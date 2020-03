Mitholz: «Quitter mon village dix ans? Je préfère mourir ici»

Dans la vallée de la Kander, un village tout entier peine à trouver le sommeil. Depuis mardi soir, quelque 170 habitants de Mitholz (BE) savent qu’ils devront tout quitter. Abandonner leur foyer dix ans au moins pour permettre l’assainissement de l’ancien dépôt de munitions de l’armée.

«On a bâti notre foyer ici. On se voyait y vivre jusqu’à notre mort. Personne ne sait ce qui nous attend», Albert et Irène Künzi. Photo: Michele Limina.

Un «coup de couteau dans le cœur», raconte Albert Künzi, 61 ans, membre de l’Exécutif communal. La mine abattue, il contient à peine ses larmes. «Notre vie est ici, c’est ici que nous sommes heureux», dit-il, son épouse à ses côtés, dans le chalet où ils pensaient finir leurs jours.

En 1947, l’explosion du dépôt de munitions tuait neuf habitants. Il y a deux ans, la Confédération annonce que des centaines de tonnes de substances explosives dorment encore sous la montagne et que le danger est plus élevé qu’estimé jusqu’alors. Il faudra une décennie au moins pour vider les galeries. Et une décennie encore de travaux préparatoires.

Voilà les habitants obligés de se projeter loin dans l’avenir, de repenser tout un équilibre de vie, ailleurs. Quitter le village où ils sont nés, où ils ont grandi, où tout le monde se connaît? Les plus âgés secouent la tête. «Je préfère mourir avant que cela n’arrive.»

«Je suis fâchée. Pourquoi ne pas avoir vidé le dépôt après l’explosion, en 1947, quand tout était déjà détruit?», Ida Steiner. Photo: Michele Limina.

À 84 ans, Ida Steiner fait partie de la poignée de villageois encore en vie à avoir vécu l’explosion. Elle avait 12 ans. Le souvenir de cette nuit du 19 décembre, quand sa famille a dû fuir le village dans la neige et le froid, est ancré dans sa chair. Aussi profond soit le traumatisme, vivre à côté de l’ancien dépôt ne l’a jamais inquiétée, raconte-t-elle. Une affirmation qui revient en boucle dans la bouche des autres habitants, de tous âges.

Mais où aller? Quand? Et avec quelle compensation financière? L’incertitude règne dans le hameau enneigé. L’une des interrogations concerne les travaux visant à sécuriser la route qui traverse le village et qui mène au Valais. Le chantier rendra-il vraiment Mitholz invivable? À partir de quand?

«Je veux rester ici. Mais qu’est-ce qu’on peut faire? Manifester?», Gaby Künzi (à dr.) et sa belle-fille Sabrina Zimmermann avec ses deux enfants. Photo: Michele Limina.

Dans ce flou général, une certitude s’impose toutefois aux yeux de nombreux villageois. S’ils partiront l’âme en peine, ils sont convaincus qu’ils ne reviendront pas. «Dans vingt ans, j’aurai 73 ans, mon mari, qui est né ici, en aura 80. Est-ce qu’on aura envie de revenir dans une maison laissée à l’abandon pendant dix ans?» lâche Gaby Künzi. Sa belle-fille, Sabrina Zimmermann, 27 ans, partage son avis. «Mais on n’est pas d’accord avec mon mari. Il est né ici et veut revenir un jour.» Le couple a acheté une propriété il y a deux ans pour pouvoir vivre plus près de ses proches. Il l’a retapée, peu avant que la Confédération ne lâche la mauvaise nouvelle. «On n’aurait jamais acheté la maison si on avait su.»

«Devoir partir nous touche profondément. Ce n’est pas la guerre qu’on nous annonce, mais c’est dur», Cosette Künzi. Photo: Michele Limina.

Quelques chalets plus loin, une famille a beaucoup investi dans son élevage bovin. Trois générations de Künzi vivent sous un même toit. Il s’agit dés­ormais de trouver un nouveau domaine pour tous et pour leurs 80 bêtes. «Ça ne va pas être facile», se désole Cosette Künzi, 62 ans. Dans un épais classeur, la Neuchâteloise d’origine a recueilli coupures de journaux et images de l’explosion, marquée elle aussi par cette «sale journée» dont lui parle son mari chaque 19 décembre. Trois des siens y ont péri. «Devoir partir nous touche profondément. Ce qu’on nous a annoncé mardi, ce n’est pas la guerre, mais c’est dur.»