Pour «RF», le compte à rebours vers Wimbledon a commencé

Si le tennis est avant tout une affaire de timing, alors Roger Federer a encore prouvé cette semaine qu’il en était la référence absolue. Même loin des courts. Ainsi jeudi, alors même que le peuple de ses adeptes sombrait dans la sinistrose, le Bâlois quittait le Salem-Spital de Berne avec le sourire et en posant le pied par terre. «Par rapport à 2016, il a vécu cette opération de manière vraiment relax, nous a confié un proche. Il connaissait la procédure et ne s’est jamais inquiété comme la première fois.»

Dans les faits, Roger Federer a subi une méniscectomie, soit un nettoyage du ou des fragments de cartilage déchirés dans son genou droit. Une intervention prise en charge par le docteur Roland Biedert, le spécialiste qui s’était occupé de son genou gauche en 2016 puis de l’allogreffe ostéochondrale de Stan Wawrinka l’année suivante. À quand remontent le mal puis la décision de se résoudre au recours chirurgical? Comme toujours, «RF» livrera son récit détaillé dans les mois à venir. Autant donc se concentrer sur les épreuves qui l’attendent. Cette course contre-la-montre de dix-huit semaines qui le sépare de son 22e Wimbledon.

Le délai est confortable

Quatre mois pour revenir au top, sera-ce suffisant? «Je trouve que c’est même confortable, nous assure cette même source. Il aura le temps de travailler en profondeur avec Pierre Paganini.» Soit. Mais selon quel protocole? Quelles sont les règles à suivre pour éviter de brûler les étapes, comme en 2016? «Après un toilettage simple du ménisque, le délai de cicatrisation se situe autour de six semaines, pour Roger Federer ou M. Tout-le-monde», explique d’emblée Marc Diserens, physiothérapeute et préparateur physique qui collabore depuis quinze ans avec Swiss Tennis. Il a accepté de dérouler pour nous l’agenda théorique de la rééducation qui attend «RF».

«Dès la sortie de l’hôpital et durant trois semaines, l’idée sera de drainer l’articulation en la mobilisant doucement sur des amplitudes non douloureuses. Le but est de diminuer les stases vasculaires. Une circulation qui fonctionne mieux accélère la cicatrisation. À la troisième semaine, on peut ajouter du vélo. Et entre la quatrième et la sixième arrive le travail de force - presse, squat, fente avant - mais toujours dans l’axe et avec des faibles poids.»

Jusqu’à fin mars environ, Roger Federer va donc essentiellement donner le temps à son genou de récupérer. Un processus de soins qui vise aussi à reprendre confiance en son articulation tout en freinant la perte musculaire au niveau de la cuisse.

Solliciter la mémoire musculaire

Mais le Bâlois ne possède-t-il vraiment aucun avantage sur tous les sportifs amateurs? «Si. Il en a deux, répond Marc Diserens. Le premier est logistique car Federer pourra faire des soins plusieurs fois dans la journée alors qu’un patient lambda vient deux fois par semaine. Cette disponibilité peut lui faire gagner du temps. Surtout en y additionnant sa formidable mémoire musculaire. Ces deux facteurs vont accélérer sa rééducation mais seulement à partir de la septième semaine.»

La précision est capitale. Le patrimoine du sportif d’élite est un accélérateur de rétablissement à la seule condition d’avoir laissé la nature faire son œuvre. Ainsi les miracles méniscaux de type Zurbriggen à Bormio (1985) ou Baresi à la Coupe du monde 1990 sont des bombes à retardement. Par contre, un travail bien dosé au niveau de la force réactive peut accélérer et sécuriser les étapes vers le retour à haute intensité. C’est ce qu’on appelle la proprioception.

«Ce travail en situation de déséquilibre vise à reprogrammer le cortex moteur dans son utilisation des chaînes musculaires, explique Marc Diserens. On peut par exemple fatiguer le muscle avant de le placer sur un plan instable; comme pour lui dire «débrouille-toi», «retrouve tes repères». Et le patient y repuise la confiance dans son alignement cheville-genou-hanche. Dans un sport comme le tennis où il faut poser des appuis prolongés sur une jambe tout en restant relâché du haut du corps pour décocher son coup, il s’agit d’un passage obligé.»

Introduit dès la troisième ou quatrième semaine, ce travail en déséquilibre devient central dans la deuxième phase de la rééducation, «celui qui introduit la rotation et un travail en réactivité pour voir comment s’adapte le ménisque». Marc Diserens estime le basculement à la septième semaine et note «qu’à partir de là, tout devient plus subjectif». Une bonne nouvelle pour Roger Federer qui pourra dès lors profiter de son bagage, mais aussi de la parfaite connaissance qu’en a Pierre Paganini. «On peut imaginer que c’est à cette date qu’il va reprendre la raquette. On peut imaginer un travail sur les appuis latéraux avec Pierre qui sera complété, dans l’enchaînement, avec 20-30 minutes de frappes en timing.»

Reste cette dernière question: à quel horizon «RF» pourra-t-il s’infliger un bloc de préparation à haute intensité? «Dans dix à douze semaines, estime le praticien genevois. Mais attention ce bloc peut se faire en gardant le genou en tête alors que l’objectif final, c’est d’arriver en match sans aucune pollution psychologique.» Au final et sans savoir s’il ira défendre son titre à Halle (du 13 au 20 juin), «le Maître» pourrait donc s’appuyer sur quatre à six semaines d’entraînement à intensité maximale pour préparer Wimbledon. «Il va devoir bosser un peu différemment de ce qu’il avait prévu, conclut Marc Diserens. Mais si on fait abstraction des forfaits, ce n’est pas un chamboulement énorme de sa préparation.»

Et cet ami proche du Bâlois de conclure sur une autre note positive: «Cette opération raconte surtout son envie de durer. Un joueur qui souhaite arrêter en fin de saison aurait géré son ménisque durant six mois avec l’aide des physios. Ce choix prouve qu’il se projette dans le temps.»