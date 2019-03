Selon la Mobilière, Villars-Mendraz est le lieu le plus cambriolé de Suisse romande

«Le nombre de cambriolages diminue en Suisse. C’est une très bonne chose»

Le dernier bilan de la criminalité suit la même tendance depuis plusieurs années en Suisse. «Le nombre de cambriolages diminue. C’est une très bonne chose. C’est le résultat de l’excellent travail effectué par la police», explique Christian Chenaux.



Le directeur de Securitas Direct rappelle toutefois que la menace n’a pas disparu. «Il y a encore eu 38 000 cambriolages en 2018. Soit un toutes les 14 minutes. C’est un nombre trop important.» Malgré cette baisse des effractions, le marché de la sécurité domestique se porte bien. Les Suisses continuent à s’équiper. Certains, dans un esprit de prévention. D’autres parce qu’ils ont vécu le traumatisme du cambriolage. «Nous sommes dans un métier très émotionnel. Une victime franchit malgré elle un seuil psychologique. Elle désirera alors mieux se protéger pour ne pas revivre ce traumatisme», poursuit le responsable du leader suisse des systèmes d’alarme.



Les mesures de protection sont diverses. Il existe des solutions mécaniques et électroniques. Ces dernières ont le vent en poupe. Rico Schüpbach, porte-parole de la société Digitech et Galaxus, explique: «Depuis deux ans, nous avons la catégorie «protection d’accès». Le chiffre d’affaires des caméras de surveillance a fortement augmenté. En 2017, plus de 30%. En 2018, plus de 170%. Et sur les deux premiers mois de cette année, déjà plus de 10%.» Il ajoute que le chiffre d’affaires des interrupteurs horaires suit la même courbe.