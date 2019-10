Quatre raisons de boire (modérément) du vin

Lors des dîners en ville, dans les livres, on nous explique le comment on boit, mais jamais le pourquoi.» La réflexion tarabuste le Belge Fabrizio Bucella. Physicien, œnologue, il enseigne notamment la dégustation à des aspirants sommeliers. Alors que les vendanges battent leur plein, tentons avec lui de dépasser les clichés et d’apporter quelques éléments réponses.

Parce que nos ancêtres en boivent depuis des siècles

L’homme produisait déjà du vin il y a plus de 8000 ans, comme en atteste notamment le fameux site d’Areni, dans le sud du Caucase, où les archéologues ont découvert un genre de pressoir ancestral.

«Les premières traces de vinification que l’on connaît remontent au néolithique», confirme Fabrizio Bucella. Parmi les indices qui étayent l’idée d’une production ancestrale, il y a bien sûr des restes de tanins, naturellement présents dans la peau des raisins et dans leurs pépins, mais aussi d’autres éléments qui confirment que certains récipients ne contenaient pas simplement du jus de raisin.

Parmi ceux-ci, un marqueur que l’on ne retrouve que lorsqu’il y a fermentation: l’acide tartrique. «Mais la présence d’acide tartrique ne permet pas encore de distinguer une fermentation «naturelle», déclenchée parce que des grappes étaient par exemple empilées les unes sur les autres, d’une fermentation voulue», poursuit le spécialiste. Il faut s’appuyer sur la présence, ou non, d’un troisième marqueur pour trancher: la résine de pistachier térébinthe dont les propriétés en font un bon agent conservateur. Ajoutée au vin, elle l’empêche en effet de tourner au vinaigre.

C’est donc ainsi que l’on a pu démontrer que nos ancêtres produisaient du vin depuis belle lurette, «car il n’en reste aucune trace écrite», précise encore Fabrizio Bucella, le vin étant apparu avant l’écriture dans l’histoire de l’humanité. Et pourquoi donc nos aïeux se sont-ils entichés de ce breuvage? Il remplissait sans doute plusieurs fonctions, estime Fabrizio Bucella, à la fois psychotrope, lubrifiant social, produit d’échange et plus encore.

«Prenez le roi Scorpion, en Haute Égypte, qui a été enterré avec des dizaines et des dizaines de litres de vin, une sorte de viatique pour l’autre vie où ce vin devait probablement lui servir à la fois d’aliment, de médicament, mais aussi peut-être de produit d’échange à l’attention des divinités. On peut aussi se référer au premier écrit qui parle de boisson fermentée, la fameuse épopée de Gilgamesh qui, à la fin de son périple, se retrouve face à la déesse de la vigne, ce qui montre que le vin avait aussi une dimension en partie surnaturelle, qu’il permettait une mise en relation avec le divin. Même si le jeu de mots «vin» - «divin» a sans doute été un peu trop souvent fait.»

Parce que nous sommes génétiquement faits pour ça

C’est une mutation génétique qui a permis à nos ancêtres d’absorber de l’éthanol sans s’empoisonner. Une modification intervenue il y a dix millions d’années, précise Fabrizio Bucella, «sur un gène qui code l’alcool deshydrogénase, autrement dit une enzyme que vous avez, que j’ai, que nous avons tous dans notre tube digestif et qui nous permet de cataboliser, donc de détruire, l’éthanol lors de la digestion et donc d’éviter que tout cet éthanol que l’on absorbe lorsqu’on boit un verre de vin ne soit diffusé dans notre sang.»

Parce que ça fait du bien à l’organisme

L’hormèse, vous connaissez? Il s’agit d’un phénomène selon lequel l’absorption d’une très faible quantité d’une substance pourtant toxique à haute dose peut avoir un effet bénéfique sur le corps. «Certaines études mettent en avant le fait que l’éthanol, à petites doses, pourrait avoir un effet protecteur contre certaines pathologies, le conditionnel étant de mise», note Fabrizio Bucella.

Le sujet est délicat, d’autant que «beaucoup d’études qui essaient d’établir si oui ou non le vin peut avoir un effet protecteur pour la santé butent sur le fait qu’on n’arrive pas bien à saisir si cet effet est dû à l’éthanol en tant que tel ou à l’absorption de vin rouge».

Rappelons que le vin rouge contient du resvératrol, un antioxydant présent dans la peau des raisins, particulièrement dans celle de certains cépages, le pinot noir notamment, relève Fabrizio Bucella. L’effet du resvératrol contre le stress oxydatif qui peut abîmer les cellules semble bien établi. Il est, par exemple, évoqué pour expliquer le fameux «French paradox», qui pointe le décalage entre l’alimentation traditionnellement plutôt grasse des Français et un taux de maladies cardio-vasculaires pourtant inférieur à celui d’autres pays industrialisés.

Bon allié ou pas du cœur? Le vin est en tout cas une indéniable source de plaisir. Il agit sur les zones du cerveau impliquées dans le circuit de la récompense.

«On sait qu’une consommation modérée peut aider à la libération de certaines hormones de bien-être qui permettent de diminuer le stress et l’anxiété, confirme Fabrizio Bucella. À mon avis, ce n’est pas pour rien que le vin – qui existe depuis si longtemps, bien avant les alcools distillés – est un psychotrope légal, dans nos pays en tout cas. Mais il est certain que lorsque le mécanisme est dévoyé, il peut aussi mener à des problèmes d’addiction.» Pour le fin dégustateur, «le vin permet ce doux dérèglement des sens, celui du premier verre bien sûr, qui participe au bonheur quotidien».

Des bienfaits pour le corps que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, gros mangeurs de fruits, cherchaient peut-être aussi. Il semble en tout cas qu’ils privilégiaient les fruits très mûrs, en début de fermentation. Plus faciles à localiser grâce à l’odeur produite par les vapeurs d’éthanol (par ailleurs excellent indicateur de maturation, bien meilleur que la couleur ou l’épaisseur de la peau), ces fruits constituaient une très bonne source d’énergie.

«Une magnifique hypothèse développée par le chercheur Robert Dudley», estime Fabrizio Bucella. D’une part, les fruits possèdent plus de sucre lorsqu’ils arrivent en fin de fermentation et l’éthanol lui-même est plus calorique que le sucre: «On peut imaginer que grâce à ces fruits fermentés, certaines peuplades étaient en meilleure santé que d’autres.»

Parce que nous sommes tous de fins dégustateurs

Il existe des centaines de gènes dédiés à l’odorat et des centaines de papilles gustatives par cm2 sur notre langue. Leur présence et leur répartition variant d’un individu à l’autre. Impossible, en résumé, de trouver deux personnes identiques sur le plan olfactif ou gustatif. Et même si c’était le cas, leurs références – liées à leur mémoire et à leurs expériences sensorielles – seraient différentes.

«Telle personne sera plus sensible à une saveur qu’à telle autre, c’est pareil pour les odeurs, souligne Fabrizio Bucella. Il n’est donc pas possible de créer un dégustateur «moyen» auquel on pourrait se comparer, et cela fait de nous, tous, de bons dégustateurs. La part qui relève de l’apprentissage de la dégustation est moins une part sensorielle qu’une part cognitive. Si on met un sommelier professionnel dans un scanner, puis un novice, pour une dégustation, on verra s’activer des zones de leur cerveau différentes, certainement, mais c’est moins sa capacité sensorielle que sa connaissance du domaine qui fait que le sommelier va analyser différemment les choses. La perception elle-même est essentiellement donnée par la génétique.»

Pas besoin de suivre un cours de dégustation pour pouvoir apprécier un vin. Et de toute manière, nous sommes extrêmement influençables, c’est prouvé. On nous dit «grand cru», et voilà qu’on trouve ce vin meilleur que celui qu’on nous a présenté comme un vin de table alors qu’il s’agit du même breuvage. À ce petit jeu, même des experts de la dégustation se sont laissé piéger. D’autres expériences ont montré que l’idée qu’on se fait d’un vin, en fonction de sa réputation, de son prix, influencent réellement l’activité cérébrale.

«Ce sont des expériences forcément un peu particulières, car on ne déguste pas dans un scanner comme dans son salon, les conditions ne sont pas idéales, mais à la fin de l’histoire, on s’est rendu compte qu’en buvant un vin qu’ils pensaient être très chers, les gens activaient leur cortex orbito-frontal médian, une des zones traditionnellement associées au codage du plaisir, complète Fabrizio Bucella. On ne peut pas affirmer que les gens trouvaient le vin pas terrible mais n’osaient pas le dire, ils avaient réellement plus de plaisir à déguster un vin très onéreux.» Ou plutôt qu’ils croyaient très onéreux. Et cela avant même d’avoir atteint l’ivresse.