Maudet trébuche sur l’Orient compliqué

Derrière l’affaire Maudet, il n’y a pas seulement une «genevoiserie» comme l’affirmait Éric Stauffer dans nos colonnes dimanche dernier. Depuis le début, les attaques venues de Genève se sont mêlées à celles, organisées en coulisses, depuis l’étranger.

Si le magistrat est devenu une cible à Genève, c’est à cause d’un mensonge dont on ne connaît toujours pas les ressorts et dont tout le monde suppose qu’il cache un secret encore plus inavouable. Mais à l’étranger, au Proche et Moyen-Orient en particulier, on n’a cure des mensonges de Pierre Maudet. Si son voyage à Abu Dhabi pose problème dans certains cercles, ce n’est pas à cause des billets d’avion et des nuits d’hôtel offertes, mais plutôt «à cause des personnes qu’il y a rencontrées», susurre un diplomate sous couvert d’anonymat. Selon nos informations, ce qui a suscité les premiers froncements de sourcils dans la région, c’est la photo diffusée en novembre 2015 par l’agence de presse officielle émiratie montrant Pierre Maudet en train de s’entretenir avec le Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, chef de la sécurité nationale des Émirats arabes unis. La dépêche d’agence précise que l’entretien porte sur le dispositif de sécurité mis en place à l’occasion du grand prix de Formule 1. Sauf que dans la région, personne n’y croit.

Des rumeurs venues du Golfe

À l’époque où est prise cette photo, la priorité du Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan n’est pas la sécurité d’une course automobile mais plutôt le Yémen où les Émirats arabes unis, aux côtés de la coalition emmenée par l’Arabie saoudite et au nom de la lutte contre le terrorisme, combattent les rebelles houthis. Un conflit qui va conduire les Émirats à recourir aux services des mercenaires d’Erik Prince, l’ancien patron de Blackwater, à acheter des armes sur les marchés parallèles, mais aussi à développer un système de surveillance très sophistiqué avec le concours de sociétés spécialisées dans les hautes technologies, dont une qui est installée en Suisse. Tel est le contexte extrêmement sensible de l’époque et qui l’est encore plus aujourd’hui. Il n’en faut pas moins pour que les rumeurs enflent dans la péninsule arabo-persique avant d’arriver jusqu’à Genève.

Pierre Maudet admet avoir péché par «manque d’expérience» dans l’organisation de ce voyage, mais en ne disant pas tout du contenu de ses conversations avec les Émirats, il a permis aux rumeurs d’enfler dans le Golfe. Celles sur les prétendues écoutes téléphoniques commandées par Pierre Maudet pour espionner ses collègues y ont été propagées. Il était même suggéré que ces écoutes auraient pu bénéficier d’un soutien technique de l’appareil sécuritaire émirati. Joint par téléphone, Pierre Maudet manque de s’étrangler de rire tellement cela lui paraît grotesque et farfelu. Ces manipulations ne sont donc pas à chercher uniquement à Genève. En sortant du bois, Éric Stauffer a contribué, volontairement ou non, à fournir un éclairage sur ce qui a pu alimenter les tensions en marge de ce déplacement litigieux aux Émirats.

Le piège des réseaux affairistes

Pour mieux comprendre, il faut regarder de plus près qui sont les amis que l’ex-chef du MCG a activés pour ouvrir les portes d’Abu Dhabi au magistrat genevois. Dans le contexte des guerres régionales qui mettent le Yémen, la Libye et la Syrie à feu et à sang, le Monténégro est une plaque tournante pour le transit des armes, des combattants mais aussi de l’argent. Milo Dukanovic, aujourd’hui président du Monténégro, a rendu d’énormes services aux Émirats arabes unis via Mohammed Dahlan, un homme d’affaires palestinien à la réputation sulfureuse. Une autre vieille connaissance d’Éric Stauffer.

En entamant un contact avec le réseau monténégrin, Pierre Maudet a-t-il vu où il mettait les pieds? Dans son entourage, on l’a visiblement convaincu de ne pas aller plus en avant dans la relation. Pour Éric Stauffer, il ne fait aucun doute que c’est l’œuvre du directeur de cabinet de Pierre Maudet, Patrick Baud Lavigne.

Même si ce premier circuit d’intermédiaires a été abandonné en cours de route, dans le Golfe, l’intérêt pour ce qui se tramait dans l’ombre de Pierre Maudet n’est plus retombé. D’autant que le réseau libanais activé au final conduit lui aussi à des personnalités qui traînent des réputations d’affairistes. La tête de pont de ce réseau, Charbel Ghanem, a été mêlée au scandale de l’affaire Péchiney dans les années 80. Ce scandale avait alors mis en lumière sa proximité avec les grands intermédiaires sur les marchés de l’armement au Proche et Moyen-Orient.

Au téléphone, Pierre Maudet reconnaît que son mensonge sur les conditions de son voyage a été dévastateur, mais il assure une nouvelle fois ne rien avoir d’autre à cacher. Interrogé sur les profils des différents acteurs qui s’étaient activés en coulisses pour préparer son déplacement à Abu Dhabi, le magistrat semble les découvrir. Il admet, aujourd’hui, ne pas avoir été suffisamment informé des enjeux géopolitiques lors de son déplacement. «Mais je n’y allais pas pour faire de la diplomatie parallèle. J’y allais pour faire de la promotion économique», explique le magistrat qui juge utile d’ajouter qu’il n’a «en rien et de quelque manière que ce soit, lors de ce déplacement, servi les intérêts de l’industrie de l’armement». (TDG)