou du réseau, avec subvention, et en crèche privée non subventionnée peut varier en effet du simple au double. Les partenariats des crèches privées avec des entreprises permettent de se rapprocher des coûts du public pour une offre plus complète, notamment le multilinguisme. «Mais il est vrai que le système mis en place à Zurich et bientôt copié à Berne permet une plus grande mixité sociale, ce que les systèmes vaudois et genevois ne favorisent pas», regrette Barbara Lax.