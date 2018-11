Sur les rives du Léman, on roule des mécaniques

Dans les quartiers chics de Genève, on roule en 4x4 de luxe, et dans la campagne du Nord vaudois, on privilégie un monospace d’entrée de gamme. Un cliché? Pas tant que ça. Sur la base des données fournies par les services des automobiles vaudois et genevois, nous avons pu cartographier les marques de véhicules les plus représentées dans chacune des communes. Le résultat révèle un miroir sociologique édifiant.

Sur les municipalités de l’arc lémanique, où le revenu médian est le plus élevé, la domination des Audi, Mercedes et BMW est presque outrageuse avec, en moyenne, un quart des parts de marché. Soit un taux deux à trois fois plus élevé que dans les régions plus périphériques, où dominent, selon les endroits, françaises ou japonaises. Seule constante, Volkswagen s’impose comme la voiture du peuple avec une proportion quasi identique dans toutes les localités. Si le résultat peut s’apparenter à enfoncer des portes ouvertes, il met aussi en exergue un rapport particulier des Suisses à l’automobile, comme en témoignent les acteurs de terrain.

C’est, en réalité, loin d’être uniquement une question de pouvoir d’achat. Olivier Evain, directeur marketing du groupe André Chevalley qui gère huit garages et une dizaine de marques dans la région genevoise et nyonnaise, en est convaincu: «Nous vivons une période charnière comparable à ce que vit l’horlogerie. Le haut de gamme a un très fort potentiel et il se diversifie, s’adapte aux nouvelles normes, et séduit un panel plus large de clients.»

La transition énergétique n’y coupe pas. Dino Graf, du service communication de l’importateur AMAG, dit ainsi au magazine «Bilan» compter sur les nouveaux modèles premium pour inspirer les clients sur les nouvelles technologies.

Part des Mercedes-Benz, Audi et BMW par commune. Pour accéder aux cartes interactives, cliquez ici ou sur l'image ci-dessus.

L’image joue toujours son rôle

Directeur de la succursale d’Emil Frey à Crissier (VD), Thomas Schmutz confirme ce changement au cours des dernières années. «Si la répartition géographique n’est pas surprenante, il est très clair que, depuis cinq à dix ans, ces entités premium ont investi tous les segments du marché, de la petite à la très grande voiture», assure celui qui commercialise seize marques. «Du coup, se tourner vers du haut de gamme ne se résume plus à un choix émotionnel mais également à quelque chose de tout à fait rationnel.»

La sécurité et les valeurs résiduelles élevées de ces automobiles contribuent aussi à cette démocratisation. Mais l’image que renvoie une belle voiture continue de jouer son rôle. Nos interlocuteurs le confirment: il est bien plus facile de vendre une BMW ou une Mercedes sur les rives du lac qu’une Opel ou une Fiat. De la même façon, les coupés sportifs et les SUV y ont plus la cote que les breaks et les berlines, qui s’y écoulent difficilement.

Ce constat est toutefois étonnant, car il se heurte à une perte de vitesse du marché du luxe et du haut de gamme, si l’on s’en tient aux statistiques fournies par Auto Suisse. Son président, François Launaz, renonce à y voir une tendance générale: «L’intérêt pour des plus petites voitures se vérifie, mais leur motorisation est aussi de plus en plus puissante. La gamme dite des SUV a ainsi complètement évolué et concerne désormais toutes les tailles de véhicules, et cela peut expliquer en partie cette évolution.»

Part des voitures de luxe par commune Pour accéder aux cartes interactives, cliquez ici ou sur l'image ci-dessus.

La proximité est un facteur clé

Mais dès qu’on s’éloigne des côtes lémaniques, la réalité est tout autre. Pour preuve, dans les Alpes vaudoises, ce sont les marques japonaises qui sont surreprésentées, Subaru en tête. Laurent Paris, administrateur d’un garage Subaru à Villars, a deux explications. D’abord, la recherche d’un compromis entre le prix et la fiabilité dans un terrain plus soumis aux aléas de la météo. Mais, surtout, il est plus simple de bénéficier d’un fort taux de pénétration dans les régions moins urbanisées. «Nous profitons depuis longtemps d’une très bonne implantation et d’une clientèle fidèle», nous indique-t-il. Et d’y voir l’avantage de la proximité. Une analyse que partage René Bourgeois, qui dirige depuis 1979 un garage Citroën et Peugeot à Ballaigues, où les véhicules français sont légion. «La qualité du réseau local est importante, et les gens sont ici surtout soucieux de posséder un véhicule fiable et pratique plutôt que de céder à l’image que renvoie telle ou telle marque», renchérit-il. Dans la région, on s’amuse du fait que les rutilantes allemandes sont privilégiées par les… frontaliers français.

Pour les Aston Martin, Lamborghini et autres bolides de rêve, la Suisse est un paradis. En nombre de voiture par habitant, le pays reste ainsi le premier marché pour Ferrari. Genève en compte plus de mille, un record. Pour Bugatti, une marque dont dispose le groupe André Chevalley, c’est tout aussi marquant. «10% des 400 Bugatti Veyron écoulées dans le monde – une voiture à plus de 1,5 million de francs – l’ont été en Suisse», assure Olivier Evain. Et c’est bien dans les riches communes du bord du lac que la part de ces marques exclusives est la plus élevée du parc automobile, avec de 7 à 9% des immatriculations. Là encore, la statistique corrobore l’idée que la voiture reste un marqueur social, mais attention aux apparences. «De nombreux clients roulent en vieille Peugeot en semaine dans les rues de Genève et sortent leur Maserati le week-end», confie un garagiste qui tient à rester discret.

Et dans votre commune?

(TDG)