Peu à peu, les entreprises adoptent la «digital detox» pour leurs salariés

Daimler ou VW coupent les e-mails, la France a légiféré

En matière de droit à la déconnexion, la Suisse prend peu à peu le pas de ses grands voisins, qui, depuis des années, ont fixé une ligne rouge entre la vie professionnelle et la vie privée. La mesure la plus symbolique a sans doute été prise par le constructeur allemand de Mercedes, le groupe Daimler, qui compte 90 000 employés. En recourant à un programme «Mail on Holiday», le salarié voit ses messages professionnels être immédiatement stoppés et être transférés à un collègue. «Cela permet à l’employé en vacances de ne pas être dérangé durant sa pause estivale et, surtout, de ne pas être tenté de consulter sa boîte mail, voire d’y répondre, explique un porte-parole de Daimler. De plus, il peut revenir au travail, sans avoir l’angoisse de lire des centaines de messages en suspens et de devoir y répondre. Il retrouve une boîte vide!»



Dans la même veine, le groupe VW bloque tous les e-mails envoyés entre 18 h 15 et 7 heures le matin. L’Allemagne ne dispose pas, à proprement parler, d’une loi sur la déconnexion, mais la justice a suffisamment fait son œuvre pour que les branches, voire les entreprises se soient dotées de règlements très stricts en matière de «digital detox» des salariés.



Outre-Rhin, tout a commencé en 2004, lorsqu’un ambulancier a été licencié pour avoir refusé de répondre à son employeur en dehors des heures de travail. Une Cour civile a jugé ce licenciement abusif et, grâce à cette jurisprudence, la coupure du smartphone ou de son ordinateur durant son temps libre est chose acquise.



En 2017, la France est allée un pas plus loin, en inscrivant le droit à la déconnexion dans son Code du travail. Une première en Europe. Concrètement, l’article 55 prévoit que les salariés ne sont pas tenus à répondre aux e-mails en dehors des horaires de bureau, que l’employeur doit instaurer des journées sans e-mails et que des actions de sensibilisation et de formation doivent être mises en place.



En Suisse, le Conseil fédéral a refusé d’introduire une telle disposition dans la loi du travail, renvoyant le sujet aux partenaires sociaux. Or, si de plus en plus de salariés «de base» se voient aujourd’hui autoriser à ne plus surfer sur leur chaise longue, il n’en va pas de même des cadres. Et pour cause, selon Luca Cirigliano, secrétaire central de l’Union syndicale suisse, «une enquête européenne a démontré que plus les personnes sont présentes, physiquement et par e-mail, meilleures sont leurs chances de grimper les échelons».