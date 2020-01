Pistolet en main, ils volent 750'000 francs de montres à un couple genevois

Louis* se souviendra toute sa vie du vendredi 11 octobre. Ce soir-là, il a été réveillé vers 22 h 30 par deux braqueurs, munis d’un pistolet, pour être dépouillé de 750'000 fr. de montres. Le jeune entrepreneur s’était assoupi en attendant que son épouse rentre à leur domicile du chemin de Sur-Beauvent, à Confignon, dans le canton de Genève. «Ils étaient au pied du lit. Ce n’est pas le meilleur des réveils», témoigne Louis.

Les malfaiteurs sont entrés en menaçant sa femme. Ils sont intervenus dans le parking souterrain de l’immeuble, alors qu’elle prenait l’ascenseur. «Ils l’ont menacée avec leur pistolet et lui ont demandé de les conduire à moi, rapporte le Genevois. Elle a essayé de les emmener ailleurs, mais ils étaient bien informés.»

Dans l’appartement, les voleurs savaient ce qu’ils voulaient. Comment étaient-ils aussi bien informés? La question reste ouverte pour Louis. «Ils ont demandé de leur donner de l’argent, mais je n’en conserve pas à mon domicile. Alors ils ont réclamé mes montres», indique l’entrepreneur. Deux pièces d’un montant total de 100'000 francs ont ainsi été dérobées à Confignon.

Les malfrats savaient toutefois que le couple possédait davantage de montres. Ils ont donc contraint Louis et sa femme à les emmener où elles étaient conservées. Les poignets des deux victimes ont ainsi été liés au moyen d’attaches serflex en plastique. Le couple a ensuite été chargé dans le Range Rover de l’épouse. Ont suivi une vingtaine de minutes de trajet en direction des bureaux de l’entreprise de Louis, situés en vieille ville de Genève.

Des policiers sur le chemin

Pour le jeune homme, la séquestration aurait dû se terminer prématurément. Le 4×4 urbain a en effet croisé des policiers municipaux en arrivant à proximité de la cathédrale Saint-Pierre, près de ses bureaux. «Nous étions trois, à l’arrière d’un véhicule, avec un conducteur ayant une capuche sur sa tête. Je ne comprends pas pourquoi on nous a laissés passer», estime Louis. Mais le Range Rover a pu se garer devant les locaux de son entreprise.

Là, une caméra de vidéosurveillance a filmé l’entrée du jeune entrepreneur avec un des preneurs d’otages dans le sas puis dans les bureaux. Louis a un manteau sur les mains pour dissimuler le serflex entravant ses poignets. Il est suivi par un homme vêtu d’un sweet à capuche. Celui-ci a la tête baissée, de manière à ce que son visage ne soit pas visible. Les deux hommes sont calmes, Louis exécute les ordres et ouvre la porte.

C’est en ces lieux que la plus grande partie du butin a été dérobée. Un coffre contenant trente montres a été vidé. «Il y en avait pour 650'000 francs», précise le jeune chef d’entreprise. Les pièces ont été mises dans un sac trouvé dans les bureaux. Embarqué de nouveau dans le Range Rover, le couple a été laissé à son domicile de Confignon. Non sans un petit mot d’adieu. «Ils ont dit de ne pas appeler la police, rapporte Louis. Ils disaient savoir où habitent les membres de ma famille. Ils sont partis calmement, à pied. J’ai appelé mes proches pour être sûr qu’ils étaient en sécurité avant de donner l’alerte.»

Trois mois après les faits, les malfrats n’ont toujours pas été pincés. Ils sont Blancs, d’après Louis, avec l’accent français des banlieues. Un des deux mesure 1,85 m et a une cicatrice sur le visage, l’autre est petit, entre 1,65 et 1,68 m, mais large. Tous deux risquent gros pour ce braquage à main armée avec séquestration.

L’entrepreneur, s’il a été secoué par les événements, a choisi de ne pas se rebeller contre ses agresseurs. «Je ne savais pas de quoi ils étaient capables. Ma femme a commencé à les insulter, mais je lui ai dit d’être calme. Ça ne sert à rien à part à se prendre des coups.» Depuis les faits, le jeune homme veut passer à autre chose. «Soit on se morfond et on déprime, soit on va de l’avant. Ma femme préfère ne pas en parler.» Suite à ce traumatisme, et ne s’estimant plus en sécurité à Genève, Louis a décidé de transférer ses bureaux à Lausanne. Et le couple va habiter en Valais.

Le passionné de montres sait qu’il ne retrouvera pas ses biens, sans doute revendus. Même si les pièces les plus rares et les plus chères sont difficilement écoulables. «Certaines ont été produites en peu d’exemplaires et sont numérotées, rapporte-t-il. Mais, généralement, ces pièces partent pour l’Italie, le Moyen-Orient puis le marché asiatique. Les acheteurs y sont moins regardants.» Maigre consolation, la plupart des marques vont l’aider à refaire sa collection en mettant à disposition des montres similaires à celles dérobées, pour que Louis puisse les racheter.

* Prénom d’emprunt