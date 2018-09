Un Afghan peut accéder à un stand de tir suisse, mais pas un Algérien

«L’interdiction de certaines nationalités est toujours pertinente. Mais il y a plus efficace»

Alexandre vautravers Expert en sécurité à l’UNIGE et rédacteur en chef de la «Revue militaire suisse»

Pourquoi a-t-on inclus dans la loi l’interdiction de certaines nationalités avec trois critères précis?



Je n’ai pas entendu ces critères à l’époque. La loi sur les armes de 2009 a été le résultat d’un compromis helvétique. Il y a eu une volonté forte de faire une distinction très nette. D’un côté, on a voulu que des citoyens suisses, qui ont fait leur service militaire, qui ont un casier judiciaire vierge, qui ont une tradition familiale sur notre sol, puissent continuer de pouvoir acquérir une arme de façon la plus ouverte possible. De l’autre côté, il s’agissait de caractériser un certain nombre de populations, établies depuis moins longtemps, sur lesquelles toute une série de pressions pouvaient s’exercer à l’époque, et, donc, où un risque

sécuritaire existait.



Cette liste d’interdiction de certaines nationalités, alors que le conflit des Balkans s’est calmé, est-elle encore pertinente?



Oui. Dans les attentats terroristes de 2015-2016, les armes (pistolets, mitrailleuses, lance-grenades) provenaient des Balkans ou transitaient par la région. La deuxième filière d’armes, c’est l’Afrique du Nord, surtout après l’implosion de la Libye.



Dans les nationalités proscrites, il n’y a pas la Libye. Ne faudrait-il pas aussi compléter la liste avec l’Afghanistan, la Syrie, etc.?



On peut adapter la loi. Mais c’est un processus long et la question se pose aujourd’hui de revoir cette loi dans son entier. Il existe cependant des moyens plus rapides et efficaces pour empêcher une personne à risque d’acheter une arme.



Lesquels?



L’application de la loi par les polices cantonales. Chaque fois que vous achetez une arme, un pistolet par exemple, vous devez rédiger une lettre de motivation et remplir un formulaire. Et il y a une décision de police. Celle-ci peut donc de façon extrêmement fine interdire ou autoriser l’acquisition d’une arme à une personne donnée, dans un lien et pour un but donnés.



Donc indépendamment des nationalités fixées dans la loi, la police peut interdire à un Syrien l’acquisition d’une arme en Suisse.



Absolument. Pour n’importe quelle nationalité, la police peut mettre son veto si l’individu lui semble potentiellement dangereux. Je suis toujours surpris qu’on veuille durcir la législation, alors qu’il suffit aux cantons d’appliquer la loi actuelle.