Plus de 850 personnes pour meubler le Vortex

Pour toute personne s’étant déjà battue avec le mode d’emploi et les différentes vis permettant de monter une armoire Ikea, la perspective d’assembler 1700 meubles en une seule journée constituerait un cauchemar absolu. L’enthousiasme et la bonne humeur régnaient pourtant vendredi chez les 850 bénévoles qui étaient chargés de monter ce jour-là 1700 lits et autant d’armoires et de tables de chevet.

Ces meubles doivent équiper sommairement les appartements du Vortex, ce bâtiment flambant neuf bâti à Chavannes-près-Renens (VD) qui accueillera dans quelques mois un bon millier d’étudiants des sites universitaires voisins, après avoir servi d’hébergement pour les 1800 athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de la jeunesse du 9 au 22 janvier 2020.

Un défi logistique

Meubler 712 appartements en une journée est un défi humain et logistique hors norme. Les préparatifs ont donc débuté il y a près de deux ans. Partenaire de l’opération, la chaîne de magasins Ikea a d’abord dû procéder à des commandes spéciales, les volumes nécessaires n’étant évidemment pas disponibles en stock.

L’équipe de Lausanne2020 a ensuite mis une dizaine de jours à préparer la journée sur place, en répartissant les cartons dans chaque appartement et en balisant ces derniers un par un au moyen de listes scotchées sur les vitres. Et il n’est pas simple de s’y retrouver dans un bâtiment circulaire de sept étages, équipé de surcroît d’une rampe centrale formant une vis géante.

Heureusement, le système de repérage imaginé lors de la construction et composé de 12 heures indiquées sur les barrières donnant sur la cour intérieure avait été laissé en place.

L’évacuation des emballages – plusieurs dizaines de mètres cubes de carton, plastiques et Sagex – avait aussi été planifiée à l’avance. «Recycler ou réutiliser un maximum de déchets était un désir commun de l’organisateur et de notre société», précise Aurélien Demaison, porte-parole d’Ikea présent sur place qui n’avait pas connaissance d’autres opérations d’une telle envergure pour son enseigne.

Enfin, quitte à avoir autant de monde sous la main, les gérants du Vortex ont demandé aux bénévoles de réaliser un test géant de… douches à 18 h précises, histoire de vérifier le bon fonctionnement de la tuyauterie à charge maximale. Celui du wi-fi a été testé quelques instants plus tard en faisant simultanément part de leurs expériences par SMS.

«Comme je serais en pleins examens pendant les Jeux, je me suis dit que c’était la bonne occasion de soutenir l’événement, explique Loïse Herde étudiante universitaire en sport – géographie, interrompue en plein montage d’un lit avec trois amis. C’est aussi une opportunité de découvrir ce Vortex qui donne vraiment envie d’y vivre. Et puis, surtout, on restera dans l’histoire comme les premiers à y avoir fait la fête.»

Pour remercier les bénévoles de leur engagement, Lausanne2020 leur offrait en effet une fondue vendredi soir, la possibilité d’être les premiers à passer une nuit dans le Vortex et le brunch samedi matin, avec l’arrière-pensée de les avoir encore sous la main à ce moment-là, si les travaux de montage n’étaient pas terminés.