Roger Federer répond aux militants du climat

«Nous devons écouter»

«Je prends très au sérieux les effets et la menace du changement climatique, particulièrement quand ma famille et moi-même arrivons en Australie, qui est dévastée par les feux de brousse», a écrit Roger Federer, hier, dans un communiqué qu’il a envoyé à l’agence Reuters.



Comme père de quatre jeunes enfants et comme fervent supporter de l’éducation universelle, j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour le mouvement de jeunesse pour le climat, et je suis reconnaissant envers les jeunes militants pour le climat de nous avoir tous obligés à examiner nos comportements et à rechercher des solutions innovantes. Nous leur devons, et nous le devons à nous-mêmes, d’écouter.



J’apprécie les rappels à propos de ma responsabilité personnelle, comme athlète et comme entrepreneur, et je suis engagé d’utiliser cette position privilégiée pour dialoguer avec mes sponsors de ces questions importantes.»