Rentrée scolaire: comment les préparer à être réveillés et attentifs

«J’ai des fils merveilleux et franchement plutôt futés. Mais l’école, ce n’est vraiment pas leur truc. Du coup, je ne me réjouis pas du tout de la rentrée.» Joëlle soupire: «On va à nouveau devoir se battre pour qu’ils se lèvent le matin, qu’ils fassent leurs devoirs et préparent les tests… Et je ne parle pas des discussions quand ils ont une mauvaise note!»

Pour la quinquagénaire vaudoise, mère de trois ados, comme pour des milliers de parents romands, «mode scolaire» rime avec «mode galère». En cause: des horaires souvent trop matinaux, des cours «trop longs et pas intéressants» et des méthodes «ennuyeuses». Avec comme corollaire des difficultés pour se concentrer, comprendre, mémoriser et donc, finalement, apprendre.

Ces problématiques ne sont pourtant pas insolubles. Et de nombreuses pistes sont ouvertes par les chercheurs en sciences cognitives, lesquelles incluent notamment la psychologie ou les neurosciences.

De fait, comme l’explique Olivier Houdé, professeur de psychologie du développement à l’Université Paris-Descartes, «la pédagogie est un art qui doit s’appuyer sur des connaissances scientifiques actualisées. En apportant des indications sur les capacités et les contraintes du «cerveau qui apprend», la psychologie expérimentale du développement de l’enfant et les neurosciences cognitives peuvent aider à expliquer pourquoi certaines situations d’apprentissage sont plus efficaces que d’autres.»

En d’autres termes, comprendre ce qui se joue dans la tête doit permettre de placer les élèves dans les meilleures conditions possible. Or, grâce à ces études, quelques «basiques» de l’apprentissage ont ainsi été identifiés – ce que le neuroscientifique Stanislas Dehaene appelle «les quatre piliers». Soit, dans le détail: l’attention, qu’il est primordial de canaliser. Ensuite l’engagement actif, car un cerveau passif n’apprend rien. Puis l’erreur, parce que se tromper est indispensable pour progresser. Et enfin la consolidation, qui part du constat que plus une connexion synaptique est sollicitée, plus elle se renforce.

Par ailleurs, le sommeil est importantissime pour fixer les acquis, puisque c’est pendant qu’on dort que nos méninges classent et organisent les nouveautés qu’elles ont enregistrées.

Voilà pour la théorie. Mais dans la pratique, comment fait-on pour simplifier la vie des «apprenants»? Exemples…

Le sommeil

Le problème: Différentes études ont démontré que dès la puberté, soit vers 12 ans, l’horloge interne des ados se décale. Du coup, ils commencent à avoir de la peine à se lever tôt, ce qui est peu compatible avec les horaires scolaires. Conséquence directe: des problèmes pour se concentrer et pour apprendre.

La piste: Côté système scolaire, on ne peut pas espérer grand-chose: si chaque collège a ses habitudes – les cours commencent grosso modo entre 7 h 30 et 8 h 30 –, les règles sont toutefois établies selon différents facteurs précis. Par exemple, «le nombre de leçons à la grille horaire, les locaux à disposition, les transports publics… pour ne citer que ceux qu’on ne peut pas modifier. Il y a donc des mesures à prendre.

Cependant, retarder le début des cours n’est pas forcément la seule solution et, en plus, ne conviendrait pas à tous les élèves. Il faut plutôt leur faire prendre conscience que leur sommeil est important et que la nécessité de se coucher tôt est une évidence. Il y a certainement là une aide à apporter aux parents», note Samuel Rohrbach, président du Syndicat des enseignants romands.

Pour lui, comme pour Edouard Gentaz, professeur en psychologie du développement à l’Université de Genève, c’est donc surtout en famille que ce problème doit trouver une solution: «Les enfants et les ados ont en effet besoin de dormir beaucoup – et notamment pour consolider les acquis de la journée. Il faut donc «calculer» l’heure du coucher selon celle du lever – et s’y tenir. Car la clé, c’est la régularité: petit à petit, le corps prend le rythme et s’habitue. Ce n’est bien sûr pas facile – ce d’autant qu’on a tendance à les laisser avaler des boissons sucrées et passer des heures devant des écrans… ce qui est une très mauvaise idée!»

Maintenir l’attention pendant 50 minutes

Le problème: Les neurosciences ont montré que nos «capacités attentionnelles» sont très limitées dans le temps – surtout s’il s’agit d’écouter un cours ex cathedra pendant une heure. Conséquence directe: des élèves qui «décrochent» et n’écoutent plus.

La piste: Pour Stanislas Dehaene, il s’agit notamment de faire participer les élèves et de ne pas trop leur simplifier la tâche: «Faire l’effort de comprendre des phrases par soi-même, sans que l’enseignant ne donne la solution, entraîne une bien meilleure mémorisation. C’est une règle générale: rendre les conditions d’apprentissage (un peu) plus difficiles oblige les étudiants à un surcroît d’engagement et d’effort cognitif, ce qui conduit souvent à une meilleure rétention.»

Pour Edouard Gentaz, l’idée est aussi d’imaginer différents modules pendant les cours, et ce quelle que soit leur durée: un peu de pratique, un peu de théorie, un peu de questions et de discussions, voire du travail en groupe quand on dispose d’un bloc de deux heures: «Le prof doit trouver le bon dosage entre les différentes séquences qu’il va proposer!» dit-il.

«Dans les formations apportées par les HEP, ces aspects sont maintenant abordés, note Samuel Rohrbach. C’est pourquoi les enseignants essaient de varier le plus possible leurs activités en classe.»

Quant aux parents… Inutile de coller vos enfants pendant deux heures devant leurs bouquins, ils n’en retireront rien. Ou pas grand-chose. En revanche, sur la base de ce qu’ils ont à travailler, essayez de discuter, de faire des petits tests, des jeux…

Dès la puberté, soit vers 12 ans, l’horloge interne des ados se décale. Du coup, ils commencent à avoir de la peine à se lever tôt, ce qui est peu compatible avec les horaires scolaires. Photo: Picture Partners/Alamy

La répétition

Le problème: Les élèves, surtout les grands, préfèrent souvent passer trois heures à travailler la veille d’un test plutôt que de réviser un peu tous les jours la semaine précédente. Conséquence directe: un mois après l’épreuve, ils ont tout oublié.

La piste: «De nombreuses recherches en neurosciences ont en effet montré que ce qu’on appelle en termes techniques «l’apprentissage distribué» (un petit peu, mais régulièrement) est meilleur que «l’apprentissage massé» (en un bloc)», explique Edouard Gentaz. Chercheur en Belgique, Joseph Stordeur abonde: «Reprendre les mêmes activités plusieurs jours d’affilée est une bonne méthode: les stimulations répétées permettent l’apprentissage!»

Un point que partage Stanislas Dehaene, pour qui «consolider le savoir» passe en effet par la répétition: «Il s’agit de passer d’un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient, automatique. Notre cerveau ne s’arrête jamais d’apprendre. Même lorsqu’une compétence est maîtrisée, il continue de la surapprendre. Il dispose de mécanismes de routinisation qui «compilent» les opérations que nous utilisons régulièrement sous la forme de routines plus efficaces. Il les transfère dans d’autres régions du cerveau où elles pourront se dérouler inconsciemment, en toute autonomie, sans perturber les autres opérations en cours.»

En clair: les profs ou les parents ne doivent pas craindre de se répéter, et les enfants ne pas s’agacer de relire ou réentendre 50 fois les mêmes choses.

Écriture à la main ou sur ordinateur?

Le problème: Les élèves commencent à préférer prendre des notes directement sur leur ordinateur. Conséquence directe: la mémorisation est moins bonne.

La piste: Comme le soulignent les spécialistes, de nombreuses recherches montrent aujourd’hui que l’écriture manuscrite permet une meilleure mémorisation que l’utilisation d’un clavier «parce que cela n’active pas les mêmes centres du cerveau: écrire à la main demande des enchaînements beaucoup plus complexes», ce qui permet aux mots de mieux rester «gravés» dans la tête. Autrement dit: à vos plumes!