Sous les yeux des guides inquiets, la montagne change

La dernière fois que les guides de montagne suisses avaient été sondés sur leurs habitudes de travail, c’était en 2004. Et de changement climatique, il n’en était même pas question. Quinze ans plus tard, dans une étude menée auprès des 1224 professionnels du pays, le résultat est tout autre. Sur les quelque 600 professionnels qui ont répondu, 57% estiment que le réchauffement planétaire aggrave les dangers, chutes de pierres en tête, 25% pensent qu’il faut adapter les pratiques en fonction des saisons et 11% jugent que certains accès deviennent restreints. Moins de 5% assurent ne pas ressentir d’effet.

À l’origine de cette étude, le secrétaire général de l’Association suisse des guides de montagne, Pierre Mathey, fait un constat sans équivoque: «C’est un fait, la montagne change. On le voit particulièrement lorsque la neige cesse de couvrir les glaciers avec une fonte très rapide qui s’installe, surtout ces dernières années.» Et de citer des accès qui ont été modifiés, des crevasses plus difficiles à franchir.

Pourtant, et on l’a vu en marge de la chute de pierres qui a tué un alpiniste au Cervin l’été dernier, le discours public des guides tend plutôt à dédramatiser ce changement. «C’est assez normal, répond Pierre Mathey. Il y a une forme d’humilité face à la montagne. Elle a toujours changé et on ne comprend par ailleurs pas tous les phénomènes qui la modifient. C’est encore plus vrai en été alors qu’on devient vraiment pointu avec les avalanches l’hiver.»

L’hiver désormais préféré à l’été

Pour autant, il n’y a pas lieu d’être fataliste sur l’avenir du métier. «On devra changer nos habitudes avec des sommets que l’on tentera plutôt en mai-juin qu’en juillet-août. Mais cela suppose aussi d’adapter les périodes d’ouverture des cabanes comme des remontées mécaniques qui facilitent et permettent l’accès à la haute montagne pour les clients.»

En quinze ans, la saison privilégiée par les guides est d’ailleurs passée de l’été à l’hiver. Mais le changement climatique n’est pas le seul en cause. «Le boom du freeride mais aussi le fait qu’il est plus facile d’adapter l’activité à la météo qu’en été sont également responsables de ce changement. Les clients ont moins de temps et rares sont ceux qui planifient désormais deux semaines en été pour espérer faire un sommet.»

Utilisateurs de la montagne, les guides ne sont pas moins préoccupés du maintien de cet environnement. 80% disent ainsi agir par des gestes du quotidien, 15% sont membres d’associations environnementales et 5% se définissent même comme des activistes. Dans la pratique, ils sont, par exemple, favorables aux zones de tranquillité pour la faune mais sont plutôt divisés sur leur nombre. «Nous serions plutôt favorables à des approches dynamiques plutôt que de figer des zones dans l’espace et dans le temps.» Protéger plutôt que sanctuariser, en somme.

Points paradoxaux, les guides sont plus nombreux à organiser des voyages à ski à l’étranger et l’héliski est encore la quatrième activité la plus pratiquée durant l’hiver, derrière le ski de randonnée, le freeride et les cours de formation aux avalanches. «Les voyages se font à la fin du printemps quand rien n’est ouvert ici. Quant à l’héliski, vouloir le supprimer serait un acte émotionnel qui ne résoudrait pas grand-chose alors que c’est une activité ponctuelle source de revenus importants pour nos guides. Mais il est clair que, dans le contexte actuel, c’est une activité plus difficile à défendre.»