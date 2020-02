Pourquoi la disparition des magasins nous fait si mal à l’âme

«Les magasins créent du lien»

Vincent Chabault

Sociologue, enseigne à l’Université de Paris et à Sciences Po. Auteur de «La FNAC entre commerce et culture» (PUF, 2000).







Le déclin des magasins est-il inéluctable?



Non. La transformation du commerce est liée à l’essor du commerce en ligne, mais pas seulement. On voit aussi s’affirmer de nouvelles cultures marchandes qui réinterrogent le rôle du magasin et amènent les consommateurs à fréquenter davantage les commerces de proximité que la grande distribution. Aux États-Unis, la retail apocalypse touche des grands distributeurs et des marques internationales plus que le commerce de proximité. En outre, aux États-Unis comme en France, le parc des magasins, quels que soient les secteurs concernés, a progressé plus fortement que les dépenses de la population: ce surdéveloppement commercial explique en partie leur disparition. Ce qui fait que leur déclin n’est pas inexorable tient principalement au fait que les consommateurs sont également des citoyens de plus en plus informés et conscients. Ils comprennent qu’il faut sortir de la contradiction conduisant à se satisfaire d’e-commerce chez soi et, en même temps, à déplorer la fermeture des magasins. L’information du consommateur va permettre de sortir par le haut de cette contradiction.



Vous soulignez l’importance des «fonctions cachées» des magasins. Jusqu’ici, elles n’ont pourtant pas empêché leur fermeture.



C’est vrai, mais l’e-commerce les rend plus visibles qu’auparavant. Désormais, on saisit mieux le rôle que jouent les magasins pour créer du lien en répondant à des besoins d’appartenance et de construction identitaire. Ces fonctions-là sont de moins en moins cachées.



On peut faire l’éloge du magasin sans faire l’éloge de la surconsommation?



La critique de la surconsommation n’est pas nouvelle; elle existait déjà dans les années 70. Sans doute est-elle aujourd’hui réarmée avec les préoccupations environnementales et l’urgence climatique. Malgré cela, elle reste minoritaire. Aux États-Unis, la sociologue Elizabeth Currid-Hal­kett a toutefois publié un ouvrage dans lequel elle montre que la nouvelle élite des villes américaines – ce qu’elle appelle la «classe ambitieuse» – diffuse des normes de consommation également nouvelles. Une conscience environnementale s’y exprime. Et le magasin y a sa place, comme en témoigne par exemple le développement des supermarchés bios et citadins Whole Foods Market.