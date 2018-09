Pour 28 francs, vous pouvez manipuler le mental de vos proches

Les experts n'y croient pas trop

Anita Wildermuth, thérapeute sexuelle, à Raperswill



«Il y a certainement des domaines dans lesquels on peut agir et obtenir quelque chose au niveau du subconscient. Mais guère en matière d’amour et de bonheur sexuel. Le désir sexuel nécessite que la joie et l’attrait soient réellement ressentis. C’est seulement à cette condition, avec en plus un appréciable degré de complicité, qu’un couple se réjouit d’avoir des relations sexuelles. De croire qu’après avoir subi l’œuvre d’influenceurs sur leur subconscient des personnes voudront plus de sexe constitue une supercherie. Celle-ci ne peut fonctionner que dans la tête de ceux qui veulent la vendre.»



Nicolas Capt, Avocat et spécialiste en criminalité et sécurité dans les nouvelles technologies, à Genève



«Toute forme de manipulation suscite une légitime inquiétude. Que son but soit louable ou pas. La manipulation incluant, en tant que commanditaires ou cibles, des mineurs est évidemment encore plus préoccupante. La compatibilité du dispositif avec les règles suisses (LPD) et européennes (RGPD) est en outre susceptible de poser question puisque la personne «cible» n’aura pas conscience du dépôt de cookie de navigation sur sa machine (ndlr: ordinateur ou smartphone). Le fait d’en attribuer, dans les conditions générales, la seule responsabilité au commanditaire me paraît tout à fait illusoire.»



Stéphane Koch, Spécialiste en stratégie numérique, à Genève



«L’offre présentée sur le site Thespiner. net? Je pense que c’est de la foutaise. La référence au subconscient est en outre fallacieuse. C’est un argument purement publicitaire pour aller à la pêche aux crédules. Dans les faits, il s’agit de l’utilisation d’un outil de marketing. C’est une forme de ciblage publicitaire dynamique, appelée Dynamic Retargeting ou Dynamic Remarketing. Une étude récente menée par le Pew Research Center, aux États-Unis, remet de plus en cause l’influence supposée que pourraient avoir des informations ciblées en fonction des profils d’internautes.»