On a retrouvé le récit de la sage-femme qui a assisté à la naissance de Jésus

Il n’y a pas que dans le «Da Vinci Code» qu’on retrouve des récits perdus qui éclairent d’un jour nouveau un épisode de la vie de Jésus. Mais tous n’ont pas le même succès. Depuis des années, le professeur honoraire de théologie à l’UNIL Jean-Daniel Kaestli attire l’attention sur une variation extraordinaire de la nuit de Noël qu’on a longtemps appelée la «Source inconnue». Ce texte est vieux de quelque 1800 ans. Il fait partie des récits apocryphes, ces histoires qui mettent en scène des personnages contemporains de Jésus, mais qui n’ont pas été retenus dans le Nouveau Testament.

La «Source inconnue» a échappé miraculeusement à sa mise à l’index pour parvenir jusqu’au XXIe siècle, mais elle n’a eu droit qu’à de rares mentions dans des revues savantes. Ce qui en fait une rareté, à une époque où beaucoup d’autres apocryphes deviennent des succès de librairie. Et pourtant, cette histoire contient un témoignage inédit de la sage-femme de Marie, l’un des rares personnages de la Nativité qui a été complètement zappé de la tradition chrétienne, et qu’on ne place jamais dans la crèche, alors que plusieurs textes de l’Antiquité évoquent sa présence.

La sage-femme, témoin privilégié

La «Source inconnue» diffère sur plusieurs points de la version que nous connaissons de la nuit de Noël, telle qu’elle est racontée dans le Nouveau Testament. «L’histoire compte quatre grandes parties, détaille Jean-Daniel Kaestli. Elle commence par le voyage de Marie et de Joseph accompagné de ses trois fils, de Galilée à Bethléem; elle se poursuit par une partie centrale consacrée au récit de la naissance de Jésus raconté par la sage-femme qui a été le seul témoin de l’événement. Le récit continue avec la visite des bergers, et il se termine par la visite des mages, qui ne sont d’ailleurs ni des rois, ni au nombre de trois, mais une troupe de voyageurs venus de très loin, dépositaires d’une vieille sagesse.»

Si l’auteur de la «Source inconnue» a été clairement inspiré par les textes du Nouveau Testament, il a considérablement enrichi l’Évangile de Luc qui est le seul à raconter brièvement la visite des bergers. Il a aussi enrichi l’Évangile de Matthieu, qui est le seul à évoquer la visite des mages. Mais à la différence des récits de la Bible, la «Source inconnue» montre un Joseph qui se charge de langer l’Enfant Jésus avant de le placer dans une mangeoire.

«Là, j’avoue mon étonnement, confesse Jean-Daniel Kaestli. Le texte apocryphe attribue à Joseph des gestes qui sont accomplis par Marie selon l’Évangile de Luc (2:7). C’est certainement un indice de l’ancienneté de ce récit. Pour un lecteur du XXIe siècle, le geste est très moderne; mais le spécialiste de l’Antiquité qui découvre ce passage se demande comment l’auteur chrétien qui l’a écrit au IIe siècle a pu s’écarter à ce point du récit canonique.»

Un Joseph hyperactif

Dans la «Source inconnue», Joseph organise tout: il cherche un logement convenable et une sage-femme pour Marie, il accueille les bergers et les mages, et il va jusqu’à langer le bébé. Le texte présente encore un Joseph «bien plus pauvre que dans d’autres sources antiques, précise Jean-Daniel Kaestli. Quand il entend l’ordre impérial détaillant la liste des gens et des biens soumis à l’impôt, il fait entrer les collecteurs de taxes dans le logis rudimentaire où il est installé. Il leur montre qu’il ne possède rien en dehors des outils de charpentier qui lui permettent de gagner son pain, et il décrit son mobilier, une petite chaise et un lit, avant de découvrir qu’il devra quand même payer un impôt.»

À côté de ce Joseph pauvre mais hyperprésent, la «Source inconnue» montre Marie dans un rôle complètement passif, quasi muette et priant en silence, une pratique attestée par ailleurs dans le monde syriaque. Elle ne répond pas aux questions de la sage-femme qui l’interroge sur ses douleurs, et ce silence n’est pas davantage perturbé après l’événement, puisque le nouveau-né ne pleure pas.

La «Source inconnue» est surtout originale pour la place qu’elle accorde au personnage de la sage-femme, qui est plus développée ici que dans d’autres récits apocryphes de la Nativité. Dans cette histoire, la sage-femme est l’unique témoin de la naissance de Jésus. Elle-même s’en étonne: «Père tout-puissant, qu’est-ce qui fait que j’aie vu un tel miracle, devant lequel je reste stupéfaite? […] Comment puis-je rapporter ce que j’ai vu?» Autant de précautions oratoires qui n’empêchent pas la vieille femme de livrer d’innombrables détails sur cette nuit bienheureuse, mais surtout extraordinairement lumineuse (lire ci-contre de larges extraits de son témoignage).

«Ce récit est très déroutant, explique Jean-Daniel Kaestli. L’apparition de Jésus n’y est pas présentée comme une véritable naissance, comme c’est le cas dans les Évangiles. C’est la lumière céleste qui envahit complètement l’espace où se trouve Marie, et qui va «se contracter» quelques instants avant que l’enfant n’apparaisse. Dans cette variante apocryphe, le Christ ne s’est pas fait homme, ce n’est pas Dieu qui s’est abaissé, comme on l’entend dans l’interprétation classique du message de Noël. Là, c’est un être céleste et lumineux qui prend soudainement forme humaine.»

La «Source inconnue» n’est pas le seul texte qui tend à gommer l’humanité de Jésus pour insister sur sa divinité et son origine céleste. Ce récit oublié et d’autres textes antiques témoignent d’un courant de pensée qu’on a appelé le docétisme et que les théologiens des premiers siècles ont condamné comme une hérésie.

Une énigme est résolue

Cette condamnation explique que la «Source inconnue» soit restée un «texte qui n’a pas eu de succès», selon la formule de Jean-Daniel Kaestli. Si cette histoire est quand même arrivée jusqu’à nous, elle le doit à des copistes du Moyen Âge qui l’ont mélangée avec d’autres récits apocryphes de la naissance de Jésus beaucoup plus connus (Protévangile de Jacques, Évangile du Pseudo-Matthieu) et ont ainsi produit quatre compilations, deux en vieil irlandais et deux en latin.

La «Source» est restée inconnue jusqu’en 1927, quand un spécialiste anglais Montague R. James a publié les deux compilations latines, sans traduction. Et il a fallu attendre les années 1990, pour qu’une équipe de biblistes irlandais, en collaboration avec le groupe de recherche sur les apocryphes basés à l’UNIL, traduise et publie les deux compilations irlandaises qui contiennent elles aussi des extraits de la «Source inconnue». Après, «il restait à comparer les quatre compilations pour retrancher les passages appartenant à des apocryphes déjà connus, et procéder à la reconstitution des passages appartenant à la «Source inconnue», explique Jean-Daniel Kaestli qui s’est chargé de ce travail de bénédictin.

Le chercheur lausannois pense encore avoir résolu l’énigme du titre de ce récit. «On trouve, dans un texte du VIe siècle appelé le «Décret de Gélase», une liste d’apocryphes qui doivent être mis à l’index. Parmi eux figure une histoire qu’on ne parvenait pas à identifier, intitulée Liber de natiuitate saluatoris et de Maria uel obstetrice, ce qu’on peut traduire par «Livre de la naissance du Sauveur, au sujet de Marie et de la sage-femme», ou plus brièvement «Livre de la Nativité du Sauveur». Elle correspond parfaitement à l’histoire qui est racontée dans notre «Source inconnue».»

Autant d’efforts qui ont été peu récompensés, puisque ce texte reste «très largement ignoré, y compris chez les chercheurs». Pourquoi, dès lors, vouloir que cette histoire soit enfin lue? «Elle conserve la trace de traditions vénérables, certes secondaires par rapport aux Évangiles, mais très anciennes, qui témoignent de l’imaginaire chrétien des premiers siècles, répond Jean-Daniel Kaestli. Après tout, il s’agit quand même de l’un des premiers témoignages de la réception et de l’interprétation de la naissance de Jésus.»