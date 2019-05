Notre santé mentale dépend-elle du microbiote?

Les travaux scientifiques sur le microbiote se multiplient et ils sont de plus en plus nombreux à pointer un lien entre un déséquilibre de la flore intestinale et la santé mentale. Dépression, schizophrénie, autisme, mais aussi hyperactivité, parkinson ou alzheimer… dans quelle mesure les bactéries du système digestif jouent-elles un rôle dans le déclenchement de certains troubles psychiques?

La question n’est plus considérée comme extravagante. Elle est réapparue récemment à la faveur de la publication de deux études de grande ampleur. L’une, belge, publiée en février dans la revue scientifique «Nature Microbiology», montre que deux types de bactéries, Coprococcus et Dialister, sont moins présents dans l’intestin des personnes souffrant de dépression. L’autre, danoise, publiée dans le «Journal of the American Medical Association», établit un lien entre le fait d’avoir été hospitalisé pour une infection durant l’enfance et un risque accru de développer par la suite un trouble psychique. Un risque également accentué dans les cas d’infections traitées en ambulatoire à l’aide de médicaments, particulièrement d’antibiotiques. Parmi les hypothèses avancées, les auteurs de cette étude pointent le caractère inflammatoire de l’infection qui agirait sur le cerveau, mais aussi le rôle potentiellement perturbateur des antibiotiques sur le microbiote.

«C’est tout un domaine qui s’ouvre, et c’est passionnant, même si l'on reste dans la spéculation, car aucun lien de cause à effet n’est établi», prévient Jacques Schrenzel, du Laboratoire de bactériologie des Hôpitaux universitaires de Genève, qui rappelle que les deux études mettent en lumière des corrélations, certes fortes, mais pas de lien de cause à effet. «Il y a d’ailleurs beaucoup de choses que l’étude sur les infections ne dit pas: quels médicaments précisément ont reçu les enfants? Est-ce que le fait d’avoir une infection ou une inflammation sévère pendant la jeunesse endommage de manière directe ou indirecte certaines structures nerveuses? Est-ce que certaines maladies infectieuses sont plus fortement associées à une maladie psychique? Tout cela n’a pas encore été étudié.» Pour autant, évoquer la piste du microbiote lui paraît légitime, les deux études portant sur les données d’un grand nombre de personnes et les facteurs de risque mis en évidence ne peuvent pas être qualifiés de marginaux.

Des signaux via les systèmes sanguin, immunitaire, hormonal ou nerveux

Pratiquement, les bactéries qui colonisent notre intestin (elles sont en tout 40' 000 milliards ) peuvent très bien «dialoguer» avec notre cerveau et ce qui se passe dans notre intestin avoir un impact sur son fonctionnement. «Une perturbation de l’équilibre du microbiote peut par exemple conduire à un moins bon fonctionnement de la muqueuse colique qui, lorsqu’elle n’est pas bien nourrie par des déchets de bactéries, fait moins bien son travail et laisse passer certaines molécules dans la circulation sanguine, qui, elles, peuvent avoir des effets multiples ailleurs dans le corps, y compris sur le cerveau», détaille Jacques Schrenzel. Les signaux qui partent du microbiote peuvent donc passer par le sang, mais aussi via le système immunitaire (par l’activation de molécules appelées cytokines, qui vont induire une inflammation), le système hormonal et même le système nerveux, puisque les neurones de l’intestin (ils sont 100 millions ) sont stimulés par les bactéries qui vivent à proximité et peuvent ainsi activer le nerf vague, directement relié au cerveau.

Différents chemins reliant le ventre à la tête existent, reste à déterminer quels mécanismes jouent réellement un rôle sur le cerveau, et particulièrement dans le déclenchement de certaines maladies psychiques. Et là les questions sont beaucoup plus nombreuses que les réponses. Il faut dire que la recherche sur le microbiote n’en est qu’à ses débuts. Elle remonte à une dizaine d’années et s’appuie notamment sur le développement de nouvelles techniques de microbiologie comme la métagénomique, qui permet le séquençage de tous les ADN présents dans un milieu. Grâce à elle, il est possible d’obtenir rapidement une sorte de carte signalétique des espèces de bactéries présentes dans l’intestin d’une personne.

On dénombre près de 40 000 milliards de bactéries dans l’intestin humain. Crédit photo: Sciepro/SPL/Keystone

Bientôt des «psychobiotiques»?

La recherche dans ce domaine est néanmoins en train de s’accélérer, au point de laisser entrevoir de potentiels nouveaux moyens de prévention et de traitement. D'aucuns, comme John Cryan, chercheur à l’institut APC Microbiome Ireland, à Cork, prédisent déjà l’avènement de «psychobiotiques». Comprenez, des probiotiques – ces bactéries censées rééquilibrer la flore intestinale – capables de produire un effet positif sur la santé mentale. «Le terme psychobiotique est assez accrocheur, sourit Jacques Schrenzel, mais je crains que le message soit un peu survendu. Cela dit, moduler son alimentation va sans doute jouer un rôle de plus en plus important dans un certain nombre de maladies, notamment inflammatoires, car la meilleure manière de faire varier son microbiote de façon profonde et durable, c’est précisément l’alimentation.»

La grande question, c’est comment? Que faut-il manger pour se prémunir de telle ou telle maladie? «Aucune étude ne démontre, pour l’instant, qu’avaler des probiotiques permet d’être en meilleure santé, précise le Genevois. Il y a des potentialités, mais rien d’établi.» Ce que l’on sait, c’est que les probiotiques peuvent effectivement modifier une partie de la composition de la flore intestinale. Mais pas chez tout le monde! «Nous ne sommes pas tous réceptifs de la même manière. Pour l’instant, on ne sait pas qui l’est et pourquoi», souligne Jacques Schrenzel. Et de mettre en garde: «On a l’impression que ces probiotiques ne peuvent faire que du bien. Or les bactéries que l’on ingère ainsi ne sont pas des «bisounours», elles peuvent très bien tuer d’autres bactéries et induire des perturbations importantes.»

Le microbiote est un monde fascinant sur lequel on a tout juste commencé à soulever le voile, mais il est surtout au cœur de mécanismes extrêmement complexes. «Les nombreuses études dont il fait l’objet sont à la fois enthousiasmantes et frustrantes pour le grand public, reconnaît Jacques Schrenzel. Pour l’instant, je dirai qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain, mais faire preuve de patience.» (Le Matin Dimanche)