Pas sûr qu’il reste de quoi financer le congé paternité

Les APG Corona ne font pas d’ombre directe aux pères

Les indépendants en difficulté, les parents, les personnes en quarantaine et les cas de rigueur peuvent demander des allocations pour perte de gain (APG), à cause du coronavirus.



Le Conseil fédéral a prévu un peu plus de 5 milliards de francs pour eux. Jusqu’au 19 avril, 50 662 demandes ont été approuvées. Un montant de 65,5 millions de francs a été versé.



Mais – c’est toute l’astuce – ces aides ne viennent pas creuser le fonds ordinaire des APG, financé par les employeurs et les employés, qui doit prendre en charge le futur congé paternité.



«La prestation perte de gain Corona est financée par la Confédération et n’impacte nullement le financement des APG», confirme l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L’aide liée au Covid-19 a simplement été calquée sur le modèle existant, d’où son nom.



Si le fonds ordinaire sera mis à contribution à cause du coronavirus, c’est pour payer l’engagement des militaires, des civilistes et de la PC.



«Il y aura, certes, un impact sur le nombre de jours de service, donc d’une partie des dépenses de l’APG, mais celle-ci est en mesure de le financer», assure l’OFAS.



Le fonds des APG a terminé 2019 avec un capital d’un peu plus de 1 milliard de francs. Le taux de cotisation (0,45% aujourd’hui) est fixé jusqu’à la fin de l’année.