Transport de fonds la nuit: le débat est relancé

Le dernier braquage de transport de fonds à La Sarraz (VD), le 23 août dernier, repose la question de la sécurité de ces convois durant la nuit. La profession propose le renforcement du blindage. Kader Bengueche, le syndicaliste spécialiste de la question en France, estime que ce n’est pas la seule solution. «Si vous renforcez le blindage, ils augmenteront leur puissance de feu. Chez nous, les braqueurs utilisent des explosifs.» Ils exhibent aussi des lance-roquettes. Selon lui, «la Suisse doit d’abord et avant tout interdire le convoyage de fonds durant la nuit».

La nuit est un terrain de chasse privilégié. Le trafic y est moins dense. Les patrouilles de police sont plus réduites. Les témoins sont rares et la vidéosurveillance est moins performante. Les bandes criminelles aiment ce silence nocturne. Elles peuvent se déplacer rapidement, furtivement. Un braqueur doit agir vite, très vite. Une opération est chronométrée. Elle dure dix, quinze minutes maximum.

Fourgon ouvert à l'explosif

La dernière attaque en Suisse a eu lieu à 3 h 10 à la sortie de l’autoroute A1, à la hauteur de La Sarraz (VD). Trois voitures ont pris en tenaille deux véhicules d’une même société de transport privée. Un des deux fourgons a réussi à s’échapper. Le deuxième, lui, a été encerclé par plus d’une dizaine d’individus déterminés, selon la police cantonale vaudoise. Les agresseurs étaient armés de pistolets, de kalachnikovs et d’explosifs.

Cette nuit-là, la violence exprimée a été totalement inédite pour la Suisse. Les malfrats ont arrosé la cabine dans laquelle s’étaient barricadés les deux convoyeurs. En vain, le blindage a tenu le coup. Les deux employés étaient toujours à l’intérieur lorsque la porte arrière du fourgon a été ouverte à l’explosif et que le véhicule a pris feu. Ce n’est qu’après avoir été menacés par la fumée qu’ils ont décidé de se rendre. Les braqueurs les ont frappés.

Cette brutalité est une première. Mais pas ce type d’attaque. Nous avons recensé les braquages de fourgons qui ont eu lieu ces trente dernières années en Suisse, sur la base des archives de la presse (voir infographie ci-dessous). Les résultats montrent que les dernières agressions ont eu lieu plutôt la nuit et en Suisse romande. Cela s’expliquerait par la proximité de la France voisine. Les bandes lyonnaises ont l’expérience des commandos nocturnes.

L’interdiction durant la nuit a tout changé en France, selon Kader Bengueche. Le secrétaire général des transports des Alpes du nord (CGT) raconte que la France connaissait à la fin des années 90 une série de braquages de transport de fonds très violents, parfois mortels. Les convoyeurs ont alors fait la grève pour contraindre les autorités à réagir. En mai 2000, le «protocole de fin du conflit collectif» ordonne comme première mesure de sécurité l’interdiction du «convoyage» et «l’alimentation des distributeurs de billets» entre 22 h et 5 h. Depuis, les cas n’ont pas disparu mais ont diminué. «En Suisse aussi, les autorités doivent agir. Sinon il y aura d’autres attaques.»

L’hypothèse de l’interdiction a longtemps été un tabou en Suisse. Notre pays paie en cash: 471 millions de billets étaient en circulation en 2018. Mais l’idée a fait son chemin. Luc Sergy, directeur de l’Association des entreprises suisses des services de sécurité (AESS), qui comprend les convois de fonds, dit en avoir déjà parlé avec la profession. Même si ce n’est pas la panacée. Le directeur relève qu’un fourgon a été attaqué en plein jour en France cet été.

Il y a urgence

Le choix de l’interdiction dépendrait de deux facteurs. Selon Luc Sergy, les fourgons roulent la nuit pour approvisionner l’économie en argent liquide: «Je ne sais pas si les Suisses sont prêts à accepter l’idée de ne pas pouvoir retirer à leur bancomat.» De plus, toujours selon lui, le bannissement doit passer par un texte fédéral qui s’imposera à toute la branche. «Son élaboration prendra du temps dans un pays fédéraliste comme la Suisse.»

Or les convoyeurs disent ne pas avoir le temps d’attendre. Il y a urgence. «Nous devons d’abord penser à la sécurité des transports qui continuent à rouler la nuit: il y en a entre cinq et dix par jour. Pour cela, il faut impérativement renforcer le blindage», poursuit le chef de l’AESS. Les derniers braquages montrent que la carlingue est le point faible. Les braqueurs le savent et en profitent.

Le fourgon attaqué à La Sarraz était semi-blindé. La cabine était protégée, mais pas l’arrière du véhicule. Il ne l’était pas totalement à cause d’une loi fédérale qui empêche, par souci de protection contre le bruit, les véhicules de plus de 3,5 tonnes de rouler la nuit. Alors qu’un blindage intégral pèse 20 tonnes. En Suisse, les transporteurs de fonds peuvent ainsi rouler de 22 h à 5 h, mais ils ne peuvent pas se protéger comme ils devraient le faire. Le conseiller national Olivier Feller (VD/PLR) a récemment demandé de corriger cette faille. Le Conseil fédéral a refusé. Le gouvernement vaudois lui a demandé de revoir sa décision.

Interdiction, blindage. Jean-Christophe Sauterel abonde. Le directeur du service prévention et communication à la police cantonale vaudoise ajoute d’autres propositions: les contenants intelligents qui maculent les billets, la limitation du montant à convoyer, les processus de prise de risques. Selon lui, il n’y a pas une mesure, mais toute une série de mesures à prendre pour renforcer la sécurité.

Tous les partenaires sont d’accord sur un point. Ils doivent se réunir pour construire des règles sécuritaires communes qui n’existent pas. Les syndicats, qui se disent prêts à le faire, mettront aussi sur la table la question des conditions précaires de travail. Quelle que soit la solution, elle représentera un investissement financier. «L’expérience française montre que la sécurité à un coût. Les entreprises qui veulent en profiter doivent payer les salariés correctement, mettre à leur disposition des outils adaptés et définir des lois appropriées», conclut Kader Bengueche de la CGT.

Les attaques de fourgons en Suisse romande

À titre de comparaison, on dénombre 7 cas connus entre 1986 et 2009 en Suisse alémanique, et 2 cas connus entre 2012 et 2019 au Tessin. Pour afficher l'image en plus grand, cliquez ici.