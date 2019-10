«On ne va pas beaucoup dormir durant la nuit des longs couteaux»

C’est une partie de poker menteur qui se joue sous la Coupole fédérale. Depuis que la vague verte promise par les sondages s’est transformée dans les urnes en lame de fond, les calculettes chauffent dans les états-majors des partis. Les écologistes veulent leur place au Conseil fédéral. Leur cible: Ignazio Cassis. Et ce qui surprend aujourd’hui, c’est de voir à quel point le PLR est seul à défendre son ministre.

Attaqué de tous les côtés, le parti a une défense qui frise le cafouillage. Ainsi, Christian Lüscher (PLR/GE) expliquait dans «24 heures» et la «Tribune de Genève», mardi, que les socialistes n’avaient qu’à donner leur 2e siège aux Verts, «car le PS fait partie des grands perdants de ces élections». Le soir même, Philippe Nantermod (VS), l’autre vice-président, expliquait que les Verts «pourraient revendiquer éventuellement le siège de l’actuel 4e parti», soit le PDC.

Le pivot des grandes manœuvres

Or, ni le PS ni le PDC ne tremblent. «À part certains PLR, personne ne dit qu’il faut prendre notre siège», rappelle Charles Juillard (JU), vice-président du PDC. S’il est serein, c’est que son parti est redevenu le pivot des grandes manœuvres à Berne. C’est mathématique: seuls, les écologistes, les Vert’libéraux et le PS n’ont pas la majorité pour bouter Cassis hors du jeu. Et la droite à besoin d’une union bourgeoise pour le sauver. «Nous sommes redevenus le centre des attentions», savoure le Jurassien fraîchement élu aux États.

Du côté du PS, la stratégie n’est pas encore définie. Mais le président du groupe socialiste, Roger Nordmann est clair sur un point: «Ce n’est pas envisageable qu’on garde une majorité toute à droite au Conseil fédéral, alors qu’elle n’existe plus, ni au Conseil des États, ni au Conseil national. Le problème est là, reste à savoir quand et comment le régler.»

À ce petit jeu, l’UDC a moins de soucis à se faire que le PLR. «Si certains aimeraient changer la formule magique, l’UDC considère, pour sa part, qu’il faut la respecter, car elle est garante de la stabilité du pays, réagit Céline Amaudruz, vice-présidente du parti. Cela étant dit, attendons la fin des élections au Conseil des États avant de nous prononcer sur le Conseil fédéral.»

Une chose est sûre pour la Genevoise: «En étant le premier parti, nous avons la plus grande légitimité à avoir deux sièges». Si l’UDC n’a pas trop de crainte à avoir, c’est aussi en raison du mode de réélection du Conseil fédéral, qui se fait par ordre d’ancienneté. Ainsi, en décembre, ce sont les ministres PS et UDC qui seront les premiers à passer. Et personne n’a intérêt à bousculer les deux plus gros partis du parlement. Les choses sérieuses ne commenceront qu’avec le vote concernant Ignazio Cassis.

Si le ministre PLR est à ce point fragilisé, ce n’est pas juste parce qu’il vient du plus petit des grands partis à avoir deux sièges. C’est aussi en raison de sa personnalité et sa politique fustigée par la gauche. «Il y a un Cassis bashing, s’énerve une source PLR. Et tout cela est organisé par Christian Levrat depuis des mois.»

La réélection du Tessinois est donc plus aléatoire aujourd’hui qu’hier. Et pour les parlementaires qui participeront au scrutin, certaines rancœurs issues des élections au Conseil des États pourraient ressortir. C’est le cas en Valais. «Après avoir entendu Pascal Couchepin, un ex-conseil­ler fédéral PLR, appeler à voter socialiste pour éjecter un PDC de la course, je n’aurai plus de scrupules à lâcher Cassis», s’emporte un élu démocrate-chrétien. À Fribourg, c’est également une candidate PLR qui menace un siège de sénateur PDC.

Plus de tabou

Face à ces menaces, le PLR rappelle que la réélection d’Ignazio Cassis se fera juste après celle de Viola Amherd. Si le PDC devait jouer le jeu de la gauche, le parti promet déjà, à demi-mot, d’attaquer sa ministre. Du côté d’un stratège vert, on ne croit pas à ce scénario. «S’il y a une majorité de centre gauche prête à élire un écologiste à la place d’Ignazio Cassis, elle se reformera pour sauver Viola Amherd.»

Une chose est sûre, depuis l’éviction de Ruth Metzler (PDC) en 2003, puis de Christoph Blocher (UDC) en 2007, éjecter un ministre en place n’est plus un tabou. «On ne va pas beaucoup dormir durant «la nuit des longs couteaux», lâche un UDC. Ignazio Cassis non plus, lui qui pourrait devoir son salut à son origine. Car le sortir signifierait aussi rouvrir la blessure des italophones, qui seraient à nouveau absents du Conseil fédéral.