Une grand-mère héroïnomane est jugée pour trafic de drogue

Élégance simple, ongles laqués de rouge et escarpins jurent avec les chaînes qui entravent Marta* aux mains et aux pieds. Mais le visage fané au regard éteint de cette quinquagénaire raconte à lui seul pourquoi elle se retrouve devant un tribunal correctionnel.

«À l’évidence l’héroïne a ruiné sa vie. Elle vend l’une des pires drogues existant sur le marché. Combien d’autres vies a-t-elle contribué à détruire avec ses ventes?» s’est interrogé le procureur Anthony Kalbfuss en requérant 42 mois ferme et 12 ans d’expulsion à l’encontre de cette Portugaise titulaire d’un permis B.

Les juges lausannois ne pourront chiffrer les dégâts humains causés par le trafic de cette jeune grand-maman, dont les souvenirs embrouillés peinent à éclairer ses agissements. Tout au plus comprend-on que Marta s’estime victime. Elle raconte avoir agi sous la menace de ses fournisseurs albanais, qui l’auraient violée à de multiples reprises, parfois jusqu’à trois fois par jour.

Dans leur analyse, les magistrats auront aussi à soupeser les découvertes faites lors de perquisitions. Dans l’appartement de Marta à Crissier (VD), les policiers retrouvent 32 grammes bruts d’héroïne (après l’avoir arrêtée avec une quantité similaire), plus de 2000 francs répartis dans cinq tirelires, 5000 francs sous un tapis, puis presque 80 000 francs dissimulés chez un ancien employeur.

«Cet argent n’était pas à moi, j’ignorais même qu’il se trouvait dans ces cartons. Mon fournisseur m’avait demandé de les cacher», clame l’accusée. Elle explique avoir été payée par une dose quotidienne de came et un billet de 50 francs par-ci par-là. Pas de quoi constituer ce pécule, qui correspondrait au crédit à rembourser pour sa maison de Faro, au pays.

«Aucun élément probant ne permet de déduire que cet argent provient de son trafic, s’indigne son avocate, Stéphanie Zaganescu. Si l’on retient ce montant, cela aura une influence sur la durée du trafic, les quantités vendues qui lui sont attribuées et le qualificatif de blanchiment d’argent.»

Et de réclamer une peine clémente, compatible avec un sursis partiel et permettant à sa cliente de rester en Suisse où elle reçoit des soins pour des maladies graves: sida, hépatites A, B et C. Verdict suivra.

*Prénom fictif