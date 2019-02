Réconcilier l’écriture manuscrite et le numérique

SMS, e-mails, réseaux sociaux, tout passe, aujourd’hui, par le clavier. Même la liste des courses se concocte sur des applications. Tout au plus couchons-nous encore quelques mots sur une carte postale, de temps en temps, durant les vacances. Plus grave: la Finlande, ainsi que 45 des 50 États d’Amérique ont purement et simplement décidé d’abandonner l’enseignement de l’écriture cursive, au profit de celle sur clavier.

Réponses ingénieuses

Alors, comment la retrouver, cette sensation de la mine glissant gracieusement sur du papier, ce contact presque sensuel entre la feuille et le crayon? C’est la question que se posent de plus en plus de fabricants high-tech, et certains y apportent des réponses plutôt ingénieuses.

Si architectes, designers, graphistes et ingénieurs manient avec dextérité tablette et stylet depuis des années, d’autres artifices permettent aujourd’hui de reproduire, avec plus ou moins d’efficacité, cette sensation du tracé sur une feuille blanche, sans forcément renoncer aux outils numériques. Pour les tablettes classiques, on peut combiner des applications boostées à l’OCR (reconnaissance optique de caractères) avec des films de protection permettant de retrouver une texture proche de celle du papier. Des stylos équipés de capteurs permettent également de crayonner partout et de récupérer sa prose sous forme numérique. Mais les tablettes e-ink permettent de retrouver les meilleures sensations. Leurs performances d’affichage sont encore un peu limitées, mais une nouvelle génération (avec une technologie baptisée JustWrite, annoncée pour la fin de l’année) devrait bientôt faire baisser drastiquement le taux de renouvellement des microbilles qui font office de «pixels» à l’écran.

Des gadgets? Les scientifiques l’affirment, notamment par le biais de recherches menées à l’Université de Princeton, aux États-Unis: lors d’un cours ou d’une conférence, on retient définitivement plus de choses en prenant des notes manuscrites qu’avec un ordinateur ou une tablette.

Elle peut remplacer votre carnet papier

Conçue pour proposer un confort d’écriture se rapprochant le plus possible de celui offert par une feuille de papier, ReMarkable est une tablette e-ink de 10,3 pouces dotée d’une résolution de 1872 x 1404 pixels (c’est bien, mais cela reste un rien inférieur aux liseuses actuelles). Comme toutes les tablettes du genre, elle propose un excellent contraste, limite au maximum les reflets et offre un vrai confort pour les yeux. Capable de détecter 2048 niveaux de pression du stylet, elle permet de réaliser toutes sortes de dessins (on peut même gérer jusqu’à 6 calques), schémas et, bien entendu, différents types d’écriture (à l’encre, à la mine, au pinceau, au surligneur). Le tout avec différentes tailles de pointes.

Elle est aussi capable de convertir une écriture manuscrite en texte numérique et fait office de liseuse, mais avec des fonctions limitées (pas de rétroéclairage, peu de choix de polices, les pages se tournent uniquement avec les boutons physiques).

Disponible sur le site remarkable.com, 685 fr. env.

Une tablette, un stylet-stylo-bille et c’est parti

Pour les amoureux de l’écriture manuscrite, le contact avec la vitre d’une tablette n’est pas des plus agréables, ni des plus précis. Les fabricants le savent et font des efforts pour tenter de retrouver les sensations qu’offre un crayon sur du papier. Lenovo, avec son Yoga Book, propose un système original où l’écran est associé à une seconde tablette, uniquement tactile, permettant, notamment, de fixer un bloc de feuilles. Le stylet se transforme alors en stylo-bille et tout ce qu’on griffonne se retrouve instantanément sur l’écran. Avec l’iPad Pro, il faut passer par un logiciel tiers pour jouir de la reconnaissance de caractères (contrairement au Samsung Galaxy Tab S4 ou au Huawei MediaPad M5 Pro, qui proposent des solutions natives). Mais la feuille de protection PaperLike, développée spécialement pour la tablette Apple, permet de retrouver une sensibilité proche de celle du crayon sur le papier, souplesse et sonorité comprises.

Lenovo: disponible en grandes surfaces, 1049 fr. env. PaperLike: disponible sur le site paperlike.com, 33 fr. env.

Et vos notes deviennent documents Word

Couronnée en 2017 du prix de la meilleure application Mobile Apps Showdown au CES de Las Vegas, Nebo propose de convertir n’importe quelle note en document Word. Elle n’est toutefois destinée qu’aux tablettes haut de gamme fonctionnant avec des stylets actifs (iPad Pro, Microsoft Surface, etc.). Bénéficiant d’un moteur de reconnaissance ultraperformant, elle permet de retranscrire l’écriture manuscrite (en 60 langues), ainsi que tous schémas et formules mathématiques (équations, intégrales, racines carrées). On peut aussi l’utiliser pour réorganiser de manière ludique ses différentes notes, corriger les fautes d’orthographe, retoucher son texte, importer des photos… Il est également possible de paramétrer l’application au gré de ses envies, comme, par exemple, biffer un mot pour l’effacer automatiquement ou l’encadrer pour qu’il soit surligné. La dernière version est même adaptée au nouvel iPad Pro (avec ses coins arrondis), ainsi qu’au double tapotement du Pencil 2. Un must.

Disponible sur Apple Store et Google Play, 8 fr. (IOS), 10 fr. (Android).

Pour apprendre à écrire aux enfants

Les enfants ont tendance à avoir le doigt plus leste quand il le glisse sur la tablette que quand ils utilisent un crayon. L’application Kaligo (IOS et Android) permet aux petits, de 3 à 8 ans, de créer un cahier numérique pour s’initier à l’exercice de l’écriture manuscrite de manière ludique. L’application propose d’écrire des mots (en majuscule ou en écriture liée) ou des chiffres et de reconnaître des formes. Elle le corrige en lui indiquant, en temps réel, ses erreurs et son taux de réussite (de manière très visuelle, à l’aide d’une jauge) en tenant compte de la forme de ses lettres, du sens du tracé, de l’ordre et de la pression exercée sur le stylet. Kaligo propose aussi à l’enfant de s’autocorriger grâce à des exercices adaptés lui permettant de répéter l’opération autant de fois qu’il le juge nécessaire. L’application est gratuite dans sa version basique, mais payante pour des exercices plus élaborés.

Disponible sur Apple Store et Play Store, 35 fr. (IOS), 38 fr. (Android).

Stylo magique

Transmettre n’importe quelle prise de notes à un ordinateur ou à un smartphone: voilà ce que propose le stylo intelligent IrisNotes Air 3. Pour réussir ce tour de passe-passe, l’objet est associé à un capteur, qui se clipse en haut d’un bloc de feuilles (ou d’un cahier), et qui va «reconnaître» les mouvements du stylo. Il est muni d’un petit écran signalant l’état de sa batterie, celle du stylo, le nombre de notes enregistrées… Il est possible de calibrer le programme à sa propre écriture et les notes se transfèrent soit à un ordinateur, une fois qu’on sera revenu à son poste, soit à un smartphone en temps réel. On peut même envoyer une animation de la prise de notes accompagnée d’un message audio. Le logiciel a toutefois des limites: les écritures en pattes de mouche style ordonnance du médecin sont à proscrire, sous peine d’une retranscription approximative. L’application prend également en compte dessins et schémas, mais avec plus de difficulté.

Disponible en grandes surfaces, 195 fr. env. (Le Matin Dimanche)